סניור על סף חתימה ברעננה, ר"ג רוצה את דראמה

יממה לסיום חלון ההעברות, קבוצות הליגה הלאומית מנסות להתחזק בישורת האחרונה לקראת המשך המאבקים עד תום העונה. אנחנו כאן ב-ONE מביאים לכם את העדכונים וההחתמות במסגרת מסע החיזוק של הקבוצות, רגע לפני סיום החלון.

כל העדכונים

11:32: הפועל רעננה, שנמצאת בין הפלייאוף העליון לתחתית, קרובה לצרף את שחקן ההתקפה עומר סניור. השחקן נמצא על סף חתימה וישלים את מעברו מהפועל ר"ג, בה פת את העונה, במהלך היום.

11:33: הפועל כפר שלם, מחפשת חיזוק בעיקר לחלק האחורי: במועדון רוצים לצרף את בלמה של מכבי פ"ת, הדר פוקס, אך לא קיבלו נכון לרגע זה את האישור מיו"ר הקבוצה, אבי לוזון. גם שמו של עומר קורסיה מבני סכנין עלה במועדון.

הדר פוקס (שחר גרוס)

11:35: בהפועל ר"ג, שהשתחלה לצמרת הטבלה, רוצים להתחזק לפחות בשחקן אחד נוסף: ג'יי ליבנה, קשרה של הפועל עכו, עדיין מועמד, כאשר שם נוסף שמנסים האורדונים לצרף הוא של קשרה של בני סכנין, איברהימה דראמה ומחכים לשחרורו.

11:37: הפועל עפולה, החתימה את שחקן ההתקפה אמיר ריאן. ריאן, פתח את העונה בהפועל נוף הגליל בה כבש שני שערים וכעת יחזק את יריבתה לתחתית.

אמיר ריאן חוגג (שחר גרוס)

11:40: לני ננגיס מבני סכנין, נמצא על סף חתימה במ.ס קרית ים. הקבוצה של מאור סיסו, שנמצאת בעצמה בצמרת תנסה לצרף עוד שחקן אחד לפחות עד סיום החלון.

11:42: הפועל חדרה, עושה ככל שביכולתה, כדי להתחזק בסיום החלון. במועדון נמצאים במגעים עם חלוצה של בני יהודה, מור פדידה, שאינו נמצא בתוכניות של בני יהודה.