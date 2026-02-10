ז'וזה מוריניו יקבל הצעה לאמן את נבחרת פורטוגל

בפורטוגל כבר מתחילים לדבר על היום שאחרי רוברטו מרטינס. על פי דיווח של ESPN, גורמים במדינה מעריכים כי מאמן בנפיקה, ז’וזה מוריניו, צפוי לקבל הצעה לאמן את נבחרת פורטוגל עם סיום חוזהו של מרטינס, לאחר מונדיאל 2026.

לפי אותו דיווח, ההתאחדות הפורטוגלית רואה במוריניו מועמד טבעי להוביל את הנבחרת בעידן הבא, בעיקר לאור ניסיונו העצום בזירה הבינלאומית והצלחותיו הרבות כמאמן מועדונים מהטופ האירופי.

עוד נכתב כי אם מוריניו אכן יעבור לאימון נבחרת פורטוגל וייכנס לראשונה בקריירה שלו לעולם הנבחרות, מי שעשוי להרוויח מכך הוא רובן אמורים. המאמן הצעיר, שמכיר היטב את בנפיקה ואת האסטדיו דה לוז, נחשב למועמד מוביל לחזור לעמדת המאמן הראשי של המועדון.

רובן אמורים (IMAGO)

בשלב זה מדובר בהערכות בלבד, אך בפורטוגל מדגישים כי ההתפתחויות סביב עתידו של מרטינס והמונדיאל הקרוב עשויות להיות אלו שיכריעו את זהות המאמן הבא של הסלסאו – ואת עתיד הספסל בבנפיקה.