חיפה הכחישה את טענת ברטולוביץ' לגבי ירמקוב

מאמן מטאליסט 1925, מלאדן ברטולוביץ', התייחס לשמועות ההעברות סביב קבוצתו, אך מי שמשך את מירב תשומת הלב בישראל היה דווקא שוער מכבי חיפה, גאורגי ירמקוב, עליו אמר המאמן שיש משא ומתן. עם זאת, במכבי חיפה טוענים שלא ישחררו את השוער לאוקראינה ואף הכחישו כל טענה לגבי משא ומתן עליו.

המאמן הקרואטי לא ניסה להתחמק מהנושא, וכשנשאל ישירות על השוער ששיחק בעבר באלכסנדריה וכיום עומד בין הקורות של מכבי חיפה, סיפק אמירה ברורה למדי לגבי העניין של המועדון האוקראיני.

"אנחנו באמת מעוניינים בירמקוב ורוצים לראות אותו אצלנו בקבוצה", אמר ברטולוביץ'. "גאורגי הוא שוער טוב שיכול לחזק את עמדת השוער וליצור תחרות. המשא ומתן נמשך".

גאורגי ירמקוב (עמרי שטיין)

מדובר בהצהרה משמעותית, שכן זו אינה אמירה כללית או דיפלומטית, אלא אישור פומבי לכך שמטאליסט רואה בירמקוב מועמד רציני לחיזוק הסגל. ברטולוביץ' אף הדגיש את הצורך ביצירת תחרות בעמדת השוער, רמז לכך שהקבוצה מחפשת שדרוג מיידי בעמדה הקריטית הזו, אבל כאמור מכבי חיפה לא תוותר על ירמקוב, השוער הראשון שלה ואחד משחקניה המצטיינים העונה.

ברוניניו בדרך

ברוניניו (IMAGO)

ברטולוביץ' נשאל גם על שמות נוספים שעלו כמועמדים למטאליסט 1925. לגבי ברוניניו, הקשר ההתקפי של קרפטי לבוב, אמר: "ברוניניו הוא שחקן מאוד מעניין וכבר הסתגל למשחק באוקראינה, וזה חשוב מאוד. לא הייתי מתנגד לשחקן כזה בקבוצה, אבל האם הוא יהיה אצלנו? תדעו הכל בקרוב".