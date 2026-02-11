בפנדלים: קומו הדיחה את נאפולי מהגביע האיטלקי

משחקי הגביעים המקומיים ברחבי אירופה נערכו אמש (שלישי), כאשר ברבע הגמר הגביע האיטלקי קומו הדיחה את נאפולי במשחק פיקנטי במיוחד אחרי 1:1 ב-90 דקות ו-6:7 בדו קרב פנדלים. בגביע הגרמני, הרטה ברלין מליגת המשנה כמעט הפתיעה את פרייבורג, אך אחרי 1:1 בתום 120 דקות, הייתה זו הקבוצה מהליגה הבכירה שקטפה את הכרטיס היקר לחצי הגמר עם 4:5 בדו קרב מהנקודה.

נאפולי – קומו 1:1 (7:6 בפנדלים)

המחצית הראשונה הייתה רגועה עד הדקה ה-39, אז קומו זכתה בפנדל, אותו כבש מרטין בטורינה והעלה את האורחת ליתרון שהספיק עד לסיום המחצית. החצי השני נפתח בצורה מושלמת עבור נאפולי, שהשוותה כבר בדקה ה-46 מרגליו של אנטוניו ורגרה. התוצאה נשמרה עד לסיום, הקבוצות עברו לדו קרב מהנקודה הלבנה, שם סטסנילב לובוטקה החמיץ את הפנדל האחרון של החמורים הקטנים ופצח בחגיגות של הקבוצה מצפון איטליה.

קומו כעת תפגוש את אינטר במסגרת חצי גמר הגביע האיטלקי אשר עתיד להיערך בתחילת אפריל, מנגד נאפולי תסתפק במשחקי הליגה, שם תקווה לשפר את מיקומה עד לסיום העונה. במסגרת המחזור ה-25 של הליגה האיטלקית בתכולים מהדרום יארחו את רומא ביום ראשון הקרוב, ומנגד הבחורים של פברגאס יארחו את פיורנטינה ומנור סולומון ביום שבת.

מרטין בטורינה חוגג (IMAGO)

אנטוניו ורגרה, כבש ישר עם פתיחת המחצית השנייה (IMAGO)

הרטה ברלין – פרייבורג 1:1 (5:4 בפנדלים)

הקבוצה מהליגה הגרמנית השנייה עשתה חיים קשים לזו מהבונדסליגה, ואחרי 90 דקות ללא שערים, המשחק נכנס להארכה, שם שני הצדדים התעוררו. יויטו סוזוקי ניצל טעות קשה בהגנת המארחת כדי לתת את היתרון לפרייבורג בדקה ה-96, אך בדקה ה-104 פביאן ריס היה במקום הנכון בזמן הנכון כדי לכבוש מתוך הרחבה את השער ששלח את המשחק לדו קרב פנדלים. שתי הקבוצות החמיצו פעם אחת בחמש הבעיטות הראשונות שלהן, אך בשישי סוזוקי הרשית בפעם השנייה הערב, פסקל קלמנס פספס ושלח את פרייבורג ישירות לחצי גמר הגביע הגרמני.