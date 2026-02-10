דקה 36: צ'לסי - לידס 0:1

המחזור ה-26 בפרמייר ליג יצא לדרך הערב (שלישי), כאשר בשעה זו מתקיימים שלושה משחקים במקביל. במוקד – צ’לסי מארחת את לידס ורוצה להמשיך במומנטום. כמו כן באותו הזמן כאמור, טוטנהאם פוגשת בביתה את ניוקאסל, ואברטון מתמודדת נגד בורנמות’.

צ’לסי – לידס 0:1

למרות שהודחו בחצי גמר גביע הליגה, הבלוז מגיעים למפגש בכושר מצוין על רקע ארבעה ניצחונות רצופים בפרמייר ליג כולל 1:3 על וולבס במחזור שעבר. טרם שריקת הפתיחה, הביתיים היו במצב בו הם רחוקים נקודה אחת בלבד ממנצ’סטר יונייטד והם יודעים היטב – שלוש נקודות נוספות יכולות בתרחיש בו השדים האדומים מאבדים גובה, להעלות אותם למקום הרביעי. בצד השני, האורחת שבה לחייך בשישי האחרון בזכות 1:3 על נוטינגהאם פורסט, אבל עבורה קרבות התחתית רחוקים מלהסתיים עדיין והיא תקווה להפתיע.

שער! דקה 26, צ’לסי עלתה ל-0:1: קול פאלמר שלח כדור גאוני שחתך את כל ההגנה לז’ואאו פדרו, החלוץ הברזילאי לא התבלבל מול השוער, הקפיץ מעליו ולרשת.

טוטנהאם – ניוקאסל 0:0

העונה של טוטנהאם רק הולכת ומתדרדרת. ה-2:0 שספגו מיונייטד בשבת היה ההפסד העשירי בזירה המקומית והתרנגולים רחוקים שש נקודות מהקו האדום ערב המחזור. הניצחון האחרון של המארחת בליגה היה 0:1 על קריסטל פאלאס אי שם בסוף דצמבר, ובלי התעלות בשליש האחרון של העונה היא עלולה לשקוע עמוק בבוץ. אולי ההזדמנות של הלונדונים היא דווקא עכשיו מול יריב כמו המגפייז, שמגיעים במומנטום שלילי לאור שלושה הפסדים רצופים. אדי האו וחניכיו גם כן לא במצב מזהיר בטבלה, בטח ביחס לעונה הקודמת. איזו קבוצה תצליח להתאושש?

אברטון – בורנמות’ 0:0

כבר כמה עונות שהטופיז מדשדשים בחלק התחתון של הטבלה, אך 2025/26 היא סיפור אחר. הקבוצה הביתית נמצאת במקום השמיני (לפחות לפני שהמשחק החל), ההפסד האחרון שלה בליגה היה בתחילת ינואר ובמחזור שעבר היא אף עקפה את פולהאם עם 1:2. בניסיון לחבר בפעם השנייה ברציפות שלוש נקודות יקרות, הכחולים ינסו לגבור על הדובדבנים, שמצידם גם לא חוו הפסד כבר כמה משחקים ויכולים להשתוות ליריבה בכחול היום אם ייצאו עם ידם על העליונה מאצטדיון היל דיקינסון.