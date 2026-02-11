דילמה גדולה ברצלונה: טורס או לבנדובסקי יעזבו

החודשים המכריעים של התכנון בברצלונה כבר כאן, ולמרות הבחירות הקרבות, ההנהלה והצוות המקצועי עומדים לקבל את ההחלטות הראשונות, כשהביצוע הסופי ייעשה במקרה שז’ואן לאפורטה ייבחר מחדש לנשיא. הדיון סביב החוד כבר סגור, וברצלונה תצרף חלוץ מרכזי ברמה הגבוהה ביותר, ולכן ההחלטה כעת מתמקדת בזהות השחקן שישמש לו כגיבוי החל מהעונה הבאה. או רוברט לבנדובסקי או פראן טורס, שלגביו עדיין לא החלו מגעים לחידוש חוזהו, שמסתיים ב-30 ביוני 2027.

הרעיון של ברצלונה הוא לרענן את העמדה מתוך הבנה שיש לקחת את הפרויקט צעד אחד קדימה. מדובר ברכש אסטרטגי, שכן יהיה צורך לבצע השקעה כספית משמעותית מאוד, ועל השולחן נמצאים כמה שמות, לא רק זה של חוליאן אלברס, שהוא אכן המועמד המועדף. במועדון הקטלוני גם לא פוסלים הימור מסוים, אם תצוץ הזדמנות טובה בשוק החל מחודש יוני.

ברצלונה רוצה לפתוח עונה עם עמדות כפולות, ולכן תזדקק גם לחלוץ שייכנס לרוטציות. כאן בדיוק נמצאת הדילמה. רוברט לבנדובסקי, שחוזהו מסתיים ב-30 ביוני הקרוב, הציע להמשיך בתנאים כלכליים נוחים מאוד. לפולני יש על השולחן לא מעט הצעות עתק, אך הוא מוכן לקבל על עצמו תפקיד משני יותר. מדובר בכובש טבעי, אך גילו, 37, מתחיל לתת את אותותיו.

רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

האנזי פליק מעריך אותו מאוד ויצטרך לקבל את ההחלטה הסופית לגבי עתידו, שתושפע במידה רבה מהיכולת שיציג הפולני בשלב המכריע של העונה. שום דבר לא נשלל ושום דבר לא הוכרע, מדובר במצב פתוח, כשסביבת השחקן לוחצת להשיג את המשכיותו.

לבנדובסקי יהיה זה שיעזוב?

נכון להיום, עתידו של לבנדובסקי נראה יותר מחוץ לברצלונה מאשר בתוכה, אך התמונה אינה חד משמעית לחלוטין. אם בסופו של דבר ברצלונה תבחר להאריך את חוזהו לעונה נוספת בתנאים המיוחדים הללו, מצבו של פראן טורס עשוי להשתנות. הספרדי הציג עונה טובה מאוד, אך חוזהו מסתיים ב-2027, ולכן יש לקבל החלטה בעניינו: או חידוש חוזה או הצבה על המדף, כל עוד קיימת אפשרות שלבנדובסקי ימשיך. עד כה היו מגעים, אך המשא ומתן על החידוש קפוא במידה מסוימת, בהמתנה להכרעות הסופיות.

פראן טורס חוגג (IMAGO)

היכולת של שני החלוצים הייתה דומה. פראן טורס כבש 16 שערים ב-31 משחקים, בעוד שלבנדובסקי הבקיע 13 שערים ב-28 הופעות. מדובר בשני שחקנים בעלי מאפיינים שונים מאוד ומוערכים בתוך המועדון, אך על פראן ניתן יהיה להפיק תמורה כלכלית, דבר שאינו אפשרי במקרה של הפולני. מה שברור הוא שפראן רוצה להישאר בכל מחיר, לאחר שמצא את עצמו יותר ויותר בברצלונה והוא משוכנע שיש לו עוד הרבה מקום להתקדם. גילו, 25, משחק לטובתו, אך הוא גם יודע שאם לבנדובסקי יחדש חוזה, יהיה לו קשה מאוד לקבל דקות משחק.

דילגה עליה: ברצלונה מנצחת את מיורקה 0:3

מבחני הסיום מתחילים מעכשיו, ויהיה מעניין לראות מי מהחלוצים יהיה הבחירה של האנזי פליק בהרכב בשלב המכריע ביותר של העונה. לבנדובסקי היה הבחירה במשחקים הגדולים בכל פעם שהיה כשיר, בעוד שפראן ידע לנצל היטב את ההזדמנויות שקיבל כשפתח כחלוץ המרכזי.