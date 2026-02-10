ינאי: להחליף מאמן? קל לי יותר להחליף שחקנים

הפועל תל אביב עוברת תקופה קשה מאוד, משבר ככל הנראה הגדול ביותר תחת עופר ינאי. האדומים הפסידו ארבעה משחקים ברציפות ביורוליג, תוסיפו לכך הפסד לירושלים בזירה המקומית, הפסד נוסף בליגה ותקבלו ימים רעים מאוד.

מי שהדבר הזה יושב עליו ומאוד כואב את המצב הוא עופר ינאי, הבעלים של הפועל תל אביב. ינאי נחוש להוציא את הקבוצה מהמצב ונותן גיבוי לדימיטריס איטודיס לבינתיים, כאשר הוא עובד על חיזוק לסגל.

בינתיים, הבעלים הגיע לאימון של הפועל תל אביב, דבר שהוא לא עושה לרוב, על מנת לשוחח עם השחקנים בצל המשבר ואחרי ההפסד האחרון להפועל ירושלים, עם תבוסה בארנה.

“אני אתחיל במשהו חיובי. אני מרגיש בבטן שאת השנה הזו אנחנו מסיימים עם תואר. גם בארץ וגם באירופה”, פתח ינאי. “ועכשיו למשהו פחות חיובי. רקורד של 5:1 מול ירושלים. הפסד ב-15 הפרש פעמיים רצוף. אנחנו קבוצה כל כך יותר גרועה מהם? הם כל כך יותר מוכשרים מאיתנו? אם זה המצב כנראה שאני לא עושה נכון את העבודה שלי. הם מרוויחים שליש מכם”.

עופר ינאי (חגי מיכאלי)

“מצפה ממכם להיות חסינים לדיבורים”

עוד אמר: “אני שואל את עצמי אם אתם מכבדים את העובדה שאתם משחקים עבור הפועל תל אביב. האם אתם מעריכים את ה 3-4 מיליון דולר שאני מעביר לכם כל חודש כדי שתקבלו משכורת. כרגע זה לא נראה שאתם מכבדים את זה. אני מרגיש שאתם מזלזלים. הכל התחיל לפני חודש כשחזרנו ארצה. יש המון הסחות דעת והמון דיבורים. אני מצפה מכם להיות חסינים לזה. שנה שעברה הצלחנו כשעבדנו יחד ושמנו בצד את הסחות הדעת. זו הדרך היחידה שנצליח השנה”.

ינאי הוסיף: “אני שומע הרבה רחשושים על המאמן. שיהיה ברור הוא המנכ”ל שלנו והוא האבא של כל המשפחה הזו. אני מצפה מכולכם לעבוד יחד איתו. אומרים לי שקל להחליף מאמן. תאמינו לי שלא קל להחליף מאמן שיודע לזכות בתארים. הרבה יותר קל להחליף שחקנים”.

דימיטריס איטודיס (אורן בן חקון)

“מצפה להיות גאה במשחקים הבאים, לא מושפל”

לסיכום: “לא הייתי במשחק בירושלים, הייתי באירוע משפחתי וצפיתי. הרגשתי מזועזע ומושפל. אני לא יודע עוד אם אגיע לקובנה ואצליח לצפות במשחק בשישי במגרש, אבל אני מצפה מכם שכשאצפה במשחקים הבאים שלנו אהיה גאה ולא ארגיש מושפל יותר. אתם יודעים שאני אוהב אתכם ואנחנו עושים הכל לתת לכם סיכוי לזכות. רמת המחויבות שלנו כבעלים נדירה. אל תבזבזו את זה”.

בנושא אחר, במועדון עדיין מחכים לתשובה מהנציגים של נייג’ל הייז דייויס לגבי ההחלטה של השחקן האם לחתום בהפועל תל אביב או בפנרבחצ’ה. האדומים אופטימיים ומכינים את הקרקע לתשובה חיובית, ובכל מקרה מתכוננים לז’לגיריס בידיעה שהוא לא ישחק והם צריכים בלעדיו לצאת לדרך חדשה.