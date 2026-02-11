יום רביעי, 11.02.2026 שעה 13:52
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5823-6323ברצלונה1
5718-4923ריאל מדריד2
4518-3823אתלטיקו מדריד3
4524-4322ויאריאל4
3828-3723בטיס5
3431-2723אספניול6
3325-3023סלטה ויגו7
3131-3323ריאל סוסיאדד8
2928-2823אוססונה9
2833-2523אתלטיק בילבאו10
2627-1823חטאפה11
2637-2223ג'ירונה12
2538-3023סביליה13
2529-2023אלאבס14
2435-3123אלצ'ה15
2437-2823מיורקה16
2337-2323ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1838-2622לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

"יונייטד לא תוותר על אף אירו עבור רשפורד"

בתקשורת בספרד ובאנגליה משוכנעים כי אם ברצלונה תרצה להשאיר את שחקן הכנף, יהיה עליה לשלם לשדים האדומים את סעיף הרכישה בגובה 30 מיליון אירו

|
מרקוס רשפורד מאושר (IMAGO)
מרקוס רשפורד מאושר (IMAGO)

מרקוס רשפורד מנצל את ההשאלה שלו לברצלונה כדי לשוב ולהוכיח שהוא אחד השחקנים עם הפוטנציאל ההתקפי הגבוה ביותר ביבשת. ההימור שלו על הקאמפ נואו מניב את התוצאות המצופות, והאנגלי נהנה, בגיל 28, מההזדמנות החדשה שהכדורגל העניק לו. המספרים שלו יוצאי דופן, ואף שהוא נאלץ להסתגל מחדש כדי להבין סגנון שונה לחלוטין מזה שאליו היה רגיל, ההשתלבות שלו מתקדמת בצורה חיובית בהיבט הזה.

על השחקן השייך למנצ'סטר יונייטד נאמר, ובמידה מסוימת בצדק, שהאיכויות הבלתי מעורערות שלו אינן תואמות לחלוטין את הדרישות מתפקיד הקיצוני בברצלונה. ובמידה מסוימת זה נכון, ולכן פוטנציאל השיפור שלו עדיין עצום, כמו גם ההתאמה שלו לסגנון שהטיל האנזי פליק. למעשה, הגרמני דרש ממנו יותר במסיבת עיתונאים: "אנחנו תמיד מסתכלים על השערים, על המסירות האחרונות, אבל הוא יכול לתת לנו הרבה יותר. זה מה שאני רוצה לראות. אני מאוד מרוצה ממנו, הוא נותן לנו את מה שאנחנו מבקשים, אבל יש לו עוד פוטנציאל", אמר.

הגרמני הוא זה שרואה אותו מדי יום ומכיר טוב מכולם את הכישרון שלו, והוא מודע לכך שמעבר לסטטיסטיקה, יש לו יכולת לעשות עוד הרבה דברים שגם אם אינם מופיעים ב'היילייטס', הם מוסיפים המון לבלאוגרנה. לשם כך הוא עובד, אך בפועל ההתאקלמות שלו הייתה משמעותית מאוד, וזה מחייב את ברצלונה לקבל החלטה לגבי עתידו המיידי. ב-1 ביולי הקרוב הוא יצטרך לשוב למנצ'סטר יונייטד אם ההנהלה הספורטיבית של הקטלונים לא תפעל.

האנזי פליק ומרקוס רשפורד (IMAGO)האנזי פליק ומרקוס רשפורד (IMAGO)

מחיר הרכישה נקבע כבר בעת סיכום ההשאלה, ואופציית הקנייה שעומדת לרשות ברצלונה היא בסך 30 מיליון אירו. במועדון הקטלוני היו שמחים להוריד את הסכום, אך כבר יודעים שזה לא יתאפשר, משום שהמועדון האנגלי אינו מוכן להפחית אפילו אירו אחד ממה שנחתם. באולד טראפורד אף סבורים שמדובר במחיר זול, סכום שניתן לעמוד בו בקלות. סכומי ההעברות באנגליה גבוהים בהרבה, ורשפורד עדיין נהנה ממעמד גבוה בפרמייר ליג.

המחליף שלא באמת מחליף

לא רק נתוני השערים והבישולים שלו בולטים בחודשים הראשונים שלו כשחקן ברצלונה, אלא שגם בהדרגה תווית המחליף שהוצמדה לו מתפוגגת. הנוכחות שלו בקבוצה משמעותית הרבה יותר מכפי שניתן היה להעריך בקיץ. בין היתר כמובן בשל הבעיות הפיזיות שמהן סובל ראפיניה לאורך העונה, אך גם מפני שהוא הרוויח את אמונו של פליק.

וולה ענק כזה מחוץ לרחבה לא רואים כל יום

למעשה, הוא השחקן הרביעי בסגל הקטלונים מבחינת דקות משחק, עם 1,970 דקות, יותר משחקנים שנחשבים לבאנקרים כמו ראפיניה, או פדרי, ואף יותר משחקנים שפותחים בדרך כלל כמו פראן טורס, פרמין לופס, או דני אולמו. עם זאת, ממוצע הכיבושים הטוב ביותר שייך לברזילאי של ברצלונה עם שער כל 108 דקות, בעוד שמרקוס, מבין ששת השחקנים שהגיעו לדו ספרתי, הוא זה שמחזיק בממוצע הנמוך ביותר, שער כל 197 דקות. 

