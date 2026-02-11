יום רביעי, 11.02.2026 שעה 11:16
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
5617-4925ארסנל1
5024-5125מנצ'סטר סיטי2
4727-3625אסטון וילה3
4537-4726מנצ'סטר יונייטד4
4430-4726צ'לסי5
3935-4025ליברפול6
3934-3925ברנטפורד7
3730-2926אברטון8
3745-4326בורנמות'9
3637-3726ניוקאסל10
3629-2725סנדרלנד11
3437-3525פולהאם12
3229-2625קריסטל פאלאס13
3133-3425ברייטון14
3045-3626לידס15
2937-3626טוטנהאם16
2638-2525נוטינגהאם פורסט17
2449-3226ווסטהאם18
1549-2525ברנלי19
848-1625וולבס20

קרוס לאובי מיקל: ולמה אתה לא שיחקת בריאל?

סוראליסטי. כוכב העבר הגרמני הגיב בעוקצנות לפוסט עם דברים שיוחסו לניגרי, ובהם נאמר עליו שהוא "בינוני". אלא שאקס צ'לסי הכחיש את הציטוטים הללו

|
טוני קרוס (IMAGO)
טוני קרוס (IMAGO)

טוני קרוס הגיב ברשתות החברתיות בשאלה ישירה: "ולמה אתה לא שיחקת בריאל מדריד?", בתגובה לדברים שיוחסו לג’ון אובי מיקל והפכו לוויראליים בשעות האחרונות. באותם ציטוטים כונה קרוס "בינוני", והועלתה תהייה כיצד שחקנים של ריאל מדריד כמו נאצ'ו זכו במספר תארי ליגת האלופות. בהמשך, הדברים הללו הוכחשו על ידי שחקן העבר הניגרי עצמו.

עוד קודם לכן, ב-2024, יוחסו לאובי מיקל אמירות ביקורתיות מאוד כלפי כמה משחקני ריאל מדריד, לקראת גמר ליגת האלופות מול דורטמונד. עם זאת, הבינלאומי הניגרי לשעבר הכחיש באופן חד משמעי כי אמר זאת בפודקאסט שלו, The Obi One, וכינה את הפרסומים "מידע כוזב". "זו שקר מוחלט. לומר שמודריץ', קרבחאל, קרוס או נאצ'ו לא מספיק טובים, זה לא ייאמן. לעולם לא אגיד דבר כזה, ולעולם לא אמרתי", הדגיש.

הסטורי של טוני קרוס (אינסטגרם)הסטורי של טוני קרוס (אינסטגרם)

מיקל אף הרחיב והגן על הרמה והקריירות של שחקנים כמו לוקה מודריץ', דני קרבחאל, טוני קרוס ונאצ'ו, אותם תיאר כ"שחקנים ברמה עולמית" ו"אגדות של ריאל מדריד". הוא אף הגדיל לעשות וכינה את קרבחאל מועמד לכדור הזהב בעקבות העונה שלו והשער שכבש בגמר. "הם זכו בליגת האלופות שש פעמים. לומר שהם לא טובים זו טירוף", סיכם.

“קרוס אחד ויחיד”

לאחר תגובתו של טוני קרוס, "התבטאויות הרפאים" של אובי מיקל צפו מחדש ברשתות החברתיות, אחרי שדני סבאיוס שיתף מחדש את אותה תמונה עם אותם ציטוטים והוסיף את ההודעה: "סליחה, אבל טוני קרוס הוא אחד ויחיד". המחווה של קשר ריאל מדריד הציתה מחדש את הדיון סביב ההשוואה.

אובי מיקל החל את הקריירה המקצוענית שלו בלין אוסלו, לפני שחתם בצ'לסי, שם בילה 11 עונות וחווה את התקופה היציבה והמצליחה ביותר בקריירה שלו. לאחר שעזב את לונדון שיחק בטיינג'ין טדה, מידלסברו, טרבזונספור, סטוק סיטי ואל-כווית, שם סיים את הקריירה המקצוענית.

גג'ון אובי מיקל ואדן הזאר (רויטרס)

עם צ'לסי זכה בשתי אליפויות פרמייר ליג, ארבעה גביעי אנגליה, תואר ליגת האלופות אחד (2012) ותואר הליגה האירופית אחד, נוסף על היותו שחקן נבחרת קבוע של ניגריה ואלוף אליפות אפריקה לאומות ב-2013. הוא היה קשר בעל פרופיל פיזי ושויך לתפקיד מוגדר בתוך הקבוצות שבהן שיחק.

