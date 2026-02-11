יום רביעי, 11.02.2026 שעה 11:11
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

הקשר הטוב בעולם עד גיל 19 משחק בליגת העל?

מחקר חדש של CIES קבע שג'ון אוטומאו מהפועל ירושלים ראשון בדירוג הקשרים המרכזיים עד גיל 19 ב-50 הליגות הבכירות, בהתבסס על קריטריונים שונים

|
ג'ון אוטומאו (אורן בן חקון)
ג'ון אוטומאו (אורן בן חקון)

בצמרת של רשימה יוקרתית במיוחד. ג'ון אוטומאו אולי עדיין לא הפך לשם שגור בכל בית בישראל, אך בקצב ההתקדמות הנוכחי שלו, זה כנראה רק עניין של זמן. הקשר הניגרי בן ה-18 קודם מסגל הנוער להרכב הבוגרים של הפועל ירושלים לקראת הדרבי מול בית"ר ירושלים בתחילת דצמבר, ומאותו רגע תפס מקום של קבע ב-11.

מספרים שממקמים אותו ראשון בעולם

על פי נתוני מחקר CIES, אוטומאו מדורג כאחד ממחלצי הכדור הבולטים בעולם לגילו, ואף ניצב במקום הראשון בדירוג הקשרים המרכזיים עד גיל 19 ב-50 הליגות הבכירות, מבין שחקנים שצברו לפחות 450 דקות בחצי השנה האחרונה. הדירוג מתבסס על פרמטרים כמו מאבקי גובה, ניהול משחק, כדרור, יצירת מצבים וסיומת, כאשר הציון המשוקלל שקיבל הקשר מהבירה עומד על 80.5 מתוך 100, הנתון הגבוה ביותר בקטגוריה.

מעבר למיקום המרשים בטבלה, אוטומאו מציג לאורך העונה נוכחות דומיננטית במרכז השדה. הוא בולט במיוחד במאבקים האוויריים וביכולת ההשתלטות על כדורים חוזרים. עד כה העונה הוא רושם ממוצעים של 5.3 חילוצי כדור, 4.1 תיקולים ו-3.2 הרחקות למשחק, מספרים חריגים ביחס לקשר הגנתי בגילו. כל זאת כשהוא משחק 80 דקות בממוצע למשחק ופתח ב-9 משחקי ליגה.

ג׳ון אוטומאו מרחיק (אורן בן חקון)ג׳ון אוטומאו מרחיק (אורן בן חקון)

במחזור האחרון מול מכבי חיפה ספג כרטיס צהוב נוסף שהוביל להרחקה בשל צבירה, אך הוא צפוי לשוב לסגל האדומים כבר במחזור הקרוב, כאשר הפועל ירושלים תפגוש ביום שישי את הפועל ת"א.

