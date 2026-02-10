מנדי ואלמוג חתמו באשדוד - הבכורה נגד ב"ש

בשורה טובה למ.ס. אשדוד עם חיזוק משמעותי לסגל. הקבוצה של ניר ביטון ואבי אבינו, הצליחה להחתים היום (שלישי) את אילון אלמוג מהפועל באר שבע בהשאלה עד לסיים העונה. אלמוג בן ה-27, כבש העונה באלוף האלופים, אך בליגה עדיין לא הבקיע וינסה לעשות זאת דווקא מול האקסית שלו מליגת העל.

הקבוצה מעיר הנמל לא הסתפקה רק בשחקנה של ב”ש, כאשר גם אריאל מנדי הצטרף למועדון בחוזה לעד תום העונה לאחר ששוחרר מבית”ר ירושלים בטונים צורמים.

באשדוד מרוצים במיוחד מהצירוף של מנדי, שצפוי לערוך את הופעת הבכורה שלו כבר במשחק הקרוב נגד בראש שבע, וייתן לקבוצה מגן שמאלי טבעי, עמדה שהייתה חסרה בסגל.