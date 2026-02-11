"מיאמי שמה עין על שחקן או שניים מליגת העל"

עידו זוביידה עומד בפני חוויה יוצאת דופן בחודשים הקרובים. הישראלי בן ה-20 ששיחק בקבוצת המילואים של אינטר מיאמי, חתם על חוזה מקצועני ראשון וצפוי לשתף פעולה עם כוכביה אחרי שכבר התאמן עם ליאו מסי, ג’ורדי אלבה והיתר. סוכנו של זוביידה, אדם קידן, דיבר על כך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

עידו זוביידה חתם על חוזה מקצועני באינטר מיאמי. איך לא טסת לחתימה?

”כי אז הייתי מפספס את סגירת החלון פה בארץ. הרבה אנשים ראו את זה אתמול וזה נראה חדש וטרי, אבל מי שעוקב יודע שזה משהו שהתבשל תקופה ארוכה. זה ציון דרך בנוגע למשהו שהוא עובד עליו המון, מכירים אותו כבר תקופה, הוא מוערך, מתקדם”.

איך הוא ישתלב שם באינטר מיאמי?

”אינטר מיאמי זה מועדון מיוחד, אפשר להגיד שמועדון סגור, כמו אורלנדו ומועדונים אחרים שם באזור שמעדיפים להתעסק בעיקר בשוק הדרום אמריקאי, למרות שהם שמו עין על שחקן אחד או שניים מובילים בליגת העל. עידו היה במקום הנכון ובזמן הנכון, צמח מתוך האקדמיה. החבר’ה שם רואים אותו מתפתח בעיניים שלהם. הוא התאמן עם הבוגרים וגרם להם להבין שהוא שייך לרמה הזו, לטכניקה, ליכולות האישיות ברמה הזו וזה בא לידי ביטוי במספרים. הוא מתאמן תקופה ארוכה עם הבוגרים ונקווה שיקבל צ’אנס לשחק בקבוצה הראשונה”.

חאבייר מסצ'ראנו ועידו זוביידה (פרטי)

הוא עבר בגיל 13 לארה”ב אחרי ששיחק בהפועל ומכבי תל אביב. נתקלת בכזה סיפור?

”הנסיבות המשפחתיות עזרו לזה להגיע, אין הרבה שחקנים שבגיל כזה עוברים לארה”ב לשחק כדורגל. זה קורה בגיל 15-16 ומעלה בדרך כלל כמו אוריין גורן בברצלונה. אבל לפעמים חוויה מובילה להזדמנות”.

“כמה שחקנים יכולים להגיד ששיחקו עם מסי?”

הייתה לו כבר אינטראקציה עם מסי?

”כן, הוא שיתף אותי בימים האחרונים שהוא התמסר עם מסי באימון והוא נתן לו הערות. היו הצעות מליגה אוסטרית ומקבוצות בישראל, אבל השיח שהיה בינינו זה ‘כמה שחקנים יכולים להגיד שעשיתי ככה וככה עם מסי’? זה משהו שקשה לוותר עליו. דברים כאלה יכולים גם לפתוח הרבה יותר דלתות והלוואי שבאמת זה יוביל אותו לחלום הגדול”.

ליאו מסי (רויטרס)

מה יש לך לספר לנו על היום האחרון של החלון?

”את רוב הדברים המשמעותיים כבר עשינו, כרגע יש העברות של השעות האחרונות בליגה הלאומית. בליגת העל לדעתי הדברים כבר מאחורינו. היה אחלה חלון, מקווה שכל מי שעבר יוכל להשפיע”.

יש עוד משהו מעניין שצריך להיות בשעות האחרונות?

”לא משהו דרמטי”.