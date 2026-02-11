יום רביעי, 11.02.2026 שעה 09:01
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%5701-609752דטרויט פיסטונס
66%5713-613353בוסטון סלטיקס
63%5960-621954ניו יורק ניקס
59%6271-642354קליבלנד קאבלירס
58%6216-628955טורונטו ראפטורס
56%6200-624954פילדלפיה 76'
54%5777-577550אורלנדו מג'יק
47%6546-646155אטלנטה הוקס
47%6236-639055שארלוט הורנטס
47%6593-645155שיקגו בולס
45%6597-662456מיאמי היט
43%5877-567351מילווקי באקס
31%5972-564652ברוקלין נטס
28%6474-603054אינדיאנה פייסרס
27%6203-571851וושינגטון וויזארדס
 מערב 
74%5849-637254אוקלהומה ת'אנדר
71%5708-603051סן אנטוניו ספרס
67%5739-603652יוסטון רוקטס
64%6361-655955דנבר נאגטס
60%5868-604553פיניקס סאנס
57%6486-667556מינסוטה טימברוולבס
56%6228-638255גולדן סטייט ווריורס
54%6258-614754לוס אנג'לס לייקרס
48%5762-576352לוס אנג'לס קליפרס
46%6389-630354פורטלנד בלייזרס
40%6125-603853דאלאס מאבריקס
34%6289-610653ממפיס גריזליס
31%6823-644054יוטה ג'אז
28%6387-608853ניו אורלינס פליקנס
24%6617-609855סקרמנטו קינגס

הלייקרס הושפלו בתבוסה לספרס, 40 לוומבניאמה

כוכב סן אנטוניו התפוצץ ב-108:136 בחוץ על לוס אנג'לס החסרה. הפייסרס ניצחו את הניקס בהארכה, 26 נקודות לדוראנט ב-95:102 על הקליפרס, הפסד לדאלאס

|
ויקטור וומבניאמה (רויטרס)
ויקטור וומבניאמה (רויטרס)

לוס אנג’לס לייקרס (21:32) – סן אנטוניו (16:37) 136:108

וומבניאמה סיפק תצוגת ענק והוביל את הספרס לניצחון חמישי ברציפות. הצרפתי קלע 37 מתוך 40 הנקודות שלו כבר במחצית הראשונה - שיא עונתי בליגה למחצית ושיא למחצית אחת של שחקן ספרס במאה ה-21. הוא סיים עם 12 מ-17 מהשדה ושלוש שלשות, הוסיף 12 ריבאונדים והפך לשחקן השלישי ב-50 השנים האחרונות שקולע לפחות 40 נקודות ב-27 דקות משחק או פחות. למעשה, הוא שיחק רק שמונה דקות במחצית השנייה כשסן אנטוניו כבר ברחה ליתרון מבטיח בדרך לניצחון עשירי ב-13 המשחקים האחרונים.

וומבניאמה פתח בטירוף עם 17 נקודות ב-4:15 דקות ראשונות וסיים את הרבע הראשון עם 25 נקודות מתוך 47 של קבוצתו. קרטר בראיינט תרם שיא קריירה של 16 נקודות ודילן הארפר הוסיף 15 לספרס, בעוד לוק קנארד ודרו טימי קלעו 14 כל אחד ללייקרס וברוני ג’יימס רשם 12 נקודות ושישה אסיסטים. סטפון קאסל מסן אנטוניו הספיק לחלק שבעה אסיסטים לפני שנפצע באגן ולא חזר לשחק.

הלייקרס שהופיעו ללא לוקה דונצ’יץ’, לברון ג’יימס ואוסטין ריבס, לא הצליחו להוות יריב של ממש, כשגם דיאנדרה אייטון ומרקוס סמארט נעדרו.

רוי האצרוי האצ'ימורה (רויטרס)

ניו יורק (20:34) - אינדיאנה (40:14) 137:134 בהארכה

אינדיאנה עצרה רצף של 4 הפסדים עם ניצחון דרמטי בהארכה במדיסון סקוור גארדן, במשחק שכלל 39 חילופי הובלה, הכי הרבה העונה ב-NBA. פסקל סיאקם הוביל עם 30 נקודות, אנדרו נמבהארד הוסיף 24 נקודות ו-10 אסיסטים, והפייסרס נהנו מתרומה רחבה כש-8 שחקנים קלעו בספרות כפולות. הספסל של אינדיאנה עשה את ההבדל עם 43 נקודות לעומת 18 בלבד של הניקס. למרות שחסרה את איביצה זובאץ’ הפצוע בקרסול והגיעה עם מאזן חוץ חלש במיוחד, אינדיאנה פתחה את ההארכה בריצת 0:9 והצליחה לשרוד קאמבק מאוחר של ניו יורק, שקלעה 8 נקודות ב-20 שניות בסיום.

אינדיאנה חוגגת בניו יורק (רויטרס)אינדיאנה חוגגת בניו יורק (רויטרס)

מנגד, ג’יילן ברונסון סיפק 40 נקודות, לצד 8 אסיסטים ו-5 ריבאונדים, אך הניקס ספגו הפסד שני בלבד ב-11 המשחקים האחרונים ושביעי ב-28 משחקי בית. ג’וש הארט רשם טריפל דאבל שני העונה עם 15 נקודות, 11 ריבאונדים ו-11 אסיסטים, וקארל אנתוני טאונס תרם 22 נקודות ו-14 ריבאונדים לפני שיצא ב-5 עבירות כשנותרו 2:14 דקות בהארכה. טאונס גם כפה הארכה עם 2 קליעות עונשין מדויקות 0.2 שניות לסיום הזמן החוקי, אחרי שנעצר בעבירה של ארון נסמית’, אך הפעם זה לא הספיק מול ההתעלות של הפייסרס.

גג'יילן ברונסון (רויטרס)

יוסטון (19:33) - לוס אנג'לס קליפרס (28:25) 95:102

יוסטון המשיכה במומנטום החיובי שלה בזכות הופעה מאוזנת ומשחק הגנה חזק ברבע האחרון. קווין דוראנט הוביל עם 26 נקודות, בעוד אלפרן שנגון הוסיף 22 נקודות, כולל שני הסלים האחרונים של הרבע השלישי שהעניקו לרוקטס יתרון 6 בכניסה לרבע המכריע. ג’בארי סמית’ ג’וניור תרם דאבל דאבל של 13 נקודות ו-11 ריבאונדים, ואמן תומפסון חזר מהיעדרות בשל מחלה עם 16 נקודות. ריד שפרד קלע שלשה קשה לאחר חטיפה של דוראנט מברוק לופז והגדיל את היתרון ל-15, מה שגרם לטיירון לו לרוקן את הספסל.

מנגד, קוואי לנארד הוביל את הקליפרס עם 24 נקודות, אך הקבוצה התקשתה מחוץ לקשת עם 8 מ-30 בלבד לשלוש, זאת לאחר שבמפגש הקודם בין הקבוצות קלעה 20 שלשות. שלשה של ג’ורדן מילר צימקה ל-2 בלבד בסיום הרבע השלישי, אך יוסטון השתלטה על המשחק בדקות ההכרעה. בנדיקט מת’ורין, במשחקו הראשון מאז הטרייד מאינדיאנה, סיים עם 9 נקודות ו-7 ריבאונדים ב-26 דקות, בעוד דריוס גארלנד, שהגיע בעסקה ששלחה את ג’יימס הארדן לקליבלנד, עדיין מושבת בשל פציעה בבוהן.

קווין דוראנט (רויטרס)קווין דוראנט (רויטרס)

פיניקס (22:31) - דאלאס (33:19) 111:120

פיניקס המשיכה במומנטום החיובי שלה עם ניצחון ביתי משכנע שהעמיק את המשבר של דאלאס, שספגה הפסד שמיני ברציפות. דילון ברוקס הוביל את הסאנס עם 23 נקודות, דווין בוקר הוסיף 19, ופיניקס שלטה כמעט לכל אורך ההתמודדות. בוקר קבע יתרון 1:2 כבר בפתיחת הרבע הראשון עם ג’אמפ שוט אופייני, ומאותו רגע הסאנס לא הביטו לאחור. בשיאם הם כבר הובילו ב-31 נקודות בדרך לניצחון מרשים.

מנגד, דאלאס ממשיכה להתרסק ולא ניצחה מאז ה-22 בינואר, אז גברה על גולדן סטייט. נאז’י מרשל בלט עם 31 נקודות וקופר פלאג סיים עם 27, אך זה לא הספיק מול העליונות של פיניקס בשני צידי המגרש. המאבריקס שוב התקשו לייצר יציבות, והפערים הגדולים שנפתחו במהלך המשחק המחישו את התקופה הקשה שעוברת עליהם.

