בית"ר ירושלים הודיעה רשמית על החתמת אנטווי

בית”ר ירושלים הודיעה היום רשמית על החתמתו של המגן הימני נאנא אנטווי בחוזה לשנתיים וחצי. הגנאי בן ה-25 נחת הצהריים בישראל, עבר את הבדיקות הרפואיות והצטרף סופית לירושלמים כחיזוק להגנה של ברק יצחקי, שהוא ושחקניו רוצים להתעלות ברגעי המאני טיים של העונה. על העניין של הקבוצה מהבירה בשחקן פורסם לראשונה ב-ONE.

את הקריירה המקצוענית שלו אנטווי החל ב-2018 בלורי הארמנית, ולאחר מכן עבר בהשאלה לליל ב’, לפני שביסס את מעמדו באוררטו, שם שיחק שלוש עונות וזכה בדאבל, אליפות וגביע ארמניה בעונת 2022/23. בינואר 2024 חתם בסטיאווה על חוזה ל-4 שנים, ובהמשך הושאל להרמנשטאדט, במדיה רשם דקות משחק רבות בליגה ובגביע.

עד דצמבר 2025 צבר אנטווי 211 הופעות רשמיות בקריירה בכל המסגרות, עם 4 שערים, והתנסה גם בזירה האירופית בליגת האלופות ובקונפרנס. הוא נחשב למגן יציב, עם ניסיון מגוון בליגות שונות באירופה.

נאנא אנטווי וסוכנו רז כהן בנתבג (פרטי)

חלון החורף של בית”ר ירושלים

אנטווי הוא השחקן השלישי למעשה שחתם בבית”ר בחלון ההעברות הנוכחי, אחרי שהצהובים שחורים הנחיתו מוקדם יותר גם את בוריס אינו, הקשר הקמרוני שכבר שיחק בעברו בליגת העל, וכן גם את החלוץ חסונד גונזאלס הקולומביאני שהגיע בהשאלה עם אופציה לרכישה עד תום העונה.

המחזור החולף לא האיר פנים לבית”ר ירושלים, שנכנעה 2:1 להפועל באר שבע בטרנר ולמעשה התרחקה מהדרומיים שבפסגה לכדי ארבע נקודות. המשחק הבא מזמן לה משוכה לא פחות קשה, בדמות מכבי תל אביב החדשה של רוני דיילה, אותה הירושלמים יארחו באצטדיון טדי.