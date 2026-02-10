יום שלישי, 10.02.2026 שעה 12:27
כדורגל עולמי  >> ליגה פורטוגלית
ליגה פורטוגלית 25-26
567-4221פורטו1
5212-5521ספורטינג ליסבון2
4912-4421בנפיקה ליסבון3
3918-4421בראגה4
3717-3121ז'יל ויסנטה5
3220-2721פמליקאו6
3035-4321אשטוריל7
3029-2721מורירנסה8
2830-2321גימראייש9
2436-2121אלוורקה10
2337-2521אמדורה11
2346-2621ארוקה12
2130-2721נסיונאל מדיירה13
2041-2221ריו אבה14
1939-2221קאסה פיה15
1726-1621סנטה קלרה16
1435-1421טונדלה17
554-1521איי.וי.אס18

ז'וזה מוריניו יקבל הצעה לאמן את נבחרת פורטוגל

דיווח ב-ESPN: רוברטו מרטינס מסיים חוזה ולא צפוי להמשיך על הקווים, כאשר מאמן בנפיקה צפוי לקבל פנייה להגיע. אם יבוא, אמורים מועמד להחליף אותו

|
ז'וזה מוריניו (IMAGO)
ז'וזה מוריניו (IMAGO)

בפורטוגל כבר מתחילים לדבר על היום שאחרי רוברטו מרטינס. על פי דיווח של ESPN, גורמים במדינה מעריכים כי מאמן בנפיקה, ז’וזה מוריניו, צפוי לקבל הצעה לאמן את נבחרת פורטוגל עם סיום חוזהו של מרטינס, לאחר מונדיאל 2026.

לפי אותו דיווח, ההתאחדות הפורטוגלית רואה במוריניו מועמד טבעי להוביל את הנבחרת בעידן הבא, בעיקר לאור ניסיונו העצום בזירה הבינלאומית והצלחותיו הרבות כמאמן מועדונים מהטופ האירופי.

עוד נכתב כי אם מוריניו אכן יעבור לאימון נבחרת פורטוגל וייכנס לראשונה בקריירה שלו לעולם הנבחרות, מי שעשוי להרוויח מכך הוא רובן אמורים. המאמן הצעיר, שמכיר היטב את בנפיקה ואת האסטדיו דה לוז, נחשב למועמד מוביל לחזור לעמדת המאמן הראשי של המועדון.

רובן אמורים (IMAGO)רובן אמורים (IMAGO)

בשלב זה מדובר בהערכות בלבד, אך בפורטוגל מדגישים כי ההתפתחויות סביב עתידו של מרטינס והמונדיאל הקרוב עשויות להיות אלו שיכריעו את זהות המאמן הבא של הסלסאו – ואת עתיד הספסל בבנפיקה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */