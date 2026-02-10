"רוצה פלייאוף, האולסטאר זה לא הסוף מבחינתי"

המילה כוכב נורמלה על ידי דני אבדיה העונה, אך האולסטאר שחזר הלילה (בין שני לשלישי) מהפציעה נצץ שוב במדי פורטלנד עם 26 נקודות, 10 ריבאונדים ו-8 אסיסטים, בדרך ל-118:135 מרשים על פילדלפיה שהזכיר לכולם למה הישראלי הוא סופר סופר סטאר אמיתי.

לצד השבחים בארצות הברית, אבדיה עצמו דיבר בסיום המשחק: “היה כיף לשחק היום. היינו מהירים בהתקפה. הרגשתי שהערב לא ממש היה לנו אכפת ממה שקורה בהגנה – פשוט הוצאנו את הכדור מהר וניסינו לזרוק כמה שיותר. זה היה משחק טוב, יפה ושלם מול קבוצה טובה”.

על המצב הפיזי שלו הוסיף: “אני מרגיש טוב. בהתחלה הייתי מאוד עייף, מתנשף וקצת חלוד, אבל אני יודע לשחק פשוט ולעשות את המהלכים הנכונים, והמשחק נפתח לי קצת. אני עדיין לא ב-100 אחוז בכושר שאני רוצה להיות בו, זה ייקח עוד כמה משחקים, אבל חוץ מזה אני שמח מהניצחון ומהאופן שבו הקבוצה שיחקה”.

דני המשיך: “ההבדל בין המשחק נגד ניו יורק לעכשיו הוא משהו שאני אפילו לא יכול להסביר. אני זז הרבה יותר חופשי ומשוחרר. קרדיט לצוות הרפואי שעזר לי, וגם שמר עליי מעצמי, מזה שרציתי לשחק. זו הייתה הפסקה הכרחית בשבילי. עכשיו הגב שלי בסדר, ואנחנו ממשיכים קדימה”.

דני אבדיה מרוצה (רויטרס)

“מצפה לישראלים וליהודים באולסטאר, זה לא הסוף מבחינתי”

על משחק האולסטאר אמר: “אני לא יודע למה בדיוק לצפות, אבל כמובן לאנשים מישראל וליהודים שיבואו לתמוך בי, ולדגל שמאחורי הספסל. בישראל אוהבים לחגוג כל ניצחון של ספורטאי, או של מישהו שמייצג את ישראל”.

“יש לי עוד הרבה דברים שאני רוצה להשיג בקריירה. זה ציון דרך גדול וזה כיף, אבל בסופו של דבר זה ספורט קבוצתי. יש עוד דרך ארוכה, ואני רוצה להגיע לפלייאוף אם אפשר. האולסטאר זה משהו שחלמתי עליו, אבל אפשר להירגע – הכול בסדר”, הוסיף אבדיה.

הכוכב הישראלי סיכם: “אנחנו בני אדם. יהיו תקופות פחות טובות ויהיו טובות יותר. זה נותן לי ביטחון ומראה את הפוטנציאל. ואני אומר את האמת, גם אם זה נשמע משוגע – אני חושב שיש לי עוד דרך ארוכה. זה לא הסוף מבחינתי”.