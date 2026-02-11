יום רביעי, 11.02.2026 שעה 07:28
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5823-6323ברצלונה1
5718-4923ריאל מדריד2
4518-3823אתלטיקו מדריד3
4524-4322ויאריאל4
3828-3723בטיס5
3431-2723אספניול6
3325-3023סלטה ויגו7
3131-3323ריאל סוסיאדד8
2928-2823אוססונה9
2833-2523אתלטיק בילבאו10
2627-1823חטאפה11
2637-2223ג'ירונה12
2538-3023סביליה13
2529-2023אלאבס14
2435-3123אלצ'ה15
2437-2823מיורקה16
2337-2323ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1838-2622לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

הסערה מאחוריהם? ארבלואה ודני קרבחאל נפגשו

המפגש בין המאמן לקפטן ריאל מדריד הגיע אחרי הספסול במסטאייה והסערה שנוצרה סביבו. דיווח: זה היה ההסבר של המאמן והמסר קדימה בשיחה עם המגן הימני

|
השער ב'מארקה' (צילום מסך)
השער ב'מארקה' (צילום מסך)

דני קרבחאל ואלברו ארבלואה נפגשו פנים אל פנים אמש בניסיון להנמיך את הלהבות סביב היעדרו של המגן מהרכב בתקופה האחרונה. בריאל מדריד חזרו לאימונים אחרי הניצחון מול ולנסיה, ושני הצדדים בחרו שלא לדחות את השיחה, על רקע הביקורת והמתח שנוצרו בעקבות הספסול של קרבחאל במסטאייה. שם הוא לא רק שלא שותף, אלא גם ראה את דויד חימנס מקבוצת המילואים פותח בהרכב, ולאחר מכן מוחלף בטרנט אלכסנדר ארנולד, שחזר לסגל אחרי חודשיים של פציעה, שתי החלטות שהיו קשות מאוד לעיכול עבור הקפטן.

הספסול, המחוות וההתפוצצות התקשורתית

קרבחאל ביטא את חוסר שביעות רצונו לא רק בשיחות פנימיות, אלא גם כלפי חוץ. בתום המשחק בוולנסיה הוא תועד משוחח עם מאמן הכושר אנטוניו פינטוס, כשהמחוות והבעות הפנים המוגזמות שלו חשפו את המתח. בתקשורת הספרדית ציינו כי עד אותו רגע המצב כבר בעבע שבועות, קרבחאל חזר לכשירות, צבר אימונים וזימונים, אך פעם אחר פעם לא קיבל מקום בהרכב. כל זאת בזמן שטרנט היה מחוץ לעניינים וארבלואה אף נאלץ להציב את פדריקו ואלוורדה כמגן ימני כדי לאלתר פתרונות.

במסטאייה הכל התנקז לרגע אחד. העמדה הימנית "נלקחה" ממנו בפועל על ידי חימנס וטרנט, וארבלואה אף החזיר את ואלוורדה למרכז המגרש. קרבחאל לא היה הבחירה הראשונה, וגם לא השנייה, והדבר הוביל להתפוצצות מה שמכונה בתקשורת הספרדית "פרשת קרבחאל". במסיבת העיתונאים אחרי המשחק, המאמן כבר נשאל ישירות על הסיטואציה החריגה סביב קפטן הקבוצה.

כוכב אחד מעז: קרראס במהלך אישי אדיר!

ההסבר של ארבלואה והשיחה המרגיעה

ארבלואה הסביר אז כי הוא רואה את קרבחאל משתפר באימונים, אך אינו מתכוון לקחת סיכונים מיותרים. לדבריו, המגן עוד יגיע לשיא הכושר שלו, והוא בטוח שחשיבותו תחזור לבלוט בקרוב. כעת, לפי הדיווחים, הפגישה במתחם של ריאל התקיימה באווירה רגועה, בלי עימותים ובלי טונים גבוהים. שני הצדדים החליפו דעות והשקפות, במטרה לסיים את אי ההבנות ולמצוא מכנה משותף להמשך הדרך.

ב'אס' הדגישו כי לא מדובר ב"פסגה" דרמטית אלא בשיחה טבעית, כחלק מהעובדה שארבלואה מקיים שיחות אישיות יומיומיות עם שחקניו. גם אחרי המשחק מול ראיו וייקאנו התקיימה שיחה בין השניים, והמפגש הנוכחי הוגדר כחיובי מאוד, כזה שנועד לשים סוף לכל מחלוקת אפשרית.

הדקות שלא מגיעות והמסר קדימה

הרקע המקצועי ברור. קרבחאל נפצע בקלאסיקו האחרון בליגה ב-26 באוקטובר, עבר ניתוח בברך ימין ונעדר 74 ימים. הוא חזר לסגל ב-4 בינואר מול בטיס, אך מאז כמעט לא שיחק. בעשרה זימונים רצופים הוא צבר רק 27 דקות, 13 מול אלבסטה בגביע ו-14 מול מונאקו בליגת האלופות. בשמונה משחקים אחרים נשאר על הספסל, כולל חמשת מחזורי הליגה האחרונים.

דני קרבחאל (IMAGO)דני קרבחאל (IMAGO)

בתקשורת הספרדית מציינים כי גם העובדה ששחקנים אחרים, כמו ואלוורדה, אסנסיו, דויד חימנס וטרנט, קיבלו עדיפות, יצרה תסכול במחנה של קרבחאל. עם זאת, אחרי השיחה המסר ברור, הקבוצה מעל הכל, שני הצדדים מבינים את תפקידם, וכעת המטרה היא להמשיך יחד, באותו כיוון, בתקופה המכריעה של העונה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
