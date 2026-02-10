הצעת הענק של סיטי על שחקן נבחרת אנגליה

מנצ’סטר סיטי לא עוצרת. למרות סיום חלון ההעברות של חודש ינואר ברחבי אירופה, התכולים עומדים להגיש הצעת ענק בסך 115 מיליון על שחקן נבחרת אנגליה ונוטינגהאם פורסט ואחד הקשרים המבוקשים ביותר בפרמייר ליג, אליוט אנדרסון.

הקשר החל את קריירת הבוגרים בניוקאסל יונייטד, לאחר מכן עבר בהשאלה לבריסטול רוברס וחזר לניוקאסל בקיץ 2022. ביולי 2024 עבר לנוטינגהאם פורסט בסכום גבוה יחסית למועדון של לא פחות מ-41.2 מיליון אירו, סכום שככל הנראה ישלש את עצמו בקיץ הקרוב.

לפני ששיחק בנבחרת אנגליה, אליוט אנדרסון שיחק בנבחרות הנוער של סקוטלנד עד גיל 21. הוא אף זומן לנבחרת הבוגרים של סקוטלנד, אך לא הגיע עקב פציעה. מאוחר יותר, אנדרסון בחר לשחק עבור נבחרת אנגליה, וערך את הופעת הבכורה שלו בנבחרת הבוגרים ב-6 בספטמבר בניצחון 0:2 על אנדורה במשחק מוקדמות המונדיאל. הוא כבר שיחק שישה משחקים עבור נבחרת אנגליה, חמישה משחקים רשמיים במוקדמות גביע העולם ומשחק ידידות אחד.

אליוט אנדרסון במדי נבחרת אנגליה (רויטרס)

כבר בגיל 23, אנדרסון נחשב לשחקן מפתח עבור תומאס טוכל בנבחרת שלושת האריות. הגרמני רואה בשחקן חלק בלתי נפרד מהקישור של האנגלים יחד עם דקלן רייס לקראת המונדיאל הקרב ובא. מלבד טוכל, מאמן נוסף שמעריך את סגנון המשחק של קשר פורסט הוא לא אחר מאשר פפ גווארדיולה.

חוזהו של אנדרסון בפורסט הוא עד 2029, אך אין ספק שהוא הולך לעבור לאחת מאריות היבשת בתקופה הקרובה, כאשר יחד עם סיטי מספר מועדונים גדולים מתעניינים בו (באיירן מינכן, מנצ'סטר יונייטד וצ'לסי). פורסט הודיעה שלא תמכור את שחקנה בפחות מ-93 מיליון אירו ובהתחשב לביקוש הגבוה המחיר אף יעלה יותר. כמו כן, התברר כי מסיבות משפחתיות, אנדרסון יעדיף לחתום באחד משני המועדונים ממנצ'סטר, עיר הממוקמת 130 קילומטרים בלבד מנוטינגהאם. כל הסימנים מצביעים על כך שהעדפתו תהיה להצטרף לסיטי, כך שההצעה העתידית של התכולים עשויה להטות את הכף לטובתה.