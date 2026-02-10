"הוא ילך לברצלונה": התחזית סביב ולאחוביץ'

דושאן איליץ', מאמן הכושר של נבחרת סרביה וחבר קרוב של דושאן ולאחוביץ’, התראיין היום (שלישי) לעיתון ‘טוטוספורט’ האיטלקי בנוגע לחלוץ יובנטוס בן ה-26, שמסיים את חוזהו אצל הביאנקונרי בחודש יוני הקרוב: "להתראות יובה, אני חושב שהוא יעזוב", ניבא איליץ’ כשנשאל ישירות על ידי העיתון היושב בטורינו אם הוא יודע מהחלוץ עצמו היכן ישחק בשנה הבאה, הסרבי הגיב בתחזית: "הוא ילך לברצלונה, מבחינתי".

אמנם בשבועות האחרונים שמו של ולאחוביץ’ נקשר יותר לקבוצה אחרת מאיטליה, מילאן, דבר שהזכיר למאמן הכושר את הפעם הקודמת בה החלוץ עבר קבוצה, כאשר גם שם היו שתי קבוצות, איטלקית וספרדית, שנלחמו עליו: "לפני יובנטוס, הוא דיבר עם אתלטיקו מדריד, אבל הוא בחר בביאנקונרי. זו הייתה הצעה שהוא לא יכול היה לסרב לה", כזכור, הגברת הזקנה שילמה על חלוץ פיורנטינה בזמנו 80 מיליון אירו ב-2022.

איליץ’ נשאל גם על מצבו הגופני הנוכחי של חלוץ יובה ואמר: "אתם תראו, הוא יחזור בקרוב להיות כמו שהיה. הוא רעב, עם רצון הולך וגובר, כמעט אובססיבי, להבקיע. הוא צריך עכשיו להחזיר את הקריירה שלו למסלולה, לנסות להתקדם. רק אז הוא יחזור להיות השחקן ברמה שראינו בפיורנטינה, הוא היה ברמה הגבוהה ביותר, תמיד היו לו את הכישורים האלה".

דושאן ולאחוביץ' במדי פיורנטינה, יחזור לימיו הגדולים? (האתר הרשמי של פיורנטינה) (מערכת ONE)

מתי ולאחוביץ’ יחזור למגרשים?

הסרבי סיכם את הריאיון עם משך החלמתו וחזרתו של שחקן הביאנקונרי למגרשים: "ההחלמה תהיה ארוכה יותר, עם הרופאים והמומחים העומדים לרשותו, אני יכול לומר שנראה אותו בקרוב. אני חושב שנראה אותו שוב על המגרש בתחילת מרץ. ובחזרה לדרכיו הישנות, כובש שערים ומחריב את רשתות היריבות. ולאחוביץ' יכול לשחק כל ספורט. למעשה, המבנה הגופני עוזר לו בהחלמתו, הוא במצב גופני יוצא דופן, והוא עובד קשה כדי לשמור עליו".