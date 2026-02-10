מתחרים? אולמו ופרמין לופס טובים לא פחות ביחד

המחזור ה-23 בפנטזי של הליגה הספרדית עדיין לא הוכרע סופית מכיוון שהמשחק בין ראיו וייקאנו לאוביידו נדחה, אבל כבר אפשר לקבל תמונה לגבי השחקנים המצטיינים. קיליאן אמבפה ולאמין ימאל שרו על הסטטוס קוו ביניהם כשסיימו עם כמות נקודות זהה.

אצל האלופה ברצלונה לאמין ימאל אמנם היה נהדר עם שער, מסירת מפתח, 2 דריבלים ושני תיקולים וסיים עם תשע נקודות, אבל מעליו היו דני אולמו עם שני בישולים ו-4 מסירות מפתח (15 נקודות סך הכל) ופרמין לופס עם בישול, 2 מסירות מפתח, 4 תיקולים ו-2 חטיפות, בדרך ל-12 נקודות. אריק גארסיה, הבאנקר של האנזי פליק, סיים משחק מעולה בהגנה עם 10 נקודות.

דילגה עליה: ברצלונה מנצחת את מיורקה 0:3

באשר לאולמו ופרמין, לרוב זה מוצג כמאבק ישיר על אותה עמדה, אבל המשחק מול מיורקה הוכיח שלפעמים הדילמה של הצוות המקצועי היא דווקא יתרון. ברצלונה עלתה עם שני הספרדים, ובמקום לדרוך אחד לשני על האצבעות, השניים יצרו חיבור קטלני במרכז המגרש. מה שנראה במשך שבועות כהתלבטות בלתי פתורה, הפך תוך 90 דקות לפתרון שמעניק עומק, קצב ואיום מתמשך על ההגנה היריבה.

אולמו, עם האיכות הטכנית והיכולת לשחק בין הקווים, נתן למשחק סדר ודיוק, בעוד פרמין הביא את האנרגיה, הלחץ והכניסות המסוכנות לעומק הרחבה. השילוב ביניהם אפשר לברצלונה לשחק יותר חופשי בחלק הקדמי, בלי לוותר על אינטנסיביות ובלי להפוך לצפויה. מול מיורקה זה בא לידי ביטוי בשליטה התקפית ברורה ובהרגשה שכל התקפה יכולה להסתיים במשהו ממשי.

פרמין לופס (IMAGO)

עבור האנזי פליק, זו הייתה הוכחה חשובה: לא תמיד צריך לבחור. דווקא בתקופה שבה ברצלונה מחפשת יציבות אחרי שבועות לא פשוטים, החיבור בין אולמו לפרמין מציע כיוון מעניין, כזה שלא מבטל תחרות, אבל מראה שכששמים את שניהם יחד, התוצאה יכולה להיות גדולה מסך חלקיה.

באשר ליריבה המרה, ריאל מדריד חגגה ב-0:2 על ולנסיה, כאשר קיליאן אמבפה, עם שער, 2 מסירות מפתח ו-2 דריבלים סיים עם 9 נקודות, כמו אורליאן טשואמני (5 תיקולים, 4 הרחקות כדור ו-2 מסירות מפתח), ומעליהם סיימו אלברו קאררס שכבש שער גדול (13 נקודות) ודין האוסן עם בישול, מסירת מפתח ו-9 הרחקות כדור בדרך ל-14 נקודות.

קיליאן אמבפה (IMAGO)

אתלטיקו הופתעה, ויאריאל הפגיזה

עוד במחזור הזה אתלטיקו מדריד ספגה הפסד 1:0 ביתי מפתיע מבטיס, שם דייגו יורנטה בלט עם 10 נקודות ואנתוני שכבש את גול הניצחון סיים עם 9 נקודות. ויאריאל הפציצה 1:4 לרשתה של אספניול כאשר אלברטו מוליירו עם שער ובישול תרם 13 נקודות, ז’ורז’ מיקאוטדזה עם גול ובישול משלו סיים עם 12 נקודות וניקולה פפה שכבש תרם 11 נקודות.

בחטאפה שלושה שחקנים סיפקו הצגה אישית, כשלואיס מייה עם בישול ולא פחות מ-7 מסירות מפתח תרם 15 נקודות, מאורו ארמבארי סיים עם 13 וזייד רומרו עם 13 בניצחון 0:2 על אלאבס. באתלטיק בילבאו שניצחה 2:4 את לבאנטה סיימו 4 שחקנים עם דו ספרתי: גורקה גורוסטה עם צמד ו-13 נקודות, איניאקי וויליאמס עם שני בישולים ו-12 נקודות, איניגו רואיס דה גלארטה עם 11 וגם ניקו סראנו עם 11.

מאורו ארמבארי (La Liga)

לעת עתה המנג’ר פסי החקלאי מוליך את דירוג המנג’רים בפנטזי הספרדי עם 2,176 נקודות, ובמחזור ה-23 ניצח נכון לעכשיו (עוד יכול להשתנות לאחר השלמת המשחק בין ראיו לאוביידו) רום דאודי עם 111 נקודות. ההרכב המנצח שבחר: סרחיו הררה, ארנאו מרטינס, אלחנדרו קטאנה, לאנדרו קאבררה, פבלו פורנאלס, לואיס מייה, ניקולה פפה, פרמין לופס, אלברטו מוליירו, לאמין ימאל וקיליאן אמבפה (קפטן).