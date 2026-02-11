מ.כ כפ"ס תערוך בשישי טקס פרישה לעומר פדידה

ביום שישי הקרוב ייערכו משחקי המחזור ה-20 בליגה א’ דרום, כאשר מ.כ כפר סבא 1928 של האוהדים תארח בלויטה (13:15) את המוליכה מכבי קריית גת. עוד לפני שריקת הפתיחה יתקיים טקס פרישה מרגש לעומר פדידה, שחקן הקבוצה עד לאחרונה, שהודיע על פרישה מכדורגל – כפי שפורסם ב-ONE.

פדידה תלה את הנעליים בגיל 35. השחקן הכפר סבאי, המזוהה יותר מכל עם הפועל כפר סבא, רשם במדיה 345 הופעות בכל המסגרות וכבש 80 שערים. במהלך הקריירה שלו ספג 45 כרטיסים צהובים ושלושה אדומים. הוא סיים קריירה עשירה שכללה הופעות בליגת העל, בליגה הלאומית ובשלוש השנים האחרונות גם בליגות הנמוכות, אז לבש את מדי קבוצת האוהדים מ.כ כפר סבא 1928.

גיוס מרשים מהקהילה

בתוך כך, במ.כ כפר סבא 1928 ציינו השבוע הישג מרשים נוסף מחוץ למגרש: בתוך פחות מ-48 שעות גויסו למעלה מ-100 אלף שקלים בקמפיין אמצע העונה המסורתי. בהודעה הרשמית נמסר: “קבוצת האוהדים, המשחקת כיום בליגה א’, יצאה בקמפיין גיוס אמצע העונה המסורתי שלה והוכיחה שוב כי הנאמנות לסמל חזקה מכל טבלה. הסכום גויס כולו מאוהדי הקבוצה בלבד”.

עומר פדידה באחד ממשחקיו האחרונים העונה (יונתן גינזבורג)

עוד נכתב: “בכדורגל הישראלי התרגלנו לשמוע על בעלי הון או ספונסרים גדולים, אבל בכפר סבא 1928 הסיפור הוא אחר לגמרי. קבוצת האוהדים, שציינה השנה את עונתה השלישית בלבד מאז הוקמה, ממשיכה לשבור שיאים של מעורבות קהילתית”.

במועדון הדגישו כי למרות שהקבוצה משחקת בליגה א’ ואינה מצויה במאבקי העלייה הישירים לליגה הלאומית, ההיענות הייתה מיידית וסוחפת. “בדרך כלל התגייסות המונים כזו שמורה לרגעי שיא של מאבקי אליפות או עלייה, אך המקרה הנוכחי מוכיח את עוצמתו של המודל: הקהילה חזקה מהתוצאה הרגעית על הדשא. ההתגייסות המהירה היא רוח גבית עצומה שמוכיחה שהפרויקט יציב, שורשי ובעל אופק ארוך טווח”.

לסיום הובהר כי הכסף שגויס ישמש לחיזוק הפעילות השוטפת ולהמשך בניית התשתית המקצועית והקהילתית. במועדון ציינו כי העובדה שבתוך יומיים גויס סכום השווה לתקציב של קבוצות שלמות בליגות הנמוכות - ורק מכוח הקהל - מהווה תעודת כבוד לכדורגל הישראלי ולמודל הבעלות השיתופית.