יום רביעי, 11.02.2026 שעה 11:16
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4215-3719מכבי אחי נצרת1
3722-3919מ.ס. טירה2
3321-2819מכבי נווה שאנן3
3215-2619מכבי אתא ביאליק4
3120-2819הפועל כרמיאל5
3026-3319הפועל ב.א.גרבייה6
2727-2419בני מוסמוס7
2623-2319הפועל בית שאן8
2519-2219הפועל מגדל-העמק9
2533-2519עירוני נשר10
2127-2019צעירי אום אל פאחם11
1832-2719הפועל עראבה12
1841-2419צעירי טמרה13
1533-2019הפועל טירת הכרמל14
1433-1319מכבי נוג'ידאת15
831-2519הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5116-4819מכבי קרית גת1
3318-3019מ.כ. צעירי טירה2
3124-2319מ.ס. דימונה3
3024-3619מ.כ. ירושלים4
3026-2519מכבי קרית מלאכי5
2924-3519מכבי יבנה6
2823-2519מ.כ. כפ"ס7
2732-2619בית"ר יבנה8
2631-3319מכבי עירוני אשדוד9
2624-2319שמשון תל אביב10
2131-1719הפועל מרמורק11
2034-2119הפועל הרצליה12
1932-3019מ.כ. חולון ירמיהו 13
1919-1519הפועל אזור14
1838-2019הפועל ניר רמה"ש15
1531-2419בית"ר נורדיה ירושלים16

"יום אחד אתה שמח, יום אחרי מקבל בשורה רעה"

קפטן מ.ס טירה, גונן עידו סיים את העונה. במשחק הליגה האחרון מול נשר, נפצע בדקה ה-8. "לאחר בדיקות, הוחלט על ניתוח שזמן החלמתו ארבעה חודשים

|
גונן עידו חוגג (יונתן גינזבורג)
גונן עידו חוגג (יונתן גינזבורג)

גונן עידו, הקשר בן ה-29, שהועבר בתחילת העונה לליגה ב' וחבר להכח מכבי עמידר רמת גן, חזר לליגה א', לקבוצה שבמרוצת השנים הייתה לו לבית חם, למ.ס טירה ומאז 05/10/2025, רשם 15 הופעות תחת הדרכתו של גל ברשאן, עד שבמשחקו האחרון (06/02 נגד נשר) נפצע ונאלץ לרדת מכר הדשא כבר בדקה השמינית. בדיקה רפואית קבעה: גונן לא חוזר לשחק, לעת עתה.

השחקן שגדל ברמת גן, הגיע לראשונה לטירה בעונת המשחקים 2020/21, אז תחת הדרכתו של חיים סירוטקין. באותה עת הגיע עם חבריו לקבוצה למשחקי הפלייאוף, בהם הפסידו למכבי יפו. את עונת 2021/22 המשיך עם טירה, עד מעברו לליגה ב', להפועל קלנסוואה, עמה העפיל לליגה א' בהיסטוריה שלא תישכח.

בתחילת עונת 2022/23 חזר הביתה למ.ס טירה, לעונה שלא הייתה מרשימה במיוחד, הרי שהקבוצה סיימה במקום התשיעי. שנה לאחר מכן, בעונת המשחקים 2023/24, להט עם שבעה שערי ליגה והגיע עם חבריו לקבוצה לפלייאוף העליון, כשאף התמודדו מול הפועל כפר סבא מהליגה הלאומית, מולה הפסידו רק 1:0. במועדון של עבד תיתי רשם 112 הופעות בכל המסגרות מאז עונת 2020/21.

גונן עידו וחבריו חוגגים (באדיבות מ.ס טירה)גונן עידו וחבריו חוגגים (באדיבות מ.ס טירה)

במ.ס טירה לא מסתירים את העובדה כי גונן יחסר להם עד מאוד. "יש רצון להביא מחליף לעמדה שלו", ציין בפני ONE, גל ברשאן, המאמן. "אחלה גונן, בנאדם זהב". בשישי, במסגרת המחזור ה-20 בליגה א' צפון, מ.ס טירה תצא לטמרה, שם תפגוש את מ.כ צעירי טמרה המקומית, במשחק שייערך בשעה 13:15. באורחת מקווים לחזור למסלול הניצחונות, המארחת תחפש להמשיך מומנטום.

ההודעה של גונן

הודעת גונן עידו בדף הפייסבוק האישי שלו: "אייי כדורגל כדורגל. יום אחד אתה הכי שמח בעולם ויום אחרי אתה מקבל בשורה רעה. אני מסתכל תמיד על הצד החיובי ויודע שהכל מאלוהים וכל דבר קורה לטובה. תודה על הזכות להיות קפטן אחרי חמש שנים במועדון מקווה שהצלחתי לשמח ולגרום לכם לטיפה אושר. שיקום קטן ואני חוזר אליכם".

במ.ס טירה הודיעו לקהל הרחב ולעוקביהם: "קהל נכבד. הקפטן שלנו עידו גונן סיים את העונה בעקבות פציעה. לאחר בדיקות והערכה רפואית, הוחלט על ניתוח, כאשר זמן ההחלמה הצפוי עומד על כארבעה חודשים. כל משפחת מועדון ספורט טירה מאחלת לקפטן שלנו  החלמה מהירה, חזרה מלאה ובריאה, והרבה כוח בדרך חזרה למגרשים. אנחנו איתך!".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */