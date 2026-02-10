אחרי האצבע המשולשת לקהל: דדאס יעמוד לדין

תובע איגוד הכדורסל, עו"ד איתמר ליפנר, החליט להעמיד לדין משמעתי את עוזר מאמן הפועל תל אביב, סטפנוס דדאס, בעקבות התנהלות בלתי הולמת במהלך משחק הקבוצה.

על פי דו"ח השיפוט ודו"ח המשקיף שהוגשו לתובע, בדקה 3:19 במהלך פסק זמן במשחק, הורחק דדאס בהרחקה ישירה לאחר שביצע תנועה מגונה לעבר הקהל, הצגת אצבע משולשת.

לאור הממצאים, קבע עו"ד ליפנר כי מדובר בעבירה לכאורה על סעיף 20 (יב) לתקנון המשמעת של איגוד הכדורסל, העוסק בהתנהגות בלתי הולמת. בהתאם לכך הוחלט להעמיד את עוזר המאמן לדין משמעתי.

התובע ביקש מבית הדין לגזור על דדאס קנס כספי בפועל, כאשר גובה הקנס ייקבע על פי שיקול דעתו של בית הדין.