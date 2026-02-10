יום שלישי, 10.02.2026 שעה 14:06
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

"בהצגה הודיעו לי על ה-1:2, אליפות? הכל דינמי"

צביקה הדר שיתף ב"שיחת היום": "הייתי בתאטרון ופספסתי את המשחק. מכבי לא אמרה את המילה האחרונה". וגם: העונה שעברה ומה יקרה בהבימה אם ב"ש תזכה

|
שחקני הפועל באר שבע לא יודעים את נפשם (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל באר שבע לא יודעים את נפשם (רדאד ג'בארה)

משחק עונה נגמר עם ניצחון של המוליכה, שהגדילה את הפער בפסגה. הפועל באר שבע גברה אמש (שני) על בית”ר ירושלים עם 1:2 שנתן לה מרווח של ארבע נקודות מברק יצחקי וחניכיו. אוהד הקבוצה צביקה הדר עלה לדבר על הצד של הדרומיים בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

נהנית?
”האמת, לא ראיתי את המשחק, כי הייתי בהצגה שנפלה על המשחק. תאטרון הבימה לא קובע הצגות לפי לו”ז משחקי הכדורגל. כשאני מחליף בגדים צועקים לי מה התוצאה. מצד אחד זה מאוד מתסכל, מצד שני אני מספיק לראות את חמש הדקות האחרונות”.

מי הודיע לך על ה-1:2?
”שמוליק, השחקן שמשחק איתי. הוא אוהד מכבי נתניה”.

צביקה הדר (איציק בלניצקי)צביקה הדר (איציק בלניצקי)

אתה מאמין שהפועל ב”ש רצה עד הסוף לאליפות?
”מה זה הדיבור הזה? אנחנו צנועים וקטנים. יש עוד משחקים, מה זה 4 נקודות? היינו כבר 7 מעל. הליגה פתוחה והיא תלויה בהרבה דברים. מכבי תל אביב גם לא אמרה את המילה האחרונה. זה מומנטומים. הכל דינמי מאוד. כל משחק הוא קשה. לפעמים יש משחקים שאתה נגרר ללחץ ולמתח. אני מוטרד מזה שמתי שאנחנו ממש טובים, אנחנו לא מצליחים להביא יתרון שנותן נחת”.

מה אהבת ומה לא אהבת במשחק?
”אין משהו ספציפי. היה משהו בביחד. לדעתי היה צריך לצאת ולשים עוד אחד ולא להסתגר. מצד שני, אני מאוד אוהב את הבשלות והבגרות שזה הולך. היה משחק מדהים, היה בו משהו שנותן נחת, עם שני מועדונים גדולים”.

יש לחץ ממכבי ת”א?
”כן, אבל זה לא לחץ. אני מאלה שחושבים שבעונה שעברה לקחנו אליפות. זה שחסר משחק, לא משנה מה תגיד לי, יש לנו משחק פחות. יש מנטליות, יש עמידה בלחצים. הרבה יותר קל לקבוצה שאין לה מה להפסיד והחליפה מאמן, ופתאום היא בתקופה טובה”.

שחקני מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)שחקני מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)

“בטוח שאם ניקח אליפות ואהיה בהצגה, כל צפוי הבימה יידעו מזה”

מה דעתך על עניין הארכת החוזה של קוז’וק, ועל כך שזה נשאר בסטטוס קוו מבחינת שני הצדדים?
”זה כמו ששואלים את ברק בכר, ובכוונה אני נותן דוגמאות מקבוצות אחרות. מה יש לדבר על החוזה, זה לא העניין עכשיו. זה עניין של התקשורת. זה לא שנגמרו לו האופציות”.

בעבר ראינו שהוא ברח ממכבי פתח תקווה לב”ש?
”לא נראה לי שזה האינטרס. לא הוא רוצה לברוח ולא הקבוצה רוצה להבריח אותו”.

רן קוזרן קוז'וק (רדאד ג'בארה)

שלא יקבעו לך הצגה מתי שאתם יכולים לקחת את האליפות.
”אוי ואבוי. אני הייתי במלא משחקים השנה וניצחנו יפה. אני חייב להגיד שאני לא הבעיה. אני בטוח שאם זה יקרה, כל צופי הבימה יידעו מזה”.

מה זה עושה לעיר באר שבע כשהקבוצה במקום ראשון אחרי משחק כזה?
”אני רואה אותנו נאבקים עד הרגע האחרון. בסוף זה יהיה מתוק. אסור ליפול לרגע, צריך להיות בפוקוס. היה דיבור על שחקנים ספציפיים ועל המאמן כשהפסדנו, אבל אני לא אוהב את זה. הקבוצה נלחמת, היא רצה. מבחינת קבוצתיות יש משהו מאוד חזק בקבוצה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */