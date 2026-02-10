הפועל פתח תקווה שלחה מכתב לאיגוד השופטים

בהפועל פתח תקווה שלחו ביממה האחרונה מכתב לאיגוד השופטים כנגד החלטותיו של השופט אוראל גרינפלד, במספר מקרים בהם שפט את הקבוצה בתקופה האחרונה, כך נודע ל-ONE. במועדון מלינים על שתי החלטות מרכזיות שלטענתם לא היו צודקות.

הראשונה במשחק הגביע מול בני ריינה, בו נוצחו המלאבסים 2:1, ולטענתם היו זכאים לבעיטת פנדל ברורה לאחר עבירה על רועי דוד בסיום המחצית הראשונה. לטענתם, אותו פנדל שלא נשרק השפיע על הדחת הקבוצה. במשחק זה גרינפלד שימש כשופט הראשי. המקרה השני התרחש ביום שבת, במשחק הליגה מול בני סכנין, בו נשרק פנדל לטובת הקבוצה של שרון מימר.

לטענת פ"ת, גרינפלד היה צריך להתערב ולתקן את השופט הראשי אוהד אסולין, אך לא עשה זאת. בפ"ת הביעו פליאה מדוע לא פורסמו בשני המקרים החלטות הועדה המקצועית, בטח שמדובר במקרים שהייתה להם השפעה על המשך העונה של פ"ת הן במפעל גביע המדינה והן במאבק על הפלייאוף העליון.

עומר פרץ (אורן בן חקון)

המהלכים שנשארו עד לסיום החלון

במועדון דורשים התייחסות לנושא והבהרות מפי הועדה המקצועית של האיגוד, בראשות יו"ר הועדה, זיו אדלר. בינתיים, נדב נידם התאושש מהפציעה ויעמוד לרשותו של המאמן עומר פרץ במשחק החשוב ביום שבת מול הפועל חיפה. עידן כהן, חזר לאימונים, אך רק לקראת סוף השבוע יידעו בצוות המקצועי אם יעמוד לרשותם.

יממה לסיום חלון ההעברות, במועדון מחכים להחלטתו של גולן בני האם לעבור לבני יהודה. בהפועל חיפה עדיין בודקים לגבי צירופו של ג'יימס אדניי, אך כאמור במועדון הבהירו כי אם יישאר יקבל את ההזדמנות, כשכזכור בפ"ת יגרעו זר אחד בכל שבוע כדי לקבל את המענק. כדי לצרף את אוראל באיה במועדון יצטרכו למצוא קבוצה לאחד מבין בני, יער זמברובסקי או רוי בן נביא, אחרי שעמית גלזר כבר עבר לעירוני ק"ש.