יום שלישי, 10.02.2026 שעה 12:28
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
4723-5022מכבי פ"ת1
3627-3422מכבי הרצליה2
3326-3322הפועל ר"ג3
3326-3222מ.ס קריית ים4
3334-3522הפועל כפר שלם5
3227-2722הפועל כפ"ס6
3124-2922הפועל ראשל"צ7
2926-2822מ.ס כפר קאסם8
2928-2322בני יהודה9
2628-2422הפועל עכו10
2631-2622עירוני מודיעין11
2630-2222הפועל רעננה12
2537-2522הפועל עפולה13
2228-2422הפועל חדרה14
2240-3122מכבי יפו15
2033-2522הפועל נוף הגליל16

סניור על סף חתימה ברעננה, ר"ג רוצה את דראמה

כל העדכונים רגע לפני סיום החלון בלאומית: ננגיס קרוב להצטרף לקריית ים, מור פדידה מועמד לחדרה, בכפר שלם סימנו שתי אופציות להגנה. דקה אחרי דקה

|
עומר סניור חוגג (חגי מיכאלי)
עומר סניור חוגג (חגי מיכאלי)

יממה לסיום חלון ההעברות, קבוצות הליגה הלאומית מנסות להתחזק בישורת האחרונה לקראת המשך המאבקים עד תום העונה. אנחנו כאן ב-ONE מביאים לכם את העדכונים וההחתמות במסגרת מסע החיזוק של הקבוצות, רגע לפני סיום החלון.

כל העדכונים

11:32: הפועל רעננה, שנמצאת בין הפלייאוף העליון לתחתית, קרובה לצרף את שחקן ההתקפה עומר סניור. השחקן נמצא על סף חתימה וישלים את מעברו מהפועל ר"ג, בה פת את העונה, במהלך היום.

11:33: הפועל כפר שלם, מחפשת חיזוק בעיקר לחלק האחורי: במועדון רוצים לצרף את בלמה של מכבי פ"ת, הדר פוקס, אך לא קיבלו נכון לרגע זה את האישור מיו"ר הקבוצה, אבי לוזון. גם שמו של עומר קורסיה מבני סכנין עלה במועדון.

הדר פוקס (שחר גרוס)הדר פוקס (שחר גרוס)

11:35: בהפועל ר"ג, שהשתחלה לצמרת הטבלה, רוצים להתחזק לפחות בשחקן אחד נוסף: ג'יי ליבנה, קשרה של הפועל עכו, עדיין מועמד, כאשר שם נוסף שמנסים האורדונים לצרף הוא של קשרה של בני סכנין, איברהימה דראמה ומחכים לשחרורו.

11:37: הפועל עפולה, החתימה את שחקן ההתקפה אמיר ריאן. ריאן, פתח את העונה בהפועל נוף הגליל בה כבש שני שערים וכעת יחזק את יריבתה לתחתית.

אמיר ריאן חוגג (שחר גרוס)אמיר ריאן חוגג (שחר גרוס)

11:40: לני ננגיס מבני סכנין, נמצא על סף חתימה במ.ס קרית ים. הקבוצה של מאור סיסו, שנמצאת בעצמה בצמרת תנסה לצרף עוד שחקן אחד לפחות עד סיום החלון.

11:42: הפועל חדרה, עושה ככל שביכולתה, כדי להתחזק בסיום החלון. במועדון נמצאים במגעים עם חלוצה של בני יהודה, מור פדידה, שאינו נמצא בתוכניות של בני יהודה.

/* LAST / NEXT ROUNDs */