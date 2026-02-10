יום רביעי, 11.02.2026 שעה 00:05
6130-4931מידלסברו1
5935-6331קובנטרי2
5429-5130איפסוויץ'3
5443-5031האל סיטי4
5336-3931מילוול5
4739-4431רקסהאם6
4734-3831פרסטון7
4638-4331בריסטול סיטי8
4644-4832סאות'המפטון9
4639-4332בירמינגהאם10
4539-4531דרבי קאונטי11
4436-3931ווטפורד12
4443-4231ק.פ.ר13
4328-3431סטוק סיטי14
4237-3831סוונסי15
3942-4232נוריץ'16
3945-4431שפילד יונייטד17
3638-2930צ'רלטון18
3447-3232ווסט ברומיץ'19
3338-2729פורטסמות'20
3251-4432לסטר21
3240-2731בלקבורן22
2844-2832אוקספורד יונייטד23
-762-1831שפילד וונסדיי24

סאות׳המפטון חזרה מ-3:0 ל-3:4 ענק נגד לסטר

במשחק לא טוב של פרץ בין הקורות, קבוצתו נקלעה לפיגור משולש אחרי חצי שעה של כדורגל, אך חזרה בחצי שני ענק לקאמבק מטורף וניצחון שלא רואים כל יום

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

מטורף! סאות׳המפטון של דניאל פרץ התארחה אצל לסטר למשחק במסגרת המחזור ה-32 של הצ׳מפיונשיפ ובשיא המאבק על מקום בפלייאוף. אחרי חצי שעה של כדורגל, לוח התוצאות הראה 0:3 ללסטר, אלא שבסיום, התוצאה הייתה 3:4 לסאות׳המפטון.

זה התחיל מושלם עבור המארחת, שכבשה בדקה התשיעית שער אחרי בעיטה של דיבין מוקה מסף הרחבה, אליה השוער הישראלי יכול היה להגיב טוב יותר. ארבע דקות חלפו, ופרץ שגה אחרי יציאה רעה ואפשר לפאטסון דאקה להכפיל. בדקה ה-29 איסאקו פאטאוו הצטרף לחגיגה בשער ענק והשלים 0:3 בתוצאת המחצית.

בדקה ה-62 המשחק קיבל תפנית. רוס סטיוארט כבש והפיח תקווה אצל סאות׳המפטון. בדקה ה-82 ג׳ק סטפנס צימק ל-3:2 וכעבור ארבע דקות הקאמבק הושלם עם שער של ריאן מנינג. נראה היה שהמשחק הולך לשוויון, אך שה צ׳ארלס כבש בדקה ה-96 (!) והעניק ניצחון משוגע לסאות׳המפטון.

סאות׳המפטון ודניאל פרץ לוקחים שלוש נקודות חשובות להמשך העונה, כשהם כרגע במקום התשיעי, רחוקים נקודה אחת בלבד מרקסהאם שבמקום השישי המוביל לפלייאוף.

