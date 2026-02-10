יום שלישי, 10.02.2026 שעה 11:21
כדורגל ישראלי

ההגרלה קבעה: חיפה נגד מכבי ת"א בסמי עופר

אחרי ששתי הקבוצות הסכימו לגבי המהלך, הוגרל כי חצי גמר גביע המדינה בין הירוקים לצהובים יתקיים באצטדיון שבכרמל. המפגש ייערך ב-17 או ב-18 במרץ

|
מכבי ת
מכבי ת"א - מכבי חיפה (רדאד ג'בארה)

הגרלת חצי גמר גביע המדינה זימנה לנו מפגש ענק בין מכבי חיפה למכבי תל אביב. תחילה, מכיוון שמדובר במשחק אטרקטיבי עם הרבה קהל, היה צורך באצטדיון גדול, אך הדשא בטדי במצב בעייתי ולכן הוסכם על שתי הקבוצות לקיים הגרלה לגבי זהות המקום שיארח את המפגש, בלומפילד או סמי עופר.

בסופו של דבר אותה הגרלה נערכה היום (שלישי)  במשרדי ההתאחדות לכדורגל, שם נקבע כי אצטדיון סמי עופר של החיפאים יהיה זה שבו תשוחק ההתמודדות בין הירוקים לצהובים. החבורה של ברק בכר תתמודד מול התל אביבים במגרש הביתי שלה. את הכדורים בהגרלה הוציא בוני גינזבורג, המנהל הטכני של הנבחרות הצעירות בהתאחדות לכדורגל, שכזכור שיחק עבור שני המועדונים.

כזכור בחצי הגמר המקביל לזה של מכבי ת”א מול חיפה, בני יהודה שהפתיעה בגדול את בית”ר ירושלים תשחק מול הפועל באר שבע. מבחינת תאריכים, המשחקים של חצאי הגמר ישוחקו ב-17 וב-18 במרץ.

אושר דוידה מול פייר קורנו (עמרי שטיין)אושר דוידה מול פייר קורנו (עמרי שטיין)

הדרך של הקבוצות לחצי הגמר

בסיבוב ח’ של המפעל אליו מצטרפות הקבוצות מליגת העל, מכבי ת”א הביסה 0:5 את הפועל חיפה. מכבי חיפה מנגד, לא ריחמה על מכבי אחי נצרת מליגה א’ עם 1:8 מהדהד. בהמשך בשמינית הגמר, הצהובים עברו לשלב הבא בזכות ניצחון דרמטי והיסטורי בפנדלים על הפועל תל אביב. הירוקים בצד השני, הסתפרו ב-0:1 מאוחר על הפועל רעננה מהליגה הלאומית.

ומה קרה ברבע הגמר? שם, מכבי ת”א חזרה למחוץ עם 0:5 על מכבי יפו מהלאומית, זאת כבר תחת מאמנה החדש רוני דיילה שהגיע במקום ז’רקו לאזטיץ’ שפוטר. אצל הקבוצה מהכרמל, תוצאה של 0:2 על מ.ס כפר קאסם מהלאומית, העניקה להם את הכרטיס למעמד ארבע האחרונות של התחרות.

