הצטרפו לשידור החי של התוכנית "שיחת היום"הנושאים החמים בספורט בשידור חי כאן באתר ובערוץ ONE: כל החדשות מהיום הדרמטי של ההעברות, הבכיר שעולה להתקפה והבעלים החדש בכדורגל הישראלי גידי ליפקין ורז אמיר | 11/02/2026 13:00 פייר קורנו מול אושר דוידה (עמרי שטיין) כל החדשות מהיום הדרמטי של העברות, הבכיר שתוקף: ״לא נהיה רפובליקת בננות״ והבעלים החדש בכדורגל: כל זאת ועוד בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE.ישיר: שיחת היום - כל מה שקורה בספורטהתוכנית "שיחת היום" של ONE משודרת בכל יום ראשון עד חמישי באתר ובערוץ ONE, ומשודרת גם עכשיו.