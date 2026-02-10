"המיידה אמצעי פירוטכני - דינו מאסר 3 שנים"

מהפכה במגרשי הספורט. כתגובה לגידול בתופעת ההשלכה של אמצעים פירוטכניים למגרשים, החוק להחמרת הענישה על כך, אותו יזמה חברת הכנסת יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו), נכנס באופן רשמי לרשומות.

לשון החוק: “מיידה אמצעי פירוטכני בזמן קיומו של אירוע ספורט או בסמוך לו, במקום שבו מתקיים אירוע הספורט או לעבר מקום כאמור, דינו - מאסר שלוש שנים, בסעיף זה, "אמצעי פירוטכני" - אמצעי כאמור בסעיף 14(א)(5)".

עוד קודם לכן, מליאת הכנסת אישרה ברוב של 8 בלי מתנגדים את החוק שקובע עבירה חדשה של השלכת אמצעי פירוטכני לרבות אבוקות, חזיזים, זיקוקים, רימוני עשן או כל חפץ שמכיל חומר נפץ או הפעלתו גורמת לקולות נפץ, עשן או אור שעונשה יהיה עד שלוש שנות מאסר בפועל.

האבוקות ביציעים (חגי מיכאלי)

“הייתי מעדיפה שהחוק הזה לא יגיע לעולם”

יוזמת החוק, ח"כ יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו) התייחסה אליו: "הייתי מעדיפה שהחוק הזה לא יגיע לעולם, אך לאור ריבוי המקרים בשנים האחרונות של השלכת חזיזים, אבוקות ורימוני עשן, שמסכנים את ציבור האוהדים, השוטרים, אנשי הצוות והשחקנים, לא הייתה ברירה אלא לתת כלים לגורמי האכיפה ולהרתיע את אותם עבריינים.

“כעת כשהחוק עבר, אני פונה לקבוצות ולהנהלת הליגות לידע את הקהל שמי שישליך פירו למגרש ימצא את עצמו מאחורי סורג ובריח. אולמות הכדורסל ומגרשי הכדורגל נועדו לספורט ולא למלחמה".