מצאה חיזוק לחלק הקדמי: פדריניו חתם בנתניה

מכבי נתניה חיפשה בימים האחרונים זר לתפקיד הקשר ההתקפי והערב (שלישי) היא מצאה אותו. כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, הקשר הברזילאי פדריניו חתם במועדון וצפוי להיות הרכש האחרון של החלון.

השחקן בן ה-22 שיחק עד לאחרונה בליגת ה-MLS במדי דאלאס והפך לאחרונה לשחקן חופשי. כעת הוא מצטרף לקבוצה של רוני לוי, אצלה חתם לעונה וחצי עם אופציה לעונה נוספת.

פדריניו, ברזילאי שנולד בריו דה ז’ניירו ויחגוג 23 באפריל, יודע לשחק כקיצוני בשני האגפים, כשרגלו החזקה היא הימנית. הוא גדל במחלקת הנוער של מועדון הפאר הברזילאי פלמנגו.

בעונת 2023/24 עבר לטקסס ושיחק בליגה השלישית בארה”ב, שם כיכב עם 13 שערים ב-23 הופעות. לאחר מכן עבר לדאלאס מהליגה הראשונה בארה”ב, שם כבש שני שערים ובישל עוד ארבעה ב-23 משחקים. לפי אתר ‘טרנספרמרקט’ שוויו מוערך בכ-800 אלף אירו.