מכבי חיפה, הפועל ב"ש והפועל חיפה יעמדו לדין

תובע ההתאחדות לכדורגל, עו”ד גלעד ברגמן, הודיע היום (ראשון) על העמדתן לדין משמעתי של הפועל באר שבע, מכבי חיפה והפועל חיפה, זאת בעקבות אירועים הקשורים להתנהגות אוהדים.

הפועל באר שבע תועמד לדין בגין התפרעות אוהדים וכן פגיעה שבוצעה על ידי אוהדים. בדו”ח נרשם: “בדקה ה-30 ובדקה ה-34 למשחק אוהדי הפועל ב”ש אשר אכלסו את היציע המערבי ירקו לעבר עוזר השופט, עידן ברנשטיין, כאשר בשני המקרים היריקות פגעו בו”.

עוד על הדרומיים: “בדקה ה-71 נזרקה מצית מאותו יציע לעבר עוזר השופט. החפץ נזרק לכיוונו, אך לא פגע בו”. גם מכבי חיפה תתייצב בפני בית הדין המשמעתי, לאחר שתובע ההתאחדות החליט להעמידה לדין בגין התנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדיה.

בנוסף, הוחלט להעמיד לדין משמעתי את הפועל חיפה בגין התפרעות אוהדים: “בדקה ה-31 למשחק נזרקה כוס שתייה לתוך תחומי המגרש מכיוון היציע המזרחי אשר אכלס את אוהדי הפועל חיפה, לא פגעה באיש. בדקה ה-38 למשחק נזרקה שוב כוס שתייה מהיציע, ופגעה בשחקנה של אשדוד עילאי חג’ג’”.