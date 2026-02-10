סאות׳המפטון חזרה מ-3:0 ל-3:4 ענק נגד לסטר

מטורף! סאות׳המפטון של דניאל פרץ התארחה אצל לסטר למשחק במסגרת המחזור ה-32 של הצ׳מפיונשיפ ובשיא המאבק על מקום בפלייאוף. אחרי חצי שעה של כדורגל, לוח התוצאות הראה 0:3 ללסטר, אלא שבסיום, התוצאה הייתה 3:4 לסאות׳המפטון.

זה התחיל מושלם עבור המארחת, שכבשה בדקה התשיעית שער אחרי בעיטה של דיבין מוקה מסף הרחבה, אליה השוער הישראלי יכול היה להגיב טוב יותר. ארבע דקות חלפו, ופרץ שגה אחרי יציאה רעה ואפשר לפאטסון דאקה להכפיל. בדקה ה-29 איסאקו פאטאוו הצטרף לחגיגה בשער ענק והשלים 0:3 בתוצאת המחצית.

בדקה ה-62 המשחק קיבל תפנית. רוס סטיוארט כבש והפיח תקווה אצל סאות׳המפטון. בדקה ה-82 ג׳ק סטפנס צימק ל-3:2 וכעבור ארבע דקות הקאמבק הושלם עם שער של ריאן מנינג. נראה היה שהמשחק הולך לשוויון, אך שה צ׳ארלס כבש בדקה ה-96 (!) והעניק ניצחון משוגע לסאות׳המפטון.

סאות׳המפטון ודניאל פרץ לוקחים שלוש נקודות חשובות להמשך העונה, כשהם כרגע במקום התשיעי, רחוקים נקודה אחת בלבד מרקסהאם שבמקום השישי המוביל לפלייאוף.