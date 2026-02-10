יום שלישי, 10.02.2026 שעה 16:36
ליגה ספרדית 25-26
5823-6323ברצלונה1
5718-4923ריאל מדריד2
4518-3823אתלטיקו מדריד3
4524-4322ויאריאל4
3828-3723בטיס5
3431-2723אספניול6
3325-3023סלטה ויגו7
3131-3323ריאל סוסיאדד8
2928-2823אוססונה9
2833-2523אתלטיק בילבאו10
2627-1823חטאפה11
2637-2223ג'ירונה12
2538-3023סביליה13
2529-2023אלאבס14
2435-3123אלצ'ה15
2437-2823מיורקה16
2337-2323ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1838-2622לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

לאפורטה נפרד רשמית מפליק ושחקני ברצלונה

הנשיא לשעבר התפטר מתפקידו במטרה לזכות בו פעם נוספת בבחירות שייערכו ב-15 למרץ. מלבדו, עוד תשעה חברי דירקטוריון עזבו בתקווה לשוב בקרוב למקומם

|
ז'ואן לאפורטה (IMAGO)
ז'ואן לאפורטה (IMAGO)

ז'ואן לאפורטה, בליוויים של רפא יוסטה, שיעמוד בראש הוועד הזמני עד להכרעה ואנריק מסיפ, יועצו בשנותיו האחרונות בתפקיד, ביקרו היום (שלישי) במתחם האימונים ז'ואן גאמפר. זאת לאחר שהנשיא הגיש רשמית את התפטרותו כנשיא ברצלונה אתמול בכדי להתמודד בבחירות החדשות  שיתקיימו ב-15 במרץ לאותו התפקיד.

הנשיא לשעבר נפגש עם המאמן האנזי פליק, שחקני הקבוצה הבוגרת והמנהל המקצועי דקו. כאשר התכוון להיפגש עם הסגל ביום שני, מיד לאחר התפטרותו, אך הקבוצה נהנתה מיום חופש וחידשה היום את האימונים לקראת משחק גביע המלך נגד אתלטיקו מדריד ביום חמישי, המשחק הראשון בחצי גמר הטורניר. 

דקו, פליק, לאפורטה ויוסטה (ברצלונה)דקו, פליק, לאפורטה ויוסטה (ברצלונה)
וולה ענק כזה מחוץ לרחבה לא רואים כל יום

מדוע אנשי ההנהלה מתפטרים?

חוץ מלאפורטה, שעזב לאחר יותר משלוש שעות ביקור, תשעה חברים נוספים בדירקטוריון הקטלוני התפטרו רשמית מתפקידם ביום שני, מכיוון שכפי שנקבע בתקנון המועדון, לא ניתן להמשיך מעבר לשתי קדנציות רצופות. מכאן גל ההתפטרויות במטרה להתמודד שוב בבחירות ולחזור כל אחד לתפקידו.

לפני שהגיש את התפטרותו, דיבר בראיון נרחב לערןץ הרשמי של המועדון על האנזי פליק ודקו, והדגיש את ה”יציבות” וה”תיאום המופתי” ששררו בין המאמן הגרמני למנהל הספורטיבי בשנתיים האחרונות, תוך הדגשת המחויבות לנוסחה שמערבת בין שחקנים מקומיים להחתמות חיצוניות והנהלה מאוחדת, כנראה במסר ליריביו לתפקיד. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
