קרוס לאובי מיקל: ולמה אתה לא שיחקת בריאל?

טוני קרוס הגיב ברשתות החברתיות בשאלה ישירה: "ולמה אתה לא שיחקת בריאל מדריד?", בתגובה לדברים שיוחסו לג’ון אובי מיקל והפכו לוויראליים בשעות האחרונות. באותם ציטוטים כונה קרוס "בינוני", והועלתה תהייה כיצד שחקנים של ריאל מדריד כמו נאצ'ו זכו במספר תארי ליגת האלופות. בהמשך, הדברים הללו הוכחשו על ידי שחקן העבר הניגרי עצמו.

עוד קודם לכן, ב-2024, יוחסו לאובי מיקל אמירות ביקורתיות מאוד כלפי כמה משחקני ריאל מדריד, לקראת גמר ליגת האלופות מול דורטמונד. עם זאת, הבינלאומי הניגרי לשעבר הכחיש באופן חד משמעי כי אמר זאת בפודקאסט שלו, The Obi One, וכינה את הפרסומים "מידע כוזב". "זו שקר מוחלט. לומר שמודריץ', קרבחאל, קרוס או נאצ'ו לא מספיק טובים, זה לא ייאמן. לעולם לא אגיד דבר כזה, ולעולם לא אמרתי", הדגיש.

הסטורי של טוני קרוס (אינסטגרם)

מיקל אף הרחיב והגן על הרמה והקריירות של שחקנים כמו לוקה מודריץ', דני קרבחאל, טוני קרוס ונאצ'ו, אותם תיאר כ"שחקנים ברמה עולמית" ו"אגדות של ריאל מדריד". הוא אף הגדיל לעשות וכינה את קרבחאל מועמד לכדור הזהב בעקבות העונה שלו והשער שכבש בגמר. "הם זכו בליגת האלופות שש פעמים. לומר שהם לא טובים זו טירוף", סיכם.

“קרוס אחד ויחיד”

לאחר תגובתו של טוני קרוס, "התבטאויות הרפאים" של אובי מיקל צפו מחדש ברשתות החברתיות, אחרי שדני סבאיוס שיתף מחדש את אותה תמונה עם אותם ציטוטים והוסיף את ההודעה: "סליחה, אבל טוני קרוס הוא אחד ויחיד". המחווה של קשר ריאל מדריד הציתה מחדש את הדיון סביב ההשוואה.

אובי מיקל החל את הקריירה המקצוענית שלו בלין אוסלו, לפני שחתם בצ'לסי, שם בילה 11 עונות וחווה את התקופה היציבה והמצליחה ביותר בקריירה שלו. לאחר שעזב את לונדון שיחק בטיינג'ין טדה, מידלסברו, טרבזונספור, סטוק סיטי ואל-כווית, שם סיים את הקריירה המקצוענית.

ג'ון אובי מיקל ואדן הזאר (רויטרס)

עם צ'לסי זכה בשתי אליפויות פרמייר ליג, ארבעה גביעי אנגליה, תואר ליגת האלופות אחד (2012) ותואר הליגה האירופית אחד, נוסף על היותו שחקן נבחרת קבוע של ניגריה ואלוף אליפות אפריקה לאומות ב-2013. הוא היה קשר בעל פרופיל פיזי ושויך לתפקיד מוגדר בתוך הקבוצות שבהן שיחק.