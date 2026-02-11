יום רביעי, 11.02.2026 שעה 12:57
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
5617-4925ארסנל1
5024-5125מנצ'סטר סיטי2
4727-3625אסטון וילה3
4537-4726מנצ'סטר יונייטד4
4430-4726צ'לסי5
3935-4025ליברפול6
3934-3925ברנטפורד7
3730-2926אברטון8
3745-4326בורנמות'9
3637-3726ניוקאסל10
3629-2725סנדרלנד11
3437-3525פולהאם12
3229-2625קריסטל פאלאס13
3133-3425ברייטון14
3045-3626לידס15
2937-3626טוטנהאם16
2638-2525נוטינגהאם פורסט17
2449-3226ווסטהאם18
1549-2525ברנלי19
848-1625וולבס20

זעזוע: טוטנהאם פיטרה רשמית את תומאס פרנק

הקבוצה שמדורגת במקום ה-14 בפרמייר ליג החליטה לבצע שינוי על הקווים לאחר רצף של 8 משחקים ללא ניצחון וכשהיא עם 2 ניצחונות מ-17 משחקיה האחרונים

|
תמואס פרנק (IMAGO)
תמואס פרנק (IMAGO)

טוטנהאם פיטרה את תומאס פרנק מתפקיד המאמן הראשי. הדני מסיים את דרכו כשהקבוצה מדורגת במקום ה-14 בפרמייר ליג, בעיצומה של תקופה קשה במיוחד שכללה שמונה משחקי ליגה ללא ניצחון ושני ניצחונות בלבד ב-17 המחזורים האחרונים. התרנגולים נמצאים חמש נקודות בלבד מעל הקו האדום, והחשש מהסתבכות ממשית בתחתית הפך למוחשי.

משחק הליגה האחרון של פרנק על הקווים היה ההפסד הביתי 2:1 לניוקאסל ביום שלישי. למרות המשבר בליגה, באירופה הצליח להוביל את הקבוצה לסיום במקום הרביעי בשלב הליגה של ליגת האלופות ולהעפלה לשמינית הגמר, אך ההישג הזה לא הספיק כדי לייצב את מעמדו.

פרנק מונה ביוני האחרון וחתם על חוזה לשלוש שנים, לאחר שטוטנהאם נפרדה מאנגה פוסטקוגלו. בעונה שעברה סיימו הספרס במקום ה-17 עם 38 נקודות בלבד ו-22 הפסדים ב-38 מחזורים, הקמפיין הגרוע ביותר שלהם בפרמייר ליג. עם זאת, הם הצליחו להעפיל לליגת האלופות בזכות זכייה בליגה האירופית, התואר הראשון של המועדון מאז 2008.

תומאס פרנק (IMAGO)תומאס פרנק (IMAGO)

פתיחה מסויטת ל-2026

התקווה הייתה שהגעתו של פרנק תסמן תפנית, אך בפועל נרשמה רק התקדמות מינורית. טוטנהאם ניצחה שישה משחקים בלבד מתוך 16 הראשונים בליגה. בנובמבר ספגה הפסדים רצופים, 4:1 לארסנל בדרבי ו-2:1 לפולהאם, כאשר במשחק האחרון נקלעה לפיגור 2:0 כבר בתוך שש דקות.

את שנת 2026 פתחה הקבוצה בתיקו מול ברנטפורד וסנדרלנד, לאחר מכן הפסידה לבורנמות', הודחה מהגביע האנגלי על ידי אסטון וילה ונכנעה גם לווסטהאם. הקהל הגיב בשריקות בוז לעבר פרנק לאחר כל אחד מהמשחקים הללו.

אמנם נרשמו שני תיקו 2:2 רצופים מול ברנלי ומנצ'סטר סיטי בליגה, לצד ניצחונות בליגת האלופות, אך הפסד 2 שערים למנצ'סטר יונייטד ולאחר מכן ההפסד לניוקאסל האריכו את רצף המשחקים ללא ניצחון והכריעו את הכף.

בסגל בוצעו השקעות משמעותיות. בקיץ צורפו צ'אבי סימונס ומוחמד קודוס תמורת סכום כולל של 114.1 מיליון ליש"ט, בעוד ז'ואאו פאליניה ורנדל קולו מואני הגיעו בהשאלה. ערב פתיחת העונה ספג ג'יימס מדיסון פציעת רצועה צולבת קדמית בברכו הימנית, ודיאן קולוסבסקי טרם שיחק העונה בשל בעיה בברך. בחלון החורף הצטרפו הקשר קונור גלאגר מאתלטיקו מדריד והמגן השמאלי סוזה מסנטוס.

צצ'אבי סימונס (IMAGO)

כעת בטוטנהאם עובדים על מספר תרחישי חירום במטרה למנות מאמן חדש בהקדם האפשרי. המועדון ניצב בפני מאבק הישרדות ממשי, וההנהלה תידרש להכרעה מהירה כדי למנוע הידרדרות נוספת בעונה שהפכה למסוכנת במיוחד.

לפני שהגיע לטוטנהאם, פרנק שימש במשך שבע שנים כמאמן ברנטפורד, הוביל אותה לעלייה היסטורית לפרמייר ליג ושמר עליה ארבע עונות רצופות בליגה הבכירה ללא ירידה. כעת, הפרק הלונדוני שלו מסתיים מוקדם מהמתוכנן.

