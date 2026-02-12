יום חמישי, 12.02.2026 שעה 15:27
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

"בכר שיקם את ההריסות, חוסר האמון פוגע בו"

פרשן רדיו חיפה ניסן קניאס ב"שיחת היום" ב-ONE: "ברק הציל את רפאלוב ועובדיה מהשממה, טעות קשה שלא הציעו לו עדיין חוזה. שלא יחכו עם זה ליוני"

|
ברק בכר (עמרי שטיין)
ברק בכר (עמרי שטיין)

אחרי ה-1:1 המאכזב מול הפועל ירושלים, מכבי חיפה תארח את בני סכנין ביום ראשון במטרה לשוב למסלול. פרשן רדיו חיפה ניסן קניאס התראיין בתוכנית “שיחת היום” והתייחס לפציעה של פייר קורנו ולסוגיות הבוערות בקבוצה של ברק בכר.

רציתי לדון במשהו אחר, 4 מתוך 6 מאמני הצמרת ללא חוזה לעונה הבאה: קוז’וק שיש את כל הסיפור עם הפערים הכספיים, יצחקי שהעביר כי הוא לא מעוניין כרגע לשבת למו”מ ויש לימיט גם אצל אברמוב, מכבי ת”א שהודיעה שדיילה כרגע עד סוף העונה, ובכר שבשבוע שעבר אמר שהוא לא יודע אם הוא בעונה הבאה יהיה או לא יהיה. היחיד שיציב לעונה הבאה זה ברדה וגם פרץ שיש לו חוזה יכול לפדות את זה בכסף.
”אז אני אסביר לכם מה קורה. יש 3-4 מאמני צמרת ישראלים ויש 3-4 קבוצות שמתחרות עליהם. זה הכל”.

אתה זוכר תרחיש כזה?
”לכל מאמן אין לאן ללכת, אף אחד לא יכול ללכת ואם הוא ילך אז יבוא אחד במקומו. זו פגיעה במעמד המאמן בכדורגל הישראלי ועכשיו זה הגיע לצמרת. במקום בכר הייתי מזמן יותר אגרסיבי ואומר אם לא רוצים אותו אז הכל טוב”.

ברק בכר (אורן בן חקון)ברק בכר (אורן בן חקון)

“ברק שיקם את ההריסות”

מה הוא יעשה, יישב בבית?
”זה פחות מכבד את המאמן, אנחנו גם יודעים מי אבי הכישלון במכבי חיפה. רפאלוב ועובדיה בונים את העונה הבאה ומי שהציל אותם מהשממה הוא זה שלא יציב, אני חושב שזו טעות מאוד קשה מבחינת חיפה. ברק שיקם את ההריסות ונתן לצעירים לשחק”.

אז למה שחר מחכה?
”אני לא יודע, זה פוגע בבכר ובצוות חוסר האמון הזה”.

אולי הם לא רוצים אותו פשוט.
”אין בעיה זה גם לגיטימי, אבל שיגידו את זה ושלא יחכו ליוני כשזה כבר מאוחר. זה דבר מאוד חשוב מבחינת המערכת, היציבות הזו. אי אפשר גם היה לחייב את בכר לחזור, ברק עשה את זה כי הוא ניצל את ההזדמנות לחזור. הוא ראוי לכל האמון לבנות את הקבוצה לעונה הבאה. קוז’וק ויצחקי וכל המאמנים שהזכרתם הם מאמנים טובים, אבל אני מאחל להם שעד סוף הקריירה יגיעו לחצי ממה שהגיע בכר”.

