כוכב חדש בסעודיה? המרדף אחרי הארי קיין

אין ספק שאחד השחקנים הטובים ביותר באירופה כרגע הוא חלוץ באיירן מינכן, הארי קיין. האנגלי, שהגיע אל אלופת גרמניה בקיץ 2023, מסיים חוזה בקיץ הבא, אך כבר בתקופה הנוכחית יש לו מספר מחזרות ולא רק מאירופה. עתידו של החלוץ ממשיך להיות מעורפל, למרות שאקס טוטנהאם מעורר עניין רב על ידי קבוצות מארץ הולדתו, מי שדווקא מתחילות להיכנס יותר לכותרות הן הקבוצות הסעודיות.

על פי העיתון הגרמני ‘קיקר’, גם אל-אהלי וגם אל-איתיחאד מעוניינות להחתים את קיין בקיץ הקרוב, כאשר האחרונה איבדה לא מזמן את כוכב ריאל מדריד לשעבר, קארים בנזמה, לאל-הילאל. כמו כן, יש גם אפשרות להפעיל את סעיף השחרור של החלוץ העומד על 61 מיליון ליש”ט, אך ההזדמנות הזאת היא רק עד סוף החודש.

מנקודת מבטה של ​​באיירן מינכן, המועדון הגרמני ממש לא רוצה לאבד את קיין, וכבר פתחו איתו במשא ומתן על חוזה חדש. "אנחנו מדברים עם הארי", אמר לאחרונה מנהל באיירן, מקס אברל, לסקיי גרמניה, והוסיף: "כולם יודעים שבשלב מסוים צריך לקבל החלטה”. מנכ"ל באיירן, יאן-כריסטיאן דריזן גם דיבר על הנושא החם: "להארי יש בנו ביטחון רב והוא מרגיש בנוח במינכן. הוא ומשפחתו נהנים, לכן אין לנו שום סיבה למהר".

הארי קיין, צריך להחליט על עתידו (IMAGO)

החלוץ בן ה-32 נהנה מעונה נהדרת נוספת. הוא כבש 38 שערים ב-33 הופעות בלבד בכל המסגרות, לאחר שכבש פעמיים בניצחון 1:5 ביום ראשון על הופנהיים. בסוף המשחק אמר קיין: "ברור שהייתה קצת אי שקט סביב הקבוצה בשבועות האחרונים לאחר שלא ניצחנו בכמה משחקים. לכן היה חשוב לנו להישאר רגועים ונאמנים לעצמנו. היה לנו שבוע שלם להתכונן, הרמה באימונים הייתה גבוהה מאוד”.