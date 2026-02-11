יום רביעי, 11.02.2026 שעה 00:53
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
5819-5724אינטר1
5017-3823מילאן2
4923-3624נאפולי3
4620-4124יובנטוס4
4614-2924רומא5
4116-3723קומו6
3921-3224אטאלנטה7
3323-2624לאציו8
3236-2724אודינזה9
3031-3224בולוניה10
2934-2724ססואולו11
2833-2824קליארי12
2742-2424טורינו13
2630-1624פארמה14
2337-2924גנואה15
2333-2124קרמונזה16
2131-1524לצ'ה17
1838-2724פיורנטינה18
1540-1924פיזה19
1541-1824ורונה20

בפנדלים: קומו הדיחה את נאפולי מהגביע האיטלקי

הקבוצה של פברגאס עלתה לחצי הגמר ע"ח הפרטנופיי אחרי 1:1 ב-90 דקות ו-6:7 בדו קרב, ותפגוש את אינטר. גביע גרמני: פרייבורג ניצחה בפנדלים את הרטה

|
שחקני קומו חוגגים (IMAGO)
שחקני קומו חוגגים (IMAGO)

משחקי הגביעים המקומיים ברחבי אירופה נערכו אמש (שלישי), כאשר ברבע הגמר הגביע האיטלקי קומו הדיחה את נאפולי במשחק פיקנטי במיוחד אחרי 1:1 ב-90 דקות ו-6:7 בדו קרב פנדלים. בגביע הגרמני, הרטה ברלין מליגת המשנה כמעט הפתיעה את פרייבורג, אך אחרי 1:1 בתום 120 דקות, הייתה זו הקבוצה מהליגה הבכירה שקטפה את הכרטיס היקר לחצי הגמר עם 4:5 בדו קרב מהנקודה.

נאפולי – קומו 1:1 (7:6 בפנדלים)

המחצית הראשונה הייתה רגועה עד הדקה ה-39, אז קומו זכתה בפנדל, אותו כבש מרטין בטורינה והעלה את האורחת ליתרון שהספיק עד לסיום המחצית. החצי השני נפתח בצורה מושלמת עבור נאפולי, שהשוותה כבר בדקה ה-46 מרגליו של אנטוניו ורגרה. התוצאה נשמרה עד לסיום, הקבוצות עברו לדו קרב מהנקודה הלבנה, שם סטסנילב לובוטקה החמיץ את הפנדל האחרון של החמורים הקטנים ופצח בחגיגות של הקבוצה מצפון איטליה.

קומו כעת תפגוש את אינטר במסגרת חצי גמר הגביע האיטלקי אשר עתיד להיערך בתחילת אפריל, מנגד נאפולי תסתפק במשחקי הליגה, שם תקווה לשפר את מיקומה עד לסיום העונה. במסגרת המחזור ה-25 של הליגה האיטלקית בתכולים מהדרום יארחו את רומא ביום ראשון הקרוב, ומנגד הבחורים של פברגאס יארחו את פיורנטינה ומנור סולומון ביום שבת.

מרטין בטורינה חוגג (IMAGO)מרטין בטורינה חוגג (IMAGO)
אנטוניו ורגרה, כבש ישר עם פתיחת המחצית השנייה (IMAGO)אנטוניו ורגרה, כבש ישר עם פתיחת המחצית השנייה (IMAGO)

הרטה ברלין – פרייבורג 1:1 (5:4 בפנדלים)

הקבוצה מהליגה הגרמנית השנייה עשתה חיים קשים לזו מהבונדסליגה, ואחרי 90 דקות ללא שערים, המשחק נכנס להארכה, שם שני הצדדים התעוררו. יויטו סוזוקי ניצל טעות קשה בהגנת המארחת כדי לתת את היתרון לפרייבורג בדקה ה-96, אך בדקה ה-104 פביאן ריס היה במקום הנכון בזמן הנכון כדי לכבוש מתוך הרחבה את השער ששלח את המשחק לדו קרב פנדלים. שתי הקבוצות החמיצו פעם אחת בחמש הבעיטות הראשונות שלהן, אך בשישי סוזוקי הרשית בפעם השנייה הערב, פסקל קלמנס פספס ושלח את פרייבורג ישירות לחצי גמר הגביע הגרמני.

יויטו סוזוקי חוגג (IMAGO)יויטו סוזוקי חוגג (IMAGO)
