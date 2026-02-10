אינגלס: למכבי ת"א תמיד יהיה מקום מיוחד אצלי

שחקנה הוותיק של מינסוטה טימברוולבס ואקס מכבי תל אביב, ג'ו אינגלס, העניק ראיון ל’מונדו דפורטיבו’ ובו התייחס באריכות לתקופה שלו באירופה, ובמיוחד לזכייה ביורוליג עם הצהובים ב-2014. האוסטרלי בן ה-38, שמשמש כיום בעיקר כמנטור ב-NBA, הבהיר כי למרות השנים הרבות שעברו, הוא עדיין עוקב מקרוב אחרי קבוצתו לשעבר.

"ברצלונה ומכבי, שם זכינו ביורוליג, תמיד יהיו עבורי מקומות מיוחדים", סיפר אינגלס. "אשתי ואני דיברנו בדיוק בשבוע שעבר על כך שלא חזרנו לאירופה מאז, ועל כמה זה יהיה נחמד לחזור ולבקר. גם לגבי ישראל - עדיין יש לי שם חברים טובים שחיים שם, מנהל הקבוצה וכל האנשים שעדיין נמצאים במועדון".

אינגלס, שזכה עם מכבי בתואר האירופי תחת דייויד בלאט, ציין כי הוא מקווה לראות את הקבוצה מצליחה גם העונה: "היה לנו רצף טוב בשנה ההיא במכבי. אני מקווה שאחת מהן (ברצלונה או מכבי) תזכה ביורוליג השנה". למרות הגעגוע, הוא הבהיר כי חזרה כשחקן אינה על הפרק בשל משפחתו ושלושת ילדיו, אך הוא ממשיך להתעדכן בתוצאות דרך אפליקציות היורוליג בקביעות.

ג'ו אינגלס במדי מכבי תל אביב (IMAGO)

“לא אופתע אם שאראס דחה הזדמנויות מה-NBA”

אינגלס נהנה מתפקידו במינסוטה בגיל 38 ("שנה 20 כמקצוען, אני בר מזל") אך שלל חזרה כשחקן לאירופה בשל המאמץ הפיזי וצורכי משפחתו. הוא התייחס בהרחבה לחברו הקרוב שאראס יאסיקביצ'יוס, אותו הוא מלווה מרחוק בפנרבחצ'ה: "הוא מאמן נהדר, לא אופתע אם דחה הזדמנויות ב-NBA כדי להישאר מאמן ראשי באירופה. לא הייתי משחק עבורו כי הוא משוגע (בצחוק), אבל היינו חברים לקבוצה ואנחנו עדיין מסתמסים".

פן אישי ומרגש בראיון נגע להתמודדות משפחתו עם אוטיזם. אינגלס שיתף בגאווה בשיפור של בנו שסובל מכך: "מאבחנה שבה הוא לא דיבר, עכשיו הוא מדבר כל היום וזה הדבר הכי טוב בעולם". הוא הדגיש שימשיך להשתמש במעמדו כדי להעלות מודעות ולקדם קבלה של הלוקים באוטיזם בחברה, "כי להרבה אנשים פשוט אין מושג והם עסוקים בחייהם".