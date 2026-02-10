יום שלישי, 10.02.2026 שעה 18:10
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

ב"ש: עושים מאמץ למצוא את האוהד שנהם למוזי

אוהד הדרומיים סימן תנועות ידיים גזעניות לשחקן בית"ר. הפועל ב"ש בהודעה: "התנהגות פסולה, חמורה, שאינה עומדת בקנה אחד עם ערכי המועדון שלנו"

|
קינגס קאנגווה אורב לטימוטי מוזי (מרטין גוטדאמק)
קינגס קאנגווה אורב לטימוטי מוזי (מרטין גוטדאמק)

הפועל באר שבע נתנה הצהרת כוונות ברורה אתמול (שני) לגבי איך שהיא רוצה שהעונה הזאת תיגמר, כשניצחה בטרנר 1:2 את בית”ר ירושלים במשחק העונה, אך מעבר לתוצאה הגדולה, גם היה אירוע שלא צריך לקרות, כשאוהד הדרומיים נהם וביצע תנועות גזעניות כלפי שחקן הירושלמים, טימוטי מוזי.

המועדון מבירת הנגב הוציא על כך הודעה רשמית, בה כתב: “אמש קיבלנו מכם שוב הוכחה לכוח האדיר של הצבא האדום שלנו. העידוד, הדחיפה והאווירה ביציעים היו מרגשים ומשמעותיים עבור הקבוצה ובזכותם חגגנו יחד בשמחה ובאושר בשריקת הסיום.

“יחד עם זאת, במהלך המשחק נצפה אחד מאוהדי הקבוצה נוהם ומבצע תנועות ידיים כלפי שחקנה של בית”ר ירושלים. מדובר בהתנהגות פסולה, חמורה, וכזו שאינה עומדת בשום אופן בקנה אחד עם ערכי המועדון שלנו, אשר מאמין בכבוד האדם, בשוויון ובספורטיביות. עם היוודע האירוע, אנו מפעילים את מרב המאמצים לאיתור אותו אוהד ולנקוט כלפיו צעדים אישיים מטעם המועדון.

רן קוז'וק: "זה ניצחון גדול וחשוב"

“בטרנר כולם שווים”

“המועדון שלנו הוא בית לכולם. בטרנר, כולם שווים וכולם מתקבלים ברוח ספורטיבית. אנחנו קוראים לכם להמשיך לתמוך, לעודד ולדחוף את הקבוצה, בתשוקה ובאהבה, אך ללא אלימות, ללא הסתה וללא גילויי גזענות”.

