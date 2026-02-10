יום שלישי, 10.02.2026 שעה 14:37
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

נמני: המהלך שנעשה עם המאמן היה באיחור רב

אגדת מכבי ת"א דיבר ב"שיחת היום" אחרי הניצחון על ק"ש, והתייחס גם לפיטורי לאזטיץ': "תתארו לכם מה היה אם זה היה קורה לפני 3 חודשים". וגם: סהיטי

|
רוני דיילה מאושר בסיום (חגי מיכאלי)
רוני דיילה מאושר בסיום (חגי מיכאלי)

משחק העונה הוא לא המפגש היחיד ששוחק אתמול (שני), כאשר במקביל מכבי תל אביב המשיכה בכושר המדהים שלה תחת רוני דיילה וניצחה במפגש השלישי תחתיו, הפעם עם עוד תצוגה משכנעת ו-0:4 גדול על מכבי בני ריינה בבלומפילד. אגדת המועדון אבי נמני עלה לדבר על האלופה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

יש לך עוד משהו על הפרק?
”כן, בוא נראה”.

מכבי תל אביב, איך היא יכולה לחזור למרוץ האליפות?
”המהלך שנעשה עם המאמן נעשה באיחור רב, זה היה צריך לקרות לפני שלושה חודשים. אנחנו רואים מה קורה עם האווירה הזאת, עם הקהל, בין השחקנים. אתמול הייתה אווירה מדהימה באצטדיון. תתארו לכם מה היה קורה אם זה היה קורה לפני שלושה חודשים. במועדון ירד האסימון, הם מבינים שהקהל נפלא ואין מה להתעמת איתו וזה מוכח במשחקים האחרונים. אם מכבי תל אביב לא מנצחת בטדי היא בבעיה גדולה”.

זה לא רק הקהל, משהו השתנה בתוך הקבוצה. דיילה הרים אותם ממש.
”הוא הכניס שמחת חיים. אני עדיין חושב שהיריבות היו חלשות. בטדי מכבי באמת תימדד, זה יהיה המבחן האמיתי של דיילה. זה משחק מאוד חשוב שיהיה, נגד קבוצה חזקה בבית שלה”.

זז'רקו לאזטיץ' (עמרי שטיין)

יש גם הפועל באר שבע עד הפלייאוף.
”הפלייאוף העליון יגרום להרבה קבוצות לאבד נקודות, צריך להשיג מקסימום נקודות”.

מה השינוי עם דיילה?
”זה לא רק המאמן, כל הפצועים חזרו. למכבי תל אביב יש סגל מלא וזה דבר מדהים שיהפוך את הקבוצה ליותר טובה. הבשורה הכי טובה היא שבליץ’ חוזר לשחק”.

“לבית”ר לא הגיעה להפסיד”

גם סהיטי השתלב מצוין.
”שחקן שמגיע מהבונדסליגה, חייבות להיות לו איכויות בליגה שלנו. כשהוא מגיע לאזורים המסוכנים אתה רואה שהבעיטה זו בעיטה ומסירה זו מסירה. הוא ישפר את מכבי”.

שחקני מכבי תל אביב חוגגים עם אמיר סהיטי (חגי מיכאלי)שחקני מכבי תל אביב חוגגים עם אמיר סהיטי (חגי מיכאלי)

איך אתה רואה את המרוץ?
”בית”ר תישאר במאבק האליפות. יש לה קבוצה טובה. גם אתמול לא הגיע לה להפסיד, היא הייתה שווה לחלוטין לבאר שבע”.

מה עם דור פרץ ורוי רביבו, והחוזים?
”זה לא הזמן עכשיו, לא מתעסקים בזה בכלל”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
