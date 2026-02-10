יום שלישי, 10.02.2026 שעה 11:22
כדורגל ישראלי  >> ליגה ב'
ליגה ב' 25-26
 ליגה ב צפון א 
00-00בני ממבע1
00-00אחווה כפר מנדא2
00-00הפועל בני בענה3
00-00הפועל דיר חנא4
00-00הפועל בני עין מאהל5
00-00הפועל בני ג'דידה6
00-00בית"ר נהריה7
00-00מכבי בני אבטין8
00-00מכבי בני ג'דידה9
00-00מכבי אחווה שעב10
00-00מ.כ. שפרעם11
00-00איחוד בני סמיע12
00-00בני מג'אר13
00-00הפועל כאוכב14
00-00מכבי בני אבו סנאן15
00-00מ.ס. צעירי כפר מנדא16
 ליגה ב דרום א 
3713-3315הפועל לוד1
3514-3215הפועל מחנה יהודה2
3214-4215מכבי עמישב פ"ת3
3213-2115בית"ר ר"ג4
2520-2715הכח עמידר ר"ג5
2417-2215הפועל קרית אונו6
2320-2415הפועל הוד השרון7
1923-2315בית"ר כפ"ס8
1826-2415בית"ר ת"א חולון9
1824-2115מ.ס. בני יפו אורתודוקסים10
1520-1814א.ס חולון מור 11
1421-1215בית"ר פ"ת12
1438-1515מכבי כפר יונה 13
1122-1815עירוני בית דגן14
734-1514הפועל כפר קאסם15
441-1315בני ג'לג'וליה 16
 ליגה ב דרום ב 
358-3215מ.כ. שדרות1
3212-3015עירוני בית שמש2
2816-3215מ.ס. שיכון המזרח3
2717-3915עירוני אשקלון4
2712-3115מ.ס. רמלה5
2718-2915בני אילת6
2621-2115בני אשדוד7
2522-3315מכבי נתיבות8
2326-4515הפועל שגב שלום9
2318-3715מ.כ. ערד10
2123-3215הפועל ירוחם11
2019-2215איחוד צעירי אבו גוש 12
1232-1915בית"ר קרית גת13
645-1615מכבי באר יעקב 14
553-2015מכבי ב"ש15
098-215מכבי שעריים16

המאמן שקיבל צהוב, נכנס לשחק והורחק באדום

חריג: הישאם חלומי (42), שחקן-מאמן צעירי כפר מנדא, מצא עצמו מורחק. עלה לדין משמעתי, הוענש ושיתף: "הקבוצה מתפרקת, השופטים וכאוכב הובילו לזה"

|
שחקני צעירי כפר מנדא (אחר)
שחקני צעירי כפר מנדא (אחר)

אם לא די במצבה העגום של מ.ס צעירי כפר מנדא (מקום לפני אחרון בליגה ב’ צפון א’), הרי שלקראת סוף השבוע החולף נערך לו דיון בעניינו של מאמנה, הישאם חלומי בן ה-42, המשמש גם כשחקן בקבוצה. הדיון נערך לאחר שההתמודדות מול הפועל כאוכב לא הגיעה לסיומה, נוכח אירועי דו”ח השופט, שיובא כאן בהמשך.

חלומי, השחקן-מאמן, ציין בפני ONE כתגובה: “נכון, אני שימשתי כמאמן שחקן, כי לא היה לנו סגל. שחקן כאוכב כבש שער לאחר שהשתלט על הכדור ביד. אני כמאמן הערתי לשופט שהשער לא חוקי אז הוא פנה אלי והוציא לי כרטיס צהוב. לאחר כמה דקות אחד השחקנים נפצע ונאלצתי להיכנס כמחליף.

“בכדור העונשין לזכותנו אני עמדתי ברחבה, אחד השחקנים מכאוכב התחיל להציק לי ולדחוף אותי ופתאום עשה הצגה ונפל לרצפה כאילו שאני דחפתי אותו. השופט הוציא לי כרטיס צהוב שני ואדום. מה שמעניין שגם בדו”ח השופט הוא מזכיר שאני דחפתי שחקן עם החזה שלי, אז הוא מצדיק שהידיים שלי היו מאחורי הגב ולא פגעתי בשחקן.

כדורגל אילוסטרציה (רועי כפיר)כדורגל אילוסטרציה (רועי כפיר)

“בטח שאני מאוכזב. לא רק מההרחקה, אלא מכל ההתנהלות של המשחק והשופט. בגלל כל מה שקרה, אם זה התנהלות של שופטים או אם זה התנהלות של שחקנים מכאוכב ואנשי הצוות, אנחנו הודענו על הפסקת פעילותה של הקבוצה”. יש לציין כי הקבוצה תועמד לדין מחר (רביעי) בגין “עבירה על חוקת/תקנוני/הוראה של ההתאחדות”. הצפי? הפסקת פעילות בפועל.

דו”ח השופט

“בדקה ה-55, לאחר ספיגת שער לזכות הפועל כאוכב, המאמן חלומי הישאם מקבוצת מ.ס צעירי כפר מנדא, צעק לעברי כי הייתה עבירה קודם לכן ובהמשך טען גם לנגיעת יד, תוך המשך צעקות והתנהגות בוטה וחסרת כבוד. ניגשתי לספסל הקבוצה והוצאתי לו כרטיס צהוב. מספר דקות לאחר מכן, המאמן נכנס למגרש כשחקן מחליף.

“במהלך התקפה של קבוצתו, בוצעה עבירה לזכות כפר מנדא ובמהלכה דחף השחקן בצורה בוטה ובלתי ספורטיבית עם החזה את שחקן הפועל כאוכב מספר 17, שעמד בעמדת הגנה. בעקבות כך, נשלף לעברו כרטיס צהוב שני וכרטיס אדום. לאחר ההרחקה, השחקן רדף אחריי, בניסיון לפגוע בי פיזית. התרחקתי ממנו כדי למנוע פגיעה, אך הוא המשיך בצעקות ואיומים.

כדורגל אילוסטרציה (שחר גרוס)כדורגל אילוסטרציה (שחר גרוס)

“לאחר מכן, רץ לעבר השחקן שנפגע ושכב על הדשא, ואמר לו: ‘אני א%יין אותך, קום יא ליצן’. תוך מהלך האירוע, רץ חלומי עדנאן, השחקן שיצא קודם לכן בחילוף, שהוא הבן של השחקן המורחק שקיבל צהוב שני, לעברי ואמר: ‘אני א%יין אותך, אתה לא יוצא מכאן בחיים’. הוא ניסה לדחוף אותי בידו, הצלחתי להדוף את ידו ולהרחיקו ממני.

“לאחר מכן המשיך ואמר: ‘אתה לא תצא מכאן, יא %ו%ו יא מ%יאק, יאללה לך לחדר שלך’. כאשר צוות האבטחה התבקש להוציאם מהמגרש, השחקנים והמאמן סירבו ואמרו: ‘מצידי שיסגרו לי את הקבוצה’. בהמשך החלה התקוטטות פיזית בינם לבין אנשי האבטחה. לאור חומרת האירועים, האיומים, האלימות הפיזית והמילולית, התערבות צוות האבטחה, קבעתי כי אין עוד ערך ספורטיבי בהמשך קיום המשחק, והחלטתי על הפסקתו”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */