כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

מכבי חיפה, הפועל ב"ש והפועל חיפה יעמדו לדין

התובע המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל, עו"ד גלעד ברגמן, החליט להעמיד את הירוקים, המוליכה ואת האדומים מהכרמל לדין מסיבות שקשורות להתנהגות אוהדים

אוהדי מכבי חיפה (רדאד ג'בארה)
אוהדי מכבי חיפה (רדאד ג'בארה)

תובע ההתאחדות לכדורגל, עו”ד גלעד ברגמן, הודיע היום (ראשון) על העמדתן לדין משמעתי של הפועל באר שבע, מכבי חיפה והפועל חיפה, זאת בעקבות אירועים הקשורים להתנהגות אוהדים.

הפועל באר שבע תועמד לדין בגין התפרעות אוהדים וכן פגיעה שבוצעה על ידי אוהדים. בדו”ח נרשם: “בדקה ה-30 ובדקה ה-34 למשחק אוהדי הפועל ב”ש אשר אכלסו את היציע המערבי ירקו לעבר עוזר השופט, עידן ברנשטיין, כאשר בשני המקרים היריקות פגעו בו”.

עוד על הדרומיים: “בדקה ה-71 נזרקה מצית מאותו יציע לעבר עוזר השופט. החפץ נזרק לכיוונו, אך לא פגע בו”. גם מכבי חיפה תתייצב בפני בית הדין המשמעתי, לאחר שתובע ההתאחדות החליט להעמידה לדין בגין התנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדיה.

בנוסף, הוחלט להעמיד לדין משמעתי את הפועל חיפה בגין התפרעות אוהדים: “בדקה ה-31 למשחק נזרקה כוס שתייה לתוך תחומי המגרש מכיוון היציע המזרחי אשר אכלס את אוהדי הפועל חיפה, לא פגעה באיש. בדקה ה-38 למשחק נזרקה שוב כוס שתייה מהיציע, ופגעה בשחקנה של אשדוד עילאי חג’ג’”.

