רבע 2, 08:48: רייר ונציה - הפועל י-ם 14:17

המחזור ה-18 והאחרון של העונה הסדירה ביורוקאפ ממשיך בשעה זו, כשהפועל ירושלים מתארחת בפלאספורט טאלירקיו, שם היא פוגשת את רייר ונציה. הקבוצה מהבירה כבר הבטיחה את ראשות הבית, כשהיא רוצה לסיים את שלב הבתים בטעם מתוק.

יונתן אלון וחניכיו בלי ספק בכלל מגיעים במצב רוח מעודד, אחרי שביום ראשון ניצחו בפעם הרביעית העונה את הפועל תל אביב, הפעם 91:105 גדול. זה בהחלט אפשרי שנראה רוטציות היום מצד המאמן, שכן בעוד מספר ימים הירושלמים פוגשים את מכבי תל אביב במסגרת חצי גמר הגביע.

מהצד השני, הקבוצה האיטלקית גם נמצאת גבוה בטבלה, במקום הרביעי. במפגש ביחיד בין הקבוצות העונה, הפועל ירושלים היא זאת שיצאה עם ידה על העליונה, כשהביסה את ונציה 66:98 גדול. הפעם כאמור מדובר במשחק יחסית חסר חשיבות עבור הקבוצה מהבירה.

רבע ראשון: 14:17 לונציה

חמישיית רייר ונציה: אמדאו טסיטורי, לאונרדו קנדי, ג’ורדן פארקס, קייל ווילטג’ר ודנזל ולנטיין.

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, אוסטין וויילי, קאדין קרינגטון, יובל זוסמן וג'וזאיה ג'ורדן ג'יימס

פתיחה מפוזרת עם סקור נמוך של המשחק, כאשר שתי הקבוצות רשמו 13 איבודי כדור משותפים בחמש הדקות הראשונות. בנוסף, הירושלמים התקשו לצבור נקודות בגלל אחוזי קליעה נמוכים במיוחד, כשסיימו את הרבע עם 0 שלשות (ב-5 הזדמנויות) וניצלו הזמנויות מקו העונשין בכדי להישאר קרוב ליריבה. גם ריבאונד ההגנה היווה מכשול עבור האורחת בעיקר בדקות בהם וויילי ירד לנוח על הספסל שהאיטלקים סיימו את הרבע הראשון עם 10 ריבאונדים בהתקפה.