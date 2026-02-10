המאמן שקיבל צהוב, נכנס לשחק והורחק באדום

אם לא די במצבה העגום של מ.ס צעירי כפר מנדא (מקום לפני אחרון בליגה ב’ צפון א’), הרי שלקראת סוף השבוע החולף נערך לו דיון בעניינו של מאמנה, הישאם חלומי בן ה-42, המשמש גם כשחקן בקבוצה. הדיון נערך לאחר שההתמודדות מול הפועל כאוכב לא הגיעה לסיומה, נוכח אירועי דו”ח השופט, שיובא כאן בהמשך.

חלומי, השחקן-מאמן, ציין בפני ONE כתגובה: “נכון, אני שימשתי כמאמן שחקן, כי לא היה לנו סגל. שחקן כאוכב כבש שער לאחר שהשתלט על הכדור ביד. אני כמאמן הערתי לשופט שהשער לא חוקי אז הוא פנה אלי והוציא לי כרטיס צהוב. לאחר כמה דקות אחד השחקנים נפצע ונאלצתי להיכנס כמחליף.

“בכדור העונשין לזכותנו אני עמדתי ברחבה, אחד השחקנים מכאוכב התחיל להציק לי ולדחוף אותי ופתאום עשה הצגה ונפל לרצפה כאילו שאני דחפתי אותו. השופט הוציא לי כרטיס צהוב שני ואדום. מה שמעניין שגם בדו”ח השופט הוא מזכיר שאני דחפתי שחקן עם החזה שלי, אז הוא מצדיק שהידיים שלי היו מאחורי הגב ולא פגעתי בשחקן.

“בטח שאני מאוכזב. לא רק מההרחקה, אלא מכל ההתנהלות של המשחק והשופט. בגלל כל מה שקרה, אם זה התנהלות של שופטים או אם זה התנהלות של שחקנים מכאוכב ואנשי הצוות, אנחנו הודענו על הפסקת פעילותה של הקבוצה”. יש לציין כי הקבוצה תועמד לדין מחר (רביעי) בגין “עבירה על חוקת/תקנוני/הוראה של ההתאחדות”. הצפי? הפסקת פעילות בפועל.

דו”ח השופט

“בדקה ה-55, לאחר ספיגת שער לזכות הפועל כאוכב, המאמן חלומי הישאם מקבוצת מ.ס צעירי כפר מנדא, צעק לעברי כי הייתה עבירה קודם לכן ובהמשך טען גם לנגיעת יד, תוך המשך צעקות והתנהגות בוטה וחסרת כבוד. ניגשתי לספסל הקבוצה והוצאתי לו כרטיס צהוב. מספר דקות לאחר מכן, המאמן נכנס למגרש כשחקן מחליף.

“במהלך התקפה של קבוצתו, בוצעה עבירה לזכות כפר מנדא ובמהלכה דחף השחקן בצורה בוטה ובלתי ספורטיבית עם החזה את שחקן הפועל כאוכב מספר 17, שעמד בעמדת הגנה. בעקבות כך, נשלף לעברו כרטיס צהוב שני וכרטיס אדום. לאחר ההרחקה, השחקן רדף אחריי, בניסיון לפגוע בי פיזית. התרחקתי ממנו כדי למנוע פגיעה, אך הוא המשיך בצעקות ואיומים.

“לאחר מכן, רץ לעבר השחקן שנפגע ושכב על הדשא, ואמר לו: ‘אני א%יין אותך, קום יא ליצן’. תוך מהלך האירוע, רץ חלומי עדנאן, השחקן שיצא קודם לכן בחילוף, שהוא הבן של השחקן המורחק שקיבל צהוב שני, לעברי ואמר: ‘אני א%יין אותך, אתה לא יוצא מכאן בחיים’. הוא ניסה לדחוף אותי בידו, הצלחתי להדוף את ידו ולהרחיקו ממני.

“לאחר מכן המשיך ואמר: ‘אתה לא תצא מכאן, יא %ו%ו יא מ%יאק, יאללה לך לחדר שלך’. כאשר צוות האבטחה התבקש להוציאם מהמגרש, השחקנים והמאמן סירבו ואמרו: ‘מצידי שיסגרו לי את הקבוצה’. בהמשך החלה התקוטטות פיזית בינם לבין אנשי האבטחה. לאור חומרת האירועים, האיומים, האלימות הפיזית והמילולית, התערבות צוות האבטחה, קבעתי כי אין עוד ערך ספורטיבי בהמשך קיום המשחק, והחלטתי על הפסקתו”.