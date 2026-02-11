בסול תוקף: השיפוט בליגה מזעזע וברמה ירודה

יו”ר מכבי בני ריינה סעיד בסול התראיין היום (רביעי) בתוכנית “שיחת היום” והתייחס לטרגדיה המצערת ולמותו של שחקן הנוער של איכסאל בעל העבר בריינה, אחמד שייח סלימאן, שנהרג בתאונת דרכים. בנוסף, דיבר בסול על הקבוצה שלו ומאבקיה בתחתית.

מה אתה זוכר מהשחקן שנפטר? שיחק אצלכם בריינה?

”הוא ילד ממש טוב, צר לנו שאיבדנו אותו. משתתף בצער המשפחה, מקרה מאוד קשה. הוא היה בחור חברמן, על הכיפאק, אהוב על ידי כל הקבוצה. אומנם העונה הוא הושאל לקבוצה אחרת, אבל עדיין היה בקשר איתנו. אין לי מילים”.

איך אתה רואה את המצב שלכם בתחתית?

”אנחנו מנסים לעשות הכל כדי להישאר. אני מאמין שיש לנו סיכוי די טוב”.

למה אתה חושב?

”עד שלא נגמר זה לא נגמר, אני לא מרים ידיים, נאבק עד הסוף, זה האופי שלי”.

בני ריינה (חג'אג' רחאל)

איך אתה רואה את כל מה שקורה עם טבריה?

”או שההתאחדות סוגרת את הדיון ואומרת לא היה כלום, או שלוקחת החלטה, לא צריך להתמהמה”.

מבחינתך, אם אין כוונה לגזור את דינה של טבריה בשבועות הקרובים אז שיזרקו את התיק?

”כשאני עושה עבירה משמעתית, הדיין גוזר עליי את גזר הדין באותו דיון. ההתאחדות צריכה לעשות פעילויות אינטנסיביות ולהחליט, לא צריך להתמהמה. בשנה שעברה באה ההתאחדות והפסיקה את ליגה א’, כשעוד לא היו החלטות, אז שיחתכו את זה כמה שיותר מהר לכאן או לכאן. אחר כך גם יהיו ערעורים, אז מתי ייגמר התהליך הזה? באוקטובר בשנה הבאה? זה דבר שנעשה בעונה הזו, זה צריך להיסגר בעונה הזאת”.

אתה חושב שאתם נפגעים מכך?

”לא יודע, אבל יש פה יתרון ספורטיבי די גדול שטבריה קיבלה על שאר הקבוצות”.

שחקני טבריה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)

איך אתה מסכם את חלון ההעברות שלכם?

”ב-19:00 אודיע לך”.

עוד כמה שחקנים אתה רוצה להחתים?

”החתמנו 2 אתמול והיום ואנחנו רוצים להחתים עוד 2”.

אתה עושה הכל כדי לומר שעשית הכל כדי שתישארו בליגה?

”גם אם עשיתי הכל, ונרד ליגה, אני אשם, אני לא בורח מזה”.

מה הטעויות שעשית?

”בתחילת העונה בחרתי צוות אימון שפחות מתאים לנו, פחות טוב, ומשם זה התחיל”.

סעיד בסול (ראובן שוורץ)

אדם האדיה יישאר כמאמן עד סיום העונה? פנית לאלי לוי אחרי שכבר מינית את האדיה.

”לא נכון”.

“השיפוט מזעזע, מה זה עוזר שהם מתנצלים?”

מה אתה חושב על השופטים פה?

”מזעזע, רמה ירודה. אף פעם לא ראיתי רמה כזו, מזעזע ברמה מאוד בעייתית”.

השופטים קובעים את גורלכם העונה?

”שבוע אחרי משחק שופט בכיר אומר ‘אני מתנצל ה-VAR הטעה אותי’? מה זה עוזר?”

איזה שופט אמר לך?

”זה לא משנה. רק במשחק האחרון נגד מכבי תל אביב המציאו פנדל שלא היה, לא יודע איך ראו פנדל”.

סעיד בסול (חג'אג' רחאל)

איגוד השופטים הפסיקו לשלוח על החלטות השיפוט אחרי המחזור, כבר חודש.

”טעות אחרי טעות אחרי טעות, די כבר. מה אפשר לעשות?”

ממה זה נובע?

”יכולת חלשה מאוד של השופטים. בנוסף, נותנים כבוד לקבוצות הגדולות”.

אז יותר קל לקבוע בקבוצות הקטנות?

”הם נותנים כבוד יתר לקבוצות הגדולות. אף אחד לא יכול לשכנע אותי שאין יכולת חלשה בשיפוט של הכדורגל הישראלי, יש כאן יכולת חלשה מאוד”.

אז למרות הכל, אתה אופטימי שתצליחו להישאר בליגה?

”אם אין אופטימיות ואין תקווה, מה שווים החיים?”