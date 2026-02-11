אביו של עומרי גאנדלמן: נבחרת ישראל? פרק מאכזב

עומרי גאנדלמן התאקלם היטב בקבוצתו החדשה לצ’ה, אליה הגיע בחלום ההעברות של החורף מגנט. הקשר הישראלי הספיק לכבוש שער בכורה בסרייה א’ והיום (רביעי) התראיין אביו שמוליק לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE כדי לספר על החוויה של בנו בארץ המגף.

איך אתם מרגישים אחרי שער הבכורה של עומרי באיטליה?

”כל המעבר היה יחסית מהר, הוא נקלט מהר בקבוצה, שותף במשחק כבר יומיים אחרי שחתם בלצ’ה, מרבה לשחק, זה תענוג גדול, הוא מתאקלם ומרגיש טוב. במשחק האחרון הייתי באצטדיון בגול הבכורה שלו וזה היה מטורף לגמרי”.

הרבה אנשים הופתעו, גם כי לא היה דיבורים על זה לפני, וגם כי פתאום ראו ישראלי שעבר לליגה בכירה באירופה.

”עומרי נתן תקופה טובה מאוד בגנט, שנתיים וחצי של מספרים יפים, והכוונה לכל אורך החלונות שהיו זה לצאת החוצה. הוא היה קרוב מאוד לליגה האיטלקית כבר באוגוסט, אבל זה לא יצא לפועל, תמיד היה ברגע האחרון משהו שהתפקשש ולא יצא. לשמחתנו בחלון האחרון זה קרה, לצ’ה מאוד רצו אותו”.

עומרי גאנדלמן בעננים (IMAGO)

דיברו אותו לפני שהוא בא? המאמן של לצ’ה הבטיח לו משהו?

”האינטארקציה ברובה הייתה דרך הסוכנים. ברגע שהדברים התחילו לקרום עור וגידים אז המנהל המקצועי יצר איתו קשר, הסביר לו לגבי הפרויקט וזה התקבל בצורה חיובית אצל עומרי, גם היחס וגם האנשים, ואז זה הפך לעניין של ימים. הם רצו לבצע את המהלך מהר מאוד”.

זה שהוא ישראלי השפיע?

”היו קבוצות שזה נפל בגלל היותו ישראלי, זה לא סוד ולא קרה רק לו, שחקנים נוספים חוו את זה. במקרה של לצ’ה ממש לא, קיבלו אותו בזרועות פתוחות. תמיד יש פה ושם אוהדים כאלה ואחרים שאומרים כמה דברים בעניין הזה, אבל הרוב המוחלט פה תומך. הוא הולך ברחוב, מברכים אותו, מצטלמים איתו”.

ענק: צפו בשער הבכורה של גנדלמן בלצ'ה!

איך החיים בלצ’ה?

”עוד חודש מהיום העיר תהיה מפוצצת בתיירים. יש קבוצה של עשרות ישראלים שמגיעה לטיול מאורגן, זה אזור מאוד מומלץ לטיול”.

לי חרה מאוד כל מה שקרה עם עומרי בנבחרת. היה תלוש בעיניי ששחקן כזה לא מקבל קרדיט לאורך קמפיין שלם, סיפרו סיפורים על פציעות ואז יום אחרי הוא נתן גול בבלגיה.

”בתור אבא, זה בטח מאכזב. היה מאוד מאכזב הנושא של הנבחרת, בתור אחד שמגדל את הבן שלו להיות פטריוט ולעשות כל מה שצריך. השאיפה שלו בתור ילד הייתה להגיע לנבחרת ישראל. גם כאוהד זה מבאס בתור אחד שרואה שעומרי עושה מה שהוא עושה ומביא מספרים בליגה טובה מהישראלית. אבל מצד שני, בהיותי כדורסלן מקצועי לשעבר, אז אני בא ואומר שיש מאמן, הוא זה שקובע וגם על זה עומרי חונך. אם שחקן לא מתאים לשיטה, אז גם לא צריך להזמין אותו. אם שחקן מספיק טוב בשביל להתאים לשיטה, אז הוא צריך להיות בסגל ולקבל את הקרדיט”.

לאורך השנים אמרו שנתקדם כשיהיו לנו שחקנים בליגות הבכירות, עכשיו יש לנו שחקן ששם וגם כובש שם. אז אם עכשיו הוא לא משחק אני לא מבין את זה.

”בסוף לכל מאמן יש את התפיסה שלו והוא בוחר את האנשים שלו וזה לגיטימי, אבל בהסתכלות האישית שלי כאבא של עומרי, הנבחרת היה פרק מאכזב”.