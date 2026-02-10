מהראן לאלא ומכבי עוספיא חולמים על עלייה

לצד מעיין עין אל בלד, האוכל הדרוזי האותנטי ובית הבד העתיק ביישוב הצפוני, אפשר למצוא גם את מכבי עוספיא, קבוצת הכדורגל שנוסדה בשנת 1975, שנעלמה בסוף עונת 2002/03 וחזרה אלינו בעונת המשחקים 2012/13. בשנות השמונים היה זה המועדון הדרוזי הראשון שהעפיל לליגה א’, כשהיריבה היחידה באותן שנים הייתה הפועל דליית אל כרמל.

את עונת 2025/26 החלה מכבי עוספיא עם מהראן לאלא (43), השחקן האגדי, שעדיין בעל כרטיס שחקן פתוח לעונה (רשם הופעה אחת על הדשא לעת עתה), על הקווים, יחד עם שחקנים צעירים בני המקום או ותיקים שעברו במועדונים אלה ואחרים עד שחזרו הביתה, למקום שמביא להם תהילה מקומית, כשהמטרה היא לחזור לליגה ב’ אחרי חמש שנות היעדרות.

שער הניצחון של דין סיף מסוף השבוע

מהראן לאלא (באדיבות המועדון)

בין השחקנים שאפשר למצוא בסגל של הקבוצה הם ויאם עמאשה (כן, שחקנה של מכבי חיפה בעברו), שטרם רשם ולו הופעה אחת העונה, אבל משחק בקבוצת ותיקי מ.ס בני ממב”ע הגולן והגליל, מהראן לאלא כמובן השחקן-מאמן, ושוקי ביראני, השוער, שחקנה של הפועל נוף הגליל מימים ימימה (שנתיים עמה בלאומית).

עוד בסגל אפשר למצוא את דין סיף, אחיו של קני, שחקנה של מכבי חיפה. דין היה חתום בסוף השבוע על שער ניצחון שקבע 2:3 למכבי עוספיא על מ.ס קריית חיים. בעיטה חופשית שלו, סמוך לרחבת היריבה, הביא את הניצחון ה-14 העונה. עוד הבקיעו במשחק: ראזי מנסור ומוחמד טאהא. לקריית חיים הישוו זמנית אליהו אברה ונועם חסידיאן.

דין סייף, כובש שער הניצחון (באדיבות המועדון)

בעונת המשחקים 2022/23 מהראן לאלא, בעודו שחקן כדורגל פעיל במכבי עוספיא, עלה לכל משחק וקבע שיא אישי לשחקן כדורגל בליגה ג’, כשהבקיע באותה עונה 62 שערים במדי הקבוצה, לצד 13 שערים במסגרת הגביע ועוד

33 שערים במדי קבוצת ותיקי מ.ס רובי שפירא חיפה. סך הכל 108 שערים לשחקן בעונה אחת, נתון בלתי נתפס.

העונה, מכבי עוספיא משחקת לה בליגה ג’ מפרץ, כשמוליכה היא את הטבלה עם 42 נקודות, ב-14 ניצחונות לצד הפסד אחד בלבד. בסוף השבוע הקבוצה יצאה לבית נגלר בחיפה, שם פגשה את מ.ס קריית חיים העיקשת, כשבסיום ההתמודדות עוספיא רשמה 2:3 דרמטי משער של דין סיף, הקפטן, שהוביל לניצחון יקר ערך ושמירה על פער בצמרת מכפר כמא הצ’רקסית.

שחקני מכבי עוספיא (באדיבות המועדון)

מהראן לאלא ציין בפני ONE: “בעונה שעברה היה ספק גדול לגבי המשך פעילות הקבוצה הבוגרת. הצלחנו להחזיק את הקבוצה בליגה, אני ושותפי, אנס מנסור, ובראייה עתידית לבנות קבוצה חזקה להתמודד על העלייה העונה. אחרי הפניות, נעניתי ונרתמתי לקבל את התפקיד ולעמוד על הקווים ולנסות להוביל את הקבוצה לליגה ב’.

“ראיתי את הרצינות והעבודה המקצועית של כל האחראיים במועדון היקר ללבי. ההנהלה לא מחסירה מאיתנו שום דבר ונותנת שקט תעשייתי. יש לנו סגל רחב ומצוין שכולל שחקנים וותיקים מנוסים במאבקי הצמרת בליגות האלה, בנוסף לשחקני בית שחזרו העונה לקבוצה ושחקני נוער שמשתלבים לאט לאט.

“אנחנו מתייחסים תמיד למשחק הקרוב, הכל תלוי אך ורק בנו. אנחנו עדיין רחוקים מהשגת המטרה, יש לנו סדרה של ארבעה משחקי בית רצופים שמתחילים בסוף השבוע. מקווה שנעבור אותם בצורה הטובה ביותר, ואחרי זה יש לנו על מה לדבר. מכבי עוספיא זה הבית שלי, למרות ההצעות שהיו לי העונה מליגה לאומית וליגה א’ העדפתי לתת את כל כולי כאן”.