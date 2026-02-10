יום שלישי, 10.02.2026 שעה 12:29
ספורט אחר  >> שחייה

עיריית ת"א אישרה בניית בריכה אולימפית חדשה

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה של העיר נתנה את הסכמתה לפתיחה של המתחם במרכז הספורט הלאומי בהדר יוסף. בתוכנית: שתי בריכות, מגדל קפיצה ויציעים

|
הבריכה האולימפית החדשה (מזור פירשט אדריכלים)
הבריכה האולימפית החדשה (מזור פירשט אדריכלים)

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל-אביב-יפו אישרה בחודש שעבר את תכנית העיצוב למתחם בריכות אולימפי חדש במרכז הספורט הלאומי שבשכונת הדר יוסף. זהו אחד מפרויקטי הספורט המרכזיים והמשמעותיים בעיר ובמדינת ישראל בשנים הקרובות.

המתחם יכלול שתי בריכות אולימפיות תקניות באורך 50 מטר וברוחב 25 מטר כל אחת, יציעים לכ-2,500 צופים בבריכה הראשית המקורה ועוד כ-800 מקומות ישיבה בבריכת החימום, מגדל קפיצות למים ומערך חדרי הלבשה ומתקנים לספורטאים. 

המתקן ישרת את כלל ענפי ספורט הבריכה, שחייה, שחייה צורנית, כדור מים וקפיצות, ויאפשר קיום של אליפויות ישראל ותחרויות בינלאומיות, לרבות אירוח תחרויות ברמה של אליפות אירופה. עלות הפרויקט מוערכת בכ-200 מיליון ש"ח. צפי לסיום העבודות: סוף שנת 2028.

הדמיית הבריכה החדשה (מזור פירשט אדריכלים)הדמיית הבריכה החדשה (מזור פירשט אדריכלים)

המתחם מיועד לשמש הן את הספורט ההישגי והאגודות התל-אביביות, והן את הקהילה ותושבי העיר, כחלק מתפיסה עירונית הרואה במתקני ספורט איכותיים תשתית ציבורית חיונית לחיים בריאים, לחינוך למצוינות ולחיזוק המרקם הקהילתי. 

במסגרת זו יוקם במקום גם בית קפה הפונה לחורשה ולשביל המעבר לפארק גני יהושע. אחת הבריכות תיבנה עם אפשרות לגובה קרקעית משתנה – מעומק של מטר אחד לצורכי לימוד שחייה ועד שלושה מטרים עבור אימונים ותחרויות של ספורטאים הישגיים.

כחלק מאיגום משאבים ותכנון כולל של אזור מתקני הספורט, הפרויקט ימוקם בצמוד לאצטדיון האתלטיקה הלאומי ברחוב שטרית בשכונת הדר יוסף, כחלק ממתקני מרכז הספורט הלאומי תל-אביב-יפו, ויהווה נדבך מרכזי נוסף בפיתוח האזור ובהקמת "כפר ספורט אורבני" מתקדם בלב העיר.

הקמת המתחם היא חלק מחזון עיריית תל-אביב-יפו וראש העירייה לקידום הספורט המקצועני והתחרותי בעיר ובמדינת ישראל, ומהווה בשורה משמעותית לענף השחייה ההישגי, הסובל מזה שנים ממחסור חמור במתקני אימון ותחרות ברמה גבוהה.

הבריכה האולימפית (מזור פירשט אדריכלים)הבריכה האולימפית (מזור פירשט אדריכלים)

“המתחם החדש ייתן מענה למחסור ארוך שנים”

מ"מ וסגן ראש העירייה ויו"ר הועדה המקומית, ליאור שפירא: ״אישור תכנית העיצוב של מתחם הבריכות האולימפי בהדר יוסף הוא צעד משמעותי נוסף בבניית תשתית ספורט לאומית מתקדמת בלב העיר. זהו פרויקט שמחבר בין ספורט הישגי ברמה הגבוהה ביותר לבין שירות ציבורי פתוח לקהילה, ומבטא תפיסה עירונית הרואה במתקני ספורט איכותיים השקעה ארוכת טווח בבריאות, בחינוך למצוינות ובחיים עירוניים פעילים. המתחם החדש ייתן מענה למחסור ארוך שנים בענף השחייה, ויחזק את מעמדה של תל אביב-יפו כמרכז הספורט המוביל בישראל״.

בשנים האחרונות השקיעה עיריית תל-אביב-יפו למעלה ממיליארד ש"ח בפיתוח ושדרוג מתקני ספורט הישגיים ותחרותיים בעיר, בהם חידוש אצטדיון בלומפילד, הקמת הוולודרום, רכישת מתחם מרכז הספורט הלאומי והשקעה בחידוש אצטדיון האתלטיקה, אולם ההתעמלות ואולמות נוספים, הקמת האולם הרב-תכליתי המתקדם, שדרוג אצטדיון שכונת התקווה, הקמת אולם אימונים מקצועי סמוך להיכל קבוצת שלמה ועוד.

