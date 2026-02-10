יום רביעי, 11.02.2026 שעה 00:05
5823-6323ברצלונה1
5718-4923ריאל מדריד2
4518-3823אתלטיקו מדריד3
4524-4322ויאריאל4
3828-3723בטיס5
3431-2723אספניול6
3325-3023סלטה ויגו7
3131-3323ריאל סוסיאדד8
2928-2823אוססונה9
2833-2523אתלטיק בילבאו10
2627-1823חטאפה11
2637-2223ג'ירונה12
2538-3023סביליה13
2529-2023אלאבס14
2435-3123אלצ'ה15
2437-2823מיורקה16
2337-2323ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1838-2622לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

"אני יותר רגוע ושמח, יכול ליהנות שוב מכדורגל"

שחקן ברצלונה, רונאלד אראוחו, שלקח פסק זמן מהכדורגל בשל מצבו הנפשי ואף ביקר בישראל: "שיחקתי שנה וחצי עם חרדות שהפכו לדיכאון. הייתי צריך עזרה"

|
רונאלד אראוחו (IMAGO)
רונאלד אראוחו (IMAGO)

רונאלד אראוחו שבר שתיקה. בלם וקפטן ברצלונה פתח את ליבו בראיון מיוחד וסיפר לראשונה על ההתמודדות שלו עם בעיות נפשיות בתקופה האחרונה, שגרמו לו לקחת פסק זמן מהכדורגל ואף לבקר בישראל. האורוגוואי בן ה-26 הודה כי סבל מחרדות שהפכו לדיכאון בזמן ששיחק על המגרש.

“האמת שאני מרגיש טוב מאוד”, אמר אראוחו לאחר חזרתו למגרשים במשחק מול אלבסטה. “הרגשתי בנוח, עשיתי משחק טוב וגם עזרתי עם שער. פיזית הרגשתי חזק. ברור שהתעייפתי כי הרבה זמן לא שיחקתי כל כך הרבה דקות, אבל בסך הכול אני מאוד שמח”.

הבלם התייחס לשינוי שעבר מאז ה-25 בנובמבר וההרחקה בלונדון מול צ’לסי: “השתניתי מאוד כי למדתי הרבה בתקופה הזו. קיבלתי החלטה שהייתי צריך לקבל. אני מרגיש שונה, יותר רגוע, יותר שמח. אני יכול ליהנות שוב ממה שאני אוהב לעשות – לשחק כדורגל”.

רונאלד אראוחו בישראל (שחר גרוס)רונאלד אראוחו בישראל (שחר גרוס)

כשנשאל במה הוא מרגיש שונה, השיב: “אני רואה את הדברים מנקודת מבט אחרת. הרגשתי שעברתי את הגרוע מכל. הזמן שבו עצרתי היה מסיבה מסוימת, עבדתי עם אנשי מקצוע, עם המשפחה וגם מבחינה רוחנית. זה עשה לי טוב והיום אני מרגיש אדם אחר לגמרי”.

אראוחו הדגיש כי ההרחקה לא הייתה הסיבה היחידה: “זה היה צירוף של דברים. יותר משנה וחצי שלא הרגשתי טוב. ניסיתי להיות חזק ולהמשיך קדימה, אבל הרגשתי שמשהו לא בסדר, לא רק מקצועית, אלא גם אישית ומשפחתית. אני בן אדם ששומר הכול בפנים, אבל הבנתי שיש אנשי מקצוע שיכולים לתת כלים ולעזור. הייתי צריך להרים יד ולהגיד שמשהו עובר עליי”.

וולה ענק כזה מחוץ לרחבה לא רואים כל יום

על הרגע שבו החליט לעשות מעשה, סיפר: “בזמן המשחק יש אדרנלין, אבל אחרי שהכול נגמר – הכול נופל עליך. ידעתי כבר תקופה שאני לא מרגיש טוב. שנה וחצי עם חרדות שהפכו לדיכאון ושיחקתי ככה. על המגרש אתה לא מרגיש עצמך. אתה יודע מה הערך שלך ומה אתה יכול לתת, וכשזה לא קורה אתה מבין שמשהו לא בסדר. באותו יום הבנתי שאני חייב לדבר עם אנשי מקצוע ועם המועדון כדי שיעזרו לי”.

לסיום העביר מסר לאוהדים: “אנחנו בני אדם לפני שאנחנו כדורגלנים. לא הכל זה כסף או תהילה. גם אנחנו סובלים ממה שקורה על המגרש. נכון, אנחנו ברי מזל לעשות מה שאנחנו עושים, אבל יש גם רגשות. אני מודה לאוהדים על התמיכה כשבחרתי לעצור, זה מאוד עזר לי. צריך לזכור שמעבר לכדורגלנים, אנחנו בני אדם”.

