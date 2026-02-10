תלונה על גביית דמי חבר ואחוזים מכספי המלגות

תלונה הוגשה למשרד התרבות והספורט על כך שהתאחדות אילת דרשה מהאיגודים שפועלים תחתיה לשלם לה דמי חבר, כאחוז מסך התמיכה שקיבלה מהמדינה, ואף דרשה מהאיגודים החברים בה להעביר אליה אחוז מסך כספי המלגות המוענקים לספורטאים ולמאמנים - וזאת לכאורה בניגוד לחוק, כך על פי התלונה, שהוגשה בהעתקים גם למבקר המדינה מתניהו אנגלמן ולחשב הכללי במשרד האוצר.

התלונות הוגשו בשני מכתבים שונים שנשלחו לשר התרבות והספורט, מיקי זוהר, על ידי עו"ד אלדד אהרוני המייצג את איגוד האו-שו, שנמצא בין ענפי הספורט הכפופים להתאחדות אילת - גוף הרוחב שתחתיו פועלים האיגודים מענפי הספורט שאינם אולימפיים, ולמעשה מכין אותם למשחקי העולם, שהם האלטרנטיבה למשחקים האולימפיים.

עו"ד אלדד אהרוני פנה בימים האחרונים במכתב לשר ולמוסדות המדינה וטען כי "ההתאחדות הישראלית לספורט תחרותי, התאחדות אילת, גובה מהאיגודים החברים בה דמי חבר בניגוד לחוק". בנוסף, טען במכתב אחר כי "התאחדות אילת דורשת מהאיגודים החברים בה להעביר אליה אחוז מסוים מכספי המלגות המוענקים לספורטאים ולמאמנים".

עו"ד אלדד אהרוני (מערכת ONE)

דרישת תשלום עבור "דמי חבר" - בשיטה שאינה חוקית?

ראשית, במכתבו הראשון התלונן על דרישת התשלום של התאחדות אילת כ"דמי חבר". עו"ד אהרוני ציין כי "מידי שנה מועברת להתאחדות אילת תמיכה ממנהל הספורט. עד שנת 2024, גבתה התאחדות אילת מהאיגודים החברים בה דמי חבר על סך 5% מתקציב התמיכה שהועברה לכל איגוד ממנהל הספורט. בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה ונוהל שר אוצר, גביית תשלום מגוף כפוף מתוך כספי התמיכה שהוא מקבל ממנהל הספורט היא פעולה המנוגדת לכללי המנהל התקין. פעולה זו עלולה להיחשב כ'כפל תמיכה' פסול או כשימוש שאינו כדין בכספי ציבור, בניגוד לתכליות החוק".

בעבר, כך מתברר, איגוד האו-שו כבר התלונן למשרד התרבות והספורט על הגבייה הזו. עו"ד אלדד תיאר את תגובתו: "במכתב ממנהל הספורט מיום 16 ביולי 2024 נכתב במפורש כי גביית דמי חבר על ידי התאחדות אילת כאחוז מתקציב האיגודים אינה חוקית. המכתב לא התייחס עקרונית לגביית תשלומי חובה מהאיגודים הכפופים לאילת, כי אם למנגנון החישוב של דמי החבר, אחוז קבוע מתקציב התמיכות של האיגודים. בתגובה למכתב ממנהל הספורט, גיבשה התאחדות אילת מנגנון חישוב חדש לקביעת גובה דמי החבר של האיגודים".

לדבריו, כך פועלת הגבייה כיום: "על פי מנגנון החישוב החדש של התאחדות אילת, האיגודים מקבלים 'ניקוד', שגובהו קובע ישירות את שיעור דמי החבר שיועברו מהאיגוד לאילת. הניקוד מחושב על סמך הפרמטרים הבאים - מספר הספורטאים, מספר המועדונים ופעילות בינלאומית. הפרמטרים לפיהם מחושב ה'ניקוד' של כל איגוד הם אותם פרמטרים לפיהם האיגודים מקבלים את תקציביהם ממנהל הספורט".

כלומר, "ככל שהאיגוד צובר יותר 'נקודות', כך תקציב תמיכת המדינה בו גבוה יותר, וכתוצאה מכך, גם דמי החבר שלו להתאחדות אילת גבוהים יותר. לפיכך, ה'שיטה החדשה' שגובשה באילת לקביעת דמי החבר של האיגודים היא למעשה דרך עקיפה ומוסווית לגבות דמי חבר כאחוז מתקציב האיגודים - שיטה, שכאמור, מנהל הספורט קבע במפורש שאיננה חוקית. מדובר בהטעיה מכוונת של מנהל הספורט ובהפרה בוטה של הנחיות המנהל", כך על פי התלונה.

"הגבייה שוללת מהאיגודים חלק מהתקציב שמיועד לפעילותם"

במכתבו צוין כי "גביית דמי החבר שוללת מהאיגודים חלק מהתקציב אותו מייעד מנהל הספורט לפעילות האיגוד, ובכך נפגעת פעילות האיגודים ויכולתם לעסוק בפיתוח הספורט נפגעת באופן משמעותי. בניגוד לאיגודים שמשקיעים כל שקל מכספי התמיכות המועברות אליהם ממנהל הספורט בפיתוח הענפים עליהם הם אמונים, בהתאם לדו"ח הכספי של התאחדות אילת, בתום שנת הכספים האחרונה נותרה בקופת ההתאחדות יתרה שלא נעשה בה שימוש".

עו"ד אהרוני המשיך וטען במכתבו: "גוף נתמך אינו רשאי לגבות תשלום מגוף כפוך מתוך כספי תמיכתו, אלא אם התשלום עומד במבחני הוראות תקנון כספים ומשק של החשב הכללי - כלומר, עבור שירות ספציפי, חיוני ובמחירי שוק סביר, ותחת מגבלות 'הוצאות הנהלה וכלליות'. גבייה שנועדה 'לגזור קופון' מכספי התמיכה נחשבת לשימוש פסול במשאבי הציבור וחורגת מהרשאת התקציב".

מיקי זוהר (חגי מיכאלי)

במכתב דרש עו"ד אהרוני ממשרד התרבות והספורט לבחון בצורה מדוקדקת האם גביית דמי חבר על ידי התאחדות אילת מהאיגודים הכפופים לה עומדת בדרישות החוק, לקבוע כי מנגנון חישוב דמי החבר אותו גיבשה הוא פסול, ואף להכיר בכך שגביית דמי החבר כאחוז מתקציב התמיכה היא לא חוקית ולהורות להתאחדות אילת להשיב לאיגודים את דמי החבר שנגבו מהם שלא כדי במהלך שבע השנים האחרונות. בינתיים, אגב, הוא אף ביקש מהמדינה להורות להתאחדות אילת באופן מיידי על הקפאת הגבייה ועל ביטול כל הסנקציות והקנסות בשל אי תשלום דמי החבר במועד הנדרש על ידי התאחדות אילת.

הדרישה מהאיגודים להעביר אחוזים מסך כספי המלגות שניתנו לספורטאים

בתוך כך, במכתב השני ששלח התייחס לדרישת התאחדות אילת כי אחוז מסוים מסך כספי המלגות, אלו שהמדינה מעבירה לספורטאים ולמאמנים בענפים שאינם אולימפיים, יעבור אליה על ידי האיגודים. עו"ד אהרוני כתב כי זה נעשה "באמצעות קרן מלגות לאילת, שהיא עמותה נפרדת בעלת ישות משפטית, מטרות ותקנון עצמאיים, והתשלום הנדרש נעשה על פי המדרג הבא: 10% עד סכום של 50,000 ש"ח, 5% מ-50,001 עד 100,000 ש"ח, ו-2.5% מ-100,001 ש"ח ומעלה".

עו"ד אהרוני טען כי "בהתאם לחוק העמותות, כל עמותה היא אישיות משפטית עצמאית, הרשאית לעשות שימוש בנכסיה אך ורק לצורך קידום מטרותיה. אין לעמותה אחת סמכות לדרוש או לנכות כספים מעמותה אחרת, אלא מכוח הסכם מפורש, עיגון תקנוני ותוך עמידה מלאה בדרישות החוק... סעיפי חוק העמותות ועקרונות הפסיקה וההנחיות המנהליות קובעים כי נכסי עמותה, ובכלל זה כספים ייעודיים, ישמשו אך ורק למטרות שלשמן נועדו. כספי מלגות שנועדו לתמיכה ישירה בספורטאים ובמאמנים אינם אמורים לשמש מקור למימון פעילות מנהלית או ארגונית של גוף אחר, אלא אם הדבר הותר במפורש במסגרת ייעוד הכספים והתקנון".

"האיגודים נאבקים על כל שקל, בעוד שקרן המלגות מחזיקה בחשבונה מיליונים"

כמו כן, הדגיש כי "על פי הדו"חות הכספיים של קרן מלגות אילת, לאחר העברת המלגות לספורטאים והמאמנים, נותרה בחשבון העמותה יתרה של למעלה משלושה מיליון ש"ח. כלומר, בעוד שהאיגודים החברים בהתאחדות אילת נאבקים על כל שקל על מנת לקיים את הפעילות הספורטיבית בענפים אשר מתוקף היותם לא אולימפיים זוכים לפחות בולטות תקשורתית ועניין ציבורי מתקשים לגייס תקציבים וספונסרים, קרן המלגות מחזיקה בחשבונה מיליוני שקלים שמיועדים למלגות לספורטאים ולמאמנים, מלגות העומדות על סכומים של אלפי שקלים בודדים בכל חודש".

הוא הוסיף כי "אופן הצגת גביית הכספים על ידי התאחדות אילת מעורר קושי משפטי גם במישור דיני החוזים והמשפט המנהלי. אף שהתשלום מוגדר כ'השתתפות האיגודים במלגות', בפועל מדובר בגבייה בשיעור אחוז קבוע מכל מלגה, המהווה הלכה למעשה גביית עמלה הנגזרת מגובה המלגה ולא השתתפות תקציבית אמיתית ומוסכמת. הצגה זו עלולה ליצור מצג מטעה באשר למהות התשלום ולייעודו, ולפגוע בעקרון תום-הלב הקבוע בדיני החוזים, החולש גם על יחסים מתמשכים בין עמותה לחבריה".

כמו כן, צוין בתלונה כי "גביית תשלום מהאיגודים על ידי התאחדות אילת בגין מלגות שהועברו על ידי קרן אילת אינו המקרה היחיד בו הקשרים בין התאחדות אילת לקרן אילת מטשטשים את הגבולות בין שתי הישויות המשפטיות. כך, למשל, קרן המלגות אילת שוכרת משרד מהתאחדות אילת בעלות של כ-200,000 ש"ח מדי שנה, מתוך כספי התמיכות אשר נועדו למלגות לספורטאים ומאמנים, בעוד שהתאחדות אילת משלמת לכפר הירוק שכירות על סך כ-220,000 ש"ח בשנה. כלומר, כמעט כל עלות השכירות של משרדי ההתאחדות מכוסים מכספי קרן המלגות, וזאת בנוסף לכך ששני הגופים, אשר ממילא נושאים שמות דומים, פועלים באותו מתחם משרדים בכפר הירוק, ולמעשה נדמים לאדם הסביר כגוף אחד. זאת ועוד, אריק קפלן, המכהן כמנכ"ל וכנשיא של התאחדות אילת, משמש גם כיו"ר קרן המלגות אילת".

עו"ד אהרוני הבהיר כי "דרישת ניכוי אחוזים מכספי המלגות מעוררת קושי מהותי נוסף הנוגע לחשש לכפל תמיכות, בניגוד למבחני התמיכה של משרד התרבות והספורט ולהנחיות החלות על שימוש בכספי תמיכה ציבוריים... ככל שכספי המלגות קשורים, במישרין או בעקיפין, למערך התמיכות הציבוריות בספורט, קיים חשש כי פרקטיקה של ניכוי אחוזים תפגע במטרת התמיכה הציבורית ובאמון הספורטאים והציבור במערכת... הוועד האולימפי איננו גובה תשלום דומה כהשתתפות במלגות המחולקות באמצעות הקרן הייעודית לחלוקת מלגות לספורטאים ומאמנים בענפים האולימפיים".

גם במקרה זה, עו"ד אהרוני דרש ממשרד התרבות והספורט לבחון את חוקיות הדרישה לניכוי אחוזים מכספי המלגות ע"י עמותה נפרדת. הוא ביקש מהמשרד להבהיר האם פרקטיקה זו עולה בקנה אחד עם חוק העמותות, הנחיות רשם העמותות ועקרונות הניהול התקין. בנוסף, ביקש להורות להתאחדות אילת להקפיא את גביית כספי ההשתתפות במלגות מהאיגודים החברים בהתאחדות אילת עד לבירור חוקיות הגבייה ואף לשקול מתן הנחיה רשמית שתבטיח כי כספי המלגות יגיעו במלואם לייעודים - תמיכה ישירה במאמנים ובספורטאים.

תגובות:

ממשרד התרבות והספורט נמסר בתגובה: "לפני מספר ימים התקבלה פניה במשרדנו, בה נטען כי התאחדות אילת גובה דמי חבר מהאיגודים החברים בה, באופן שאינו תקין. הפניה נבחנת ותיענה על ידי המשרד בהתאם. יחד עם זאת יצוין, כי עמדת המשרד בנושא, כפי שהובהר בעבר במענה לפניות קודמות, היא כי אין מניעה מלקבוע דמי חבר בהתאם לסטנדרט מקצועי אחיד, הנבחן עצמאית על ידי התאחדות אילת".

במשרד התרבות והספורט הוסיפו כי "הפניה האמורה לא התייחסה כלל לנושא המלגות, לגביו ניתנה התייחסות מפורטת של המשרד לפיה המשרד לא מתערב באופן שבו אילת מגייסת את 10% המימון העצמי בהם היא מחויבת בהתאם לנוהל שר אוצר. יחד עם זאת, ככל שתתקבל פניה מפורטת נוספת שמצדיקה את התערבות המשרד בסוגיית המלגות בהתאם לאמור לעיל, היא תיבדק ותיענה בהתאם".

תגובת התאחדות אילת: "בהמשך לטענות הממוחזרות של איגוד האו-שו ומכיוון שהנושא נדון בעבר ונענה אף ע"י משרד הספורט, התאחדות אילת מבקשת לציין כי איגוד האו-שו חבר בהתאחדות אילת מאז דצמבר 2010. עם הצטרפותו חתם איגוד האו-שו על בקשת הצטרפות ובה נאמר במפורש כי האיגוד מתחייב לקיים את הוראות התקנון והחלטות האסיפה הכללית, אשר כללו, בין היתר גביית דמי חבר, אותם שילם האיגוד מיום הצטרפותו".

כמו כן, נמסר: "איגוד האו-שו תבע בעבר את אילת בבג"ץ והפסיד! מאז, כבר שנים ארוכות אינו מפסיק ללכלך, להשמיץ ולפעול כנגד הגוף שמסייע לו ולספורטאיו (אך האיגוד יודע לפנות לאילת בבקשות שונות לסיוע מנהלתי ומקצועי, הפעלת קשרים לפתרון בעיות, סיוע במילוי טפסים ועוד ועוד). זאת ועוד, מדובר באיגוד אשר פועל בניגוד לתקנון שלו עצמו, איגוד אשר פעל באופן לקוי. דבר שהביא לקיזוז כספי תמיכה רבים על ידי משרד הספורט (עקב התנהלותו הלקויה ודיווחים 'בעייתיים')".

בהתאחדות אילת הוסיפו: "מדובר באיגוד הטוען שאין לו תקציב ראוי לפעילות, אך לצד זאת, איגוד האו-שו היה היחיד במשלחת ישראל למשחקי העולם 2022 שטס במחלקת ביזנס בעלות חריגה של כ-20,000 ש"ח לכרטיס, בעוד יתר חברי המשלחת (כולל ראשי המשלחת) טסו במחלקת תיירים. בנוסף, איגוד האו-שו היה האיגוד היחיד שוויתר בעבר על סיוע תקציבי ייעודי של עשרות אלפי ש"ח וזאת משום שהתנאי לקבלתו היה ניהול שקוף ומפוקח של התקציב על ידי התאחדות אילת ולא קבלתו ישירות לאיגוד".

לעצם הטענות שעלו הגיבו בהתאחדות אילת: "כאמור, הנושא הועלה כבר ונדון במשרד הספורט, לאחר שאיגוד האו-שו פנה בנושא לגופים רבים, לרבות משרד הספורט. במהלך 2025 הנושא נדון בפגישה מיוחדת אצל שר התרבות והספורט, אשר הינחה את האיגוד לשלם את דמי החבר. בנוסף, המשרד השיב כדלהלן: 'מובן מבחינתנו שאילת גובה דמי חבר. אלה אינם מעניינו של המשרד, וגם החלטתכם כי דמי החבר יהיו דיפרנציאליים אינם מעניינו של המשרד'. המשרד אף הוסיף: 'מובן שאין מניעה לגבות דמי חבר, ולטעמנו אין מניעה אף לקבוע כי גובה דמי החבר ייקבע באופן דיפרנציאלי', כך שהטענות של האו-שו גם בנושא זה משוללות כל יסוד ותימוכין וכל מטרתן להשמיץ ולפגוע באילת".

"לגבי המלגות, אנו גאים שבזכות פעילותה של אילת החלו הספורטאים שאינם אולימפיים לקבל מלגות ואף תמריצים (פטורים ממס - אך ורק בזכות אילת), דבר שמסייע להם רבות. בשנים האחרונות קיבלו האו-שו מעל 1,100,000 ש"ח כספי מלגות ותמריצים, כאשר ההשתתפות של האיגוד עמדה על 50,433 ש"ח (שזה 4.5 אחוז) בלבד. אילת השקיעה מכספיה מיליוני שקלים בשנים האחרונות על מנת שספורטאיה ייהנו ממלגות. לגבי גביית המלגות כותב המשרד: 'ככלל מבחני התמיכה מחייבים מימון משלים בגובה 10% לפחות של הגוף הנתמך. המימון המשלים יכול להיעשות ממקורות שונים של הגוף ושאינם מעניינו של המשרד'".

לסיום, ציינו בתגובתם מהארגון: "התאחדות אילת פועלת ותמשיך לפעול באופן מסודר ותשתף פעולה, תסייע ותלווה כל איגוד שירצה להנות ממה שיש לנו לתרום (לאיגוד האו-שו הוקצו מעל 400,000 ש"ח לסיוע ולפעילות מקצועית בשנים האחרונות) ואנו גאים מאוד על פעילותנו ששיאה היה במשחקי העולם 2025, ששבנו עטורי כבוד וגאווה עם 14 מדליות ומקום 13 בטבלת המדליות הכללית".