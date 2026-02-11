"סעיף שחרור? לוקחים בחשבון שיש לפרץ ביקוש"

הפועל פ”ת נמצאת בעונה נהדרת עם כדורגל מהנה ומאבק על כניסה לפלייאוף העליון. האפקט של זה הגיע אתמול עם ההודעה של המלאבסים על הארכת חוזהו של המנהל המקצועי, ניר לוין, עד לסיום עונת 2027/28. חלוץ העבר דיבר על כך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

איך התחושות אחרי הארכת החוזה?

”שמח מאוד על הארכת החוזה כי הפועל פ”ת זה בית ומשפחה בשבילי ונקווה שבהמשך נצליח”.

כמה שנים אתה כבר סוגר בהפועל פ"ת?

”היו לי 8 שנים כשחקן. כמאמן הייתי 4 קדנציות של 5 שנים בסך הכל”.

אתם עושים עונה מפתיעה מאוד, עם חצי רגל בפלייאוף העליון, זה תלוי בכם.

”זה תלוי בנו, אבל יש לנו 4 משחקים לא פשוטים, אנחנו מהקבוצות עם הלו”ז הכי קשה. בהיבט של נקודות לסיבוב, קורה לנו מה שקורה בעונה שעברה, עקומת הלמידה של הקבוצה היא טובה. זה בעיקר בזכות עומר פרץ שהוא מאמן פנטסטי ובזכות חדר ההלבשה שהוא של שחקנים שרוצים ללמוד ולהתקדם”.

ניר לוין (ראובן שוורץ)

לעומר פרץ יש חוזה לעונה הבאה?

”כן”.

אבל תמורת סעיף שחרור של 3 משכורות הוא יכול להגיד לכם ביי ביי בקיץ.

”לא מכיר את זה. הוא איתנו, לוקחים בחשבון שהוא מאמן טוב ומוערך ושיש לו ביקוש”.

לדעתך בשנה הבאה הוא יישאר?

”מקווה מאוד שימשיך איתנו את כל תקופת החוזה שיש לו ואולי גם מעבר לזה. כרגע עומר לשמחתי איתנו, הוא עושה עבודה טובה ונקווה שזה יימשך כך כמה שיותר”.

יש מחיר להצלחה, יש לכם מאבקים של לשמור על מה שבניתם. טאבי עזב, עומר פרץ מחוזר, גם איתי רוטמן.

”הסיפור של טאבי הוא נהדר. יש סיכוי שהיום הוא יהיה בסגל נגד ליברפול, זה סיפור לא פחות ממדהים כי הוא עבר לפרמייר ליג, וכל הסיפור של ההשאלה אלינו וזה שהוא נשאר אצלנו גם העונה זה סיפור פנטסטי. היינו בפחדים שטאבי יעזוב, אבל הוא לא איתנו מאז המשחק מול מכבי תל אביב ולקחנו נקודות. לוואקום הזה נכנסו שחקנים אחרים שהביאו את היכולת שלהם לידי ביטוי”.

ג'וסלין טאבי מוצג על הדשא בסנדרלנד (IMAGO)

את רועי דוד אתה הבאת.

”הקרדיט הוא להפועל פ”ת וכל הצוות”.

לא אתפלא אם הוא יגיד לכם בקיץ להתראות כי יש לו ביקוש.

”טאבי הכניס כסף למועדון. המועדון לא עם תקציב גבוה כי הקהל מחזיק אותו. אם תהיה מכירה, אז נדע למכור שחקן ולהכניס כסף למועדון. זה חלק מהדברים שאני ועומר נמדדים בהם”.

מה עם איתי רוטמן?

”הוא עושה עבודה נהדרת וכל עוד אנחנו לא יודעים אחרת הוא איתנו. אני לא מתפלא שיש לו ביקוש. הוא מסיים חוזה בקיץ הקרוב, נראה מה יהיה”.

איתי רוטמן (אורן בן חקון)

לא חשבתם למכור אותו כדי להרוויח עליו כסף לפני שיסיים חוזה?

”לא, הוא אחד משחקני המפתח שלנו. הגיע לקבוצה אחרי שירד ליגה עם נס ציונה ביחד עם סונגה, בקושי הכירו אותם. הם עשו פריצה”.

לא ניסיתם להחתים אותו על חוזה חדש בתחילת העונה?

”היו ניסיונות”.

הוא צריך להיות בנבחרת ישראל?

”עם הכדור הוא אחד הבלמים הטובים שיש בארץ”.

יש אנשי עסקים שהתעניינו לבוא ולשים כסף בקבוצה?

”לא שאני יודע. יכול להיות שמדברים עם אנשי ההנהלה שלנו, אבל אני לא מכיר סיפור כזה”.

עומר פרץ עם עמית צימר, טים פלוטקין וניר לוין (באדיבות המועדון)

מה לגבי היום האחרון של חלון ההעברות?

”נהיה יותר חכמים בערב אולי כשנדע מה קורה”.

מכבי ת”א ביקשה את שחר רוזן בחזרה העונה?

”הם שאלו אז כשנפצע להם המגן השמאלי, אמרנו להם שזה לא על הפרק”.

ניסו לקחת עוד שחקנים במהלך העונה?

”כן, שאלו על עוד שחקנים. אם היינו מבטיחים הישארות ורחוקים מהפלייאוף העליון אז אולי היינו מתנהלים אחרת. היום אנחנו בשיא המאבק על הפלייאוף העליון”.