יום רביעי, 11.02.2026 שעה 12:57
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
5617-4925ארסנל1
5024-5125מנצ'סטר סיטי2
4727-3625אסטון וילה3
4537-4726מנצ'סטר יונייטד4
4430-4726צ'לסי5
3935-4025ליברפול6
3934-3925ברנטפורד7
3730-2926אברטון8
3745-4326בורנמות'9
3637-3726ניוקאסל10
3629-2725סנדרלנד11
3437-3525פולהאם12
3229-2625קריסטל פאלאס13
3133-3425ברייטון14
3045-3626לידס15
2937-3626טוטנהאם16
2638-2525נוטינגהאם פורסט17
2449-3226ווסטהאם18
1549-2525ברנלי19
848-1625וולבס20

"אמרתי לאוהד: לא תסתפר, השיער יגיע לישבן"

ווסטהאם מנעה מאוהד יונייטד, פרנק אילט, תספורת ראשונה מזה 493 ימים, ועוזר המאמן שלה, פאקו חמס, התבדח. וגם: סעיף קיצוץ המשכורות ומאבק ההישארות

|
פרנק אילט (גרוק)
פרנק אילט (גרוק)

סיפור האוהד של מנצ'סטר יונייטד גנב את ההצגה, אבל פאקו חמס דאג להשאיר אותו עם השיער. במשחק בו ווסטהאם סחטה נקודה מול יונייטד (1:1), לאחר שספגה בתוספת הזמן ואיבדה שני ניצחון יקר, עמד ברקע האוהד פרנק אילט שהבטיח לא להסתפר עד שהשדים האדומים ישיגו חמישה ניצחונות רצופים.

היו כבר ארבעה, התספורת הייתה באופק אחרי 493 ימים, ואז הגיעה ווסטהאם. "ראיתי את האוהד עם השיער של מנצ'סטר יונייטד. ואמרתי לו: אתה לא מסתפר, השיער שלך יגיע עד הישבן, אתה תראה", התלוצץ חמס, שמשמש כעוזר מאמן ווסטהאם, בהומור.

המשכורות יקוצצו?

מעבר לאנקדוטה, ווסטהאם ממשיכה את הקאמבק שלה בפרמייר ליג. אפקט פאקו חמס בשיאו, והפטישים עם שלושה ניצחונות, תיקו והפסד אחד בלבד בחמשת המחזורים האחרונים, מה שהקרב אותם לשתי נקודות בלבד מהישרדות. לפי דיווח ב’את’לטיק’, לשחקני הקבוצה יש סעיף בחוזה המאפשר למועדון לקצץ 50 אחוז משכרם במקרה של ירידה לצ'מפיונשיפ, לחץ נוסף במאבק התחתית.

פאקו חמס (IMAGO)פאקו חמס (IMAGO)

חמס עצמו הבהיר בראיון: "אני משוכנע שאנחנו לא נהיה אלה שיירדו. היינו במרחק שבע נקודות ובדינמיקה רעה מאוד. במשחקים האחרונים הקבוצה הראתה סימני חיים, האמינה במה שאנחנו עושים ושיפרנו דברים קטנים בלי שינויים גדולים. אם נמשיך כך, לא נרד".

המאמן גם החמיא לקבוצתו על היכולת מול יונייטד של מייקל קאריק: "לא היו להם כמעט מצבים, אולי השער ועוד אחד. זה שער קשה מאוד לביצוע, אבל לשחקנים כאלה יש איכות. איבדנו שתי נקודות בסיום, אבל זה לא צריך לגרום לנו לפקפק. הקבוצה במגמה חיובית".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
