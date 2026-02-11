הלם בחיפה: קורנו ניסה לחטוף לאוחנה כדור ונפל

במכבי חיפה מתקשים לעכל את הפציעה הקשה של פייר קורנו. מעבר לעובדה שהוא סיים את העונה בגלל קרע מלא ברצועה בברך, המגן המצוין ייעדר בחלק לא מבוטל של העונה הבאה ובכללי יחמיץ את כל תקופת ההכנה, דבר שאמור יהיה להצריך חשיבה לגבי תפקיד המגן השמאלי, שלפחות כרגע נתון כולו לינון פיינגזיכט שהוקפץ השנה מהנוער ויהפוך עד תום העונה למגן הבכיר.

האלטרנטיבה לקורנו, לפחות עד תום העונה, שאמורה להיסגר עם תום מועד העברות היום היא זו של טומי ציצואשווילי שהושאל לכפ”ס בתחילת העונה: “קורנו ניסה במהלך האימון לחטוף לאוחנה כדור ונפל. זה הזוי, במיוחד כאשר קורנו כבר נעדר השנה יותר מפעם אחת כשרק באוקטובר נפצע באצבעות כף הרגל ונעדר לתקופה”, אמרו בקבוצה. אגב, המגן המיועד טומי ציצואשווילי היה בנוער המגן הבכיר כאשר פיינגזיכט היה מחליפו ובחיפה משוכנעים שמדובר בגיבוי טוב לסגל.

רשימת הפצועים העדכנית

כך או כך, רשימת הפצועים נכון לעכשיו לא מבשרת טובות. דולב חזיזה ערך אתמול אימון חלקי בלבד וינסה לחזור השבוע להתאמן כדי שניתן יהיה להכליל אותו בסגל לקראת המשחק מול סכנין ביום ראשון. עלי מוחמד יחזור לאימונים מלאים רק לאחר סכנין ואיתן אזולאי עוד יזדקק למנוחה ארוכה יותר.

דולב חזיזה (עמרי שטיין)

עלי מוחמד (רדאד ג'בארה)

בכר:לא הגיע לנו יותר

לגבי פדראו המצב נראה הרבה יותר מורכב. מי שכבר חזר השנה להתאמן אחרי תקופה ארוכה של היעדרות בגלל פציעה בברך ושוב הושבת השנה לתקופה ארוכה אמור לחזור לפעילות מלאה רק עוד חודש ימים: “אצל פדראו אי אפשר לדעת מתי באמת יחזור” הטיבו בקבוצה לבטא את התחושות לגבי הבלם.