יום שלישי, 10.02.2026
סיים את העונה: ג'ק גריליש נפצע ועבר ניתוח

הקיצוני המושאל ממנצ'סטר סיטי עד סוף העונה הנוכחית, סבל משבר מאמץ ברגלו, וכעת ייעדר מהמגרשים לכמה חודשים כשהוא צפוי להתחיל תהליך שיקום ארוך

|
ג'ק גריליש, סיים את העונה (IMAGO)
ג'ק גריליש, סיים את העונה (IMAGO)

אברטון ספגה מכה קשה להמשך העונה, לאחר שהתבשרה כי ג'ק גריליש לא ישוב לשחק עוד השנה. השחקן, שנפצע במהלך חודש ינואר האחרון, נאלץ לעבור ניתוח ברגלו השמאלית לאחר שסבל משבר מאמץ, מה שיחייב תקופת החלמה ממושכת של מספר חודשים.

מדובר באובדן משמעותי עבור דייויד מויס וחבורתו, מאחר וגריליש הפך לאחד העוגנים המרכזיים במערך של הקבוצה מאז הצטרף אליה בהשאלה ממנצ'סטר סיטי. הקיצוני האנגלי הוכיח את עצמו כגורם חיוני עבור הקבוצה מליברפול במחצית הראשונה של העונה, כשתרם שני שערים ושישה בישולים ב-20 משחקים.

לאחר תקופה פחות טובה בקריירה, נראה היה כי המעבר לאברטון החזיר אותו לעניינים, אך הפציעה הנוכחית קטעה את המומנטום החיובי. בגיל 30, גריליש מוצא את עצמו בצומת דרכים מקצועית לקראת הקיץ הקרוב. בעוד שתקופת ההשאלה שלו עומדת להסתיים, נותר לראות היכן ישחק בעונה הבאה, שכן הסיכויים שישתלב מחדש בסגל העמוס של מנצ'סטר סיטי נראים נמוכים.

גג'ק גריליש עם פפ גווארדיולה, יחזור למנצ'סטר בקיץ? (רויטרס)

הפתרון להמשך

כעת, על האנגלי להתמקד בתהליך השיקום המורכב במטרה למצוא מועדון חדש שבו יוכל לחזור לכושר, להוכיח כי הפציעה מאחוריו ושיש לו עדיין מה להציע לפרמייר ליג. מי שצפוי לתפוס את מקומו עד סיום העונה בכנף השמאלית הוא אילימן אנדייה הסנגלי.

