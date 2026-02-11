ברני סולוש סיים 33 בסופר-G בסקי אלפיני

ברני סולוש התחרה גם היום (רביעי) באולימפיאדת החורף במילאנו-קורטינה 2026, אך לא הצליח להרשים בתחרות הסופר-G בסקי אלפיני, בה הוא סיים במקום ה-33.

סולוש, שכבר התחרה קודם לכן בתחרות הגלישה במורד בסקי אלפיני, הפעם התחרה בסופר-G וסיים במקום ה-33 מתוך 42 מתחרים בזמן של 1:31.64 דקות. ברני היה רחוק ב-6.32 שניות מהמנצח של התחרות בסופר-G. אגב, במשחקי החורף הקודמים בבייג'ינג 2022, הוא סיים במקום ה-30 כך שהפעם הוא לא הצליח לשפר זאת.

בהמשך, ברני סולוש יתחרה גם בסלאלום הענק וגם בתחרות הסלאלום הרגילה.

שאר הישראלים במשחקים

הנבחרת הישראלית מונה תשעה נציגים. מלבד ברני סולוש, תתחרה בסקי אלפיני גם אחותו נועה. בנוסף, מריה סניוק תשתתף בתחרות ההחלקה האמנותית, ד"ר אתילה קרטזס בסקי למרחקים, ג'ארד פיירסטון בסקלטון וכמובן גם חברי נבחרת המזחלות שהגיעו היום לכפר הספורטאים באיטליה אחרי שדירתם נפרצה במהלך מחנה האימונים שקיימו בצ’כיה כאשר הוועד האולימפי עזר להם עם חידוש הדרכונים.